Tovább íródik a szabolcsi futballtörténelem: jön az első NB I-es derbi Kisvárdán

Újabb mérföldkőhöz érkezett a szabolcsi labdarúgás, hiszen a Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus FC mindössze másodszor, de Kisvárdán először csap össze az NB I-ben. A július végi nyíregyházi találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, azóta viszont mindkét klubnál új korszak kezdődött, mivel mind Szabó István, mind pedig Gerliczki Máté munkáját megköszönték a kispadon. Szpari

Jön az első Kisvárdán megrendezendő Várda–Szpari derbi

Fotó: Czinege Melinda

Érzelmi jelentőséggel bír a Kisvárda és a Szpari összecsapása

A két gárda múltja messzire nyúlik vissza, legelőször 67 éve, 1958 őszén találkoztak bajnokin, még az NB III-ban. Azóta viszont ritkán hozta őket össze a sors, többnyire azért, mert a Nyíregyháza általában magasabb osztályban szerepelt. Volt azonban olyan időszak is, amikor a Kisvárda a megye egyes, a Szpari pedig csak a megye hármas szinten vitézkedett. Az utóbbi években megfordult a helyzet, a Várda hat éven át volt élvonalbeli klub, míg a Nyíregyháza a másodosztályban szerepelt.

Tavaly helyet cseréltek, most pedig ismét egy szinten vannak, s éppen ez ad különleges ízt a derbinek.

Az NB II-ben először az 1978–1979-es idényben találkoztak, majd 2013-tól három szezonon át összemérték az erejüket. Nyolc mérkőzésen a Kisvárdának egyszer sem sikerült nyernie, pedig a 2016–2017-es és 2017–2018-as évadban is a Szpari előtt végzett a tabellán. 2014 tavaszán a Nyíregyháza Kisvárdán ünnepelte feljutását, míg 2018 tavaszán a várdaiak 0–2-ről mentettek döntetlenre, és ezzel nagy lépést tettek az NB I felé.

A mostani rangadó tehát nemcsak sporttörténeti, hanem érzelmi jelentőséggel is bír. A Kisvárda asszisztensedzője, Igor Bogdanovics sem gondolja ezt másképp.

– Több szempontból is pikáns lesz ez a mérkőzés, hiszen egyrészt két szabolcsi csapat találkozik, amire Kisvárdán még sosem volt példa, másrészt az ellenfélnél edzőváltás történt, ráadásul Bódog Tamás személyében olyan szakember érkezett a Nyíregyházához, akit Kisvárdán is mindenki ismer – kezdte a mérkőzés felvezetését Igor Bogdanovics. – Lehet azzal foglalkozni, hogy milyen folyamatok történnek most a két klubnál, ettől függetlenül mi csak a saját dolgunkkal törődünk. Az elvégzett munka és az eredmények azt bizonyítják, hogy jó úton járunk, és hogy talán nem a véletlen műve a jelenlegi pozíciónk. Mentálisan és a hangulat terén is rendben vagyunk, így várjuk Kisvárda történetének eddigi talán legfontosabb mérkőzését. De ez is csak egy meccs a sok közül. A céljaink nem változnak, azaz minél előbb el kell érnünk azt a pontszámot, amivel stabil NB I-es tagságot biztosíthatunk magunknak. Ha ez megvan, akkor jöhet a célok újraértékelése, de most egyelőre még lépésről lépésre haladunk.