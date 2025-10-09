Odacsapott az MLSZ, sajnos megindult az eljárás a Szpari ellen

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a 2025-2026-os új fegyelmi szabályzata a FIFA-val és az UEFA-val összhangban zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében. A Szpari az első négy fordulót megúszta, a DVTK elleni hazai keleti rangadón történtek miatt azonban már fizetniük kellett.

Nem bírtak magukkal a Szpari szurkolói

Fontos mérkőzést játszott a Szpari

A történtek azonban nem csitulnak, hiszen minden hazai mérkőzésre érkezik egy ellenőr, aki kiemelt figyelmet fordít a szurkolók, legfőképp a „keménymag” viselkedésére.

A Fizz Liga kilencedik fordulójában sportszakmailag egy több szempontból is fontos mérkőzést játszott a Nyíregyháza Spartacus FC, amely második félidei remek játékának köszönhetően Katona Bálint, Benczenleitner Barna és Kovács Milán találataival 3–1-re legyőzte a Zalaegerszeg gárdáját, ezzel elmozdulva a kieső helyekről.

A mérkőzés előtt az NB I-es és a legtöbb NB II-es klub szurkolótábora is egyetértett abban, hogy az MLSZ büntetései túlzóak, és az negatívan érinti a csapatokat és a klubok szimpatizánsait. A csapat ultrái éppen ezért a Zete vendégszurkolóival egyetemben, figyelemfelhívó szándékkal, az első öt percében üresen hagyták a helyüket.

Ezt követően viszont elkezdődött a vérbeli szurkolás, melynek során a két tábor egymást segítve fejtette ki a véleményét a sportág hazai irányító testületéről, majd pedig jöttek a szokásos Debrecen és Diósgyőr elleni rigmusok is, melyek egyikében-másikában, azért elhangzik ez, s az.

A szokásoknak megfelelően az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) a fordulót követő első munkanapon ülésezett, majd úgy határozott, hogy a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Nyíregyháza Spartacus FC-vel szemben eljárást indít.

A Magyar Labdarúgó Szövetség új fegyelmi szabályzata zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a lelátói „cigányozás” esetében is. Szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a klubokat.

A fegyelmi szabályzat szerint tilos megsérteni „egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján.”

Az MLSZ elkötelezett, hogy futballmérkőzések kizárólag a sportról szóljanak, azokat sportszerű hangulatban játszhassák a csapatok, a nézők pedig biztonságosan és kulturált körülmények között élvezhessék a mérkőzéseket.

