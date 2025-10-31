42 perce
Tovább íródik a szabolcsi futballtörténelem: jön az első NB I-es derbi Kisvárdán
Péntek este történelmi mérkőzésnek ad otthont a kisvárdai Várkerti Stadion, hiszen először rendeznek NB I-es szabolcsi rangadót a házigazda pályaválasztásával. A Kisvárda és a Szpari eddig mindössze egyszer, a nyári „őspremieren” találkozott az élvonalban, akkor 1–1-es döntetlennel zárult az összecsapás.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a szabolcsi labdarúgás, hiszen a Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus FC mindössze másodszor, de Kisvárdán először csap össze az NB I-ben. A július végi nyíregyházi találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, azóta viszont mindkét klubnál új korszak kezdődött, mivel mind Szabó István, mind pedig Gerliczki Máté munkáját megköszönték a kispadon. Szpari
Érzelmi jelentőséggel bír a Kisvárda és a Szpari összecsapása
A két gárda múltja messzire nyúlik vissza, legelőször 67 éve, 1958 őszén találkoztak bajnokin, még az NB III-ban. Azóta viszont ritkán hozta őket össze a sors, többnyire azért, mert a Nyíregyháza általában magasabb osztályban szerepelt. Volt azonban olyan időszak is, amikor a Kisvárda a megye egyes, a Szpari pedig csak a megye hármas szinten vitézkedett. Az utóbbi években megfordult a helyzet, a Várda hat éven át volt élvonalbeli klub, míg a Nyíregyháza a másodosztályban szerepelt.
Tavaly helyet cseréltek, most pedig ismét egy szinten vannak, s éppen ez ad különleges ízt a derbinek.
Az NB II-ben először az 1978–1979-es idényben találkoztak, majd 2013-tól három szezonon át összemérték az erejüket. Nyolc mérkőzésen a Kisvárdának egyszer sem sikerült nyernie, pedig a 2016–2017-es és 2017–2018-as évadban is a Szpari előtt végzett a tabellán. 2014 tavaszán a Nyíregyháza Kisvárdán ünnepelte feljutását, míg 2018 tavaszán a várdaiak 0–2-ről mentettek döntetlenre, és ezzel nagy lépést tettek az NB I felé.
A mostani rangadó tehát nemcsak sporttörténeti, hanem érzelmi jelentőséggel is bír. A Kisvárda asszisztensedzője, Igor Bogdanovics sem gondolja ezt másképp.
– Több szempontból is pikáns lesz ez a mérkőzés, hiszen egyrészt két szabolcsi csapat találkozik, amire Kisvárdán még sosem volt példa, másrészt az ellenfélnél edzőváltás történt, ráadásul Bódog Tamás személyében olyan szakember érkezett a Nyíregyházához, akit Kisvárdán is mindenki ismer – kezdte a mérkőzés felvezetését Igor Bogdanovics. – Lehet azzal foglalkozni, hogy milyen folyamatok történnek most a két klubnál, ettől függetlenül mi csak a saját dolgunkkal törődünk. Az elvégzett munka és az eredmények azt bizonyítják, hogy jó úton járunk, és hogy talán nem a véletlen műve a jelenlegi pozíciónk. Mentálisan és a hangulat terén is rendben vagyunk, így várjuk Kisvárda történetének eddigi talán legfontosabb mérkőzését. De ez is csak egy meccs a sok közül. A céljaink nem változnak, azaz minél előbb el kell érnünk azt a pontszámot, amivel stabil NB I-es tagságot biztosíthatunk magunknak. Ha ez megvan, akkor jöhet a célok újraértékelése, de most egyelőre még lépésről lépésre haladunk.
A Kisvárda szakmai stábja ugyanakkor nem tudott sokat készülni az ellenfél új edzőjére, hiszen a Nyíregyháza Spartacus szerdán este jelentette be: Bódog Tamás veszi át a csapat irányítását. A tréner azonnal munkába állt, és péntek este már ő ül majd a Szpari kispadján.
– Úgy kezdtük a heti a felkészülést, hogy még Szabó István az ellenfél edzője, ebből is indultunk ki – tért át a Szpari edzőkérdésére Bogdanovics. – Szerda kora este derült ki, hogy ki is lett az új szakvezető, ennyi idő pedig nem elegendő ahhoz, hogy tudjuk, mire is számíthatunk az ellenféltől. Biztos, hogy lesz valami újítás, az ellenfél játékosait is új impulzus éri, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Készülni mindig kell az ellenfélből, de ha olyan becsületesen felkészülünk, mint eddig, akkor nem kell félnünk a rangadótól.
Van a csapatban potenciál
Mindeközben a Szabó Istvánt váltó Bódog Tamás megtartotta az első edzéseit Nyíregyházán.
– Gyorsan zajlott minden, de örülök, hogy itt lehetek – nyilatkozta Bódog az első tréninget követően. – Jó csapatot látok, amelyben van potenciál. Természetesen és sem vagyok elégedett a tabellán elfoglalt hellyel, de ha mindenki maximálisan odateszi magát, akkor el tudunk mozdulni az utolsó pozícióból. Két nap alatt nem lehet csodát tenni, de a mentalitáson és a hozzáálláson már most próbálok változtatni.
A mérkőzés külön pikantériája tehát az, hogy Bódog korábban Kisvárdán is dolgozott, így visszatérése igazi érzelmi töltetet ad a derbinek, sőt a Várda vezetőedző/sportigazgatójának, Révész Attilának a legújabb nyilatkozatában az is megerősítésre került, hogy nemrégiben a Kisvárda is tárgyalt a szakemberrel, ám a felek nem tudtak megegyezésre jutni.
– Jó érzés lesz ismerős arcokat látni a Rétközben – zárta gondolatait a tréner. – De most már az új csapatomért küzdök. Stabilitást, stílust és mentalitást akarok a srácoknak adni. Dolgozni, dolgozni és dolgozni. Ez a kulcsa mindennek.
Péntek este tehát minden adott lesz egy emlékezetes derbihez, hiszen két vármegyei rivális csap össze, a Szpari kispadján egy új edzővel, egy olyan stadionban, amely először ad otthont NB I-es szabolcsi rangadónak. A kérdés már csak annyi, hogy vajon ki írja be magát győztesként az almanachokba?
Labdarúgás: Fizz Liga, 12. forduló
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC
Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Zierkelbach (Tóth II., Buzás), 20.00.
Várható kezdőcsapatok:
Kisvárda: Popovics – Chlumecky, Jovicic, Cipetic, Soltész D., Popoola, Melnyik, Bíró B., Mesanovic, Novothny, Molnár G. Vezetőedző: Révész Attila.
Nyíregyháza: Kovács D. – Katona L., Evangelu, Temesvári, Antonov, Kovács M., Szankovics, Farkas B., Katona B., Kovácsréti, Edomvonyi. Vezetőedző: Bódog Tamás.
