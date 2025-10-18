Küzdött a Szpari, de ez most nagyon kevés volt

A válogatott szünetet követően az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezték a labdarúgó NB I, azaz a Fizz Liga 10. fordulójának nyitómeccsét. Az MTK Budapest vendége a Nyíregyháza Spartacus FC volt. Kis túlzással fogalmazhatnánk úgy is, hogy kiszámíthatatlan csapatok találkoztak, bár az nem volt túl jó előjel, hogy a Szpari utoljára 2008-ban tudott győzni az MTK otthonában.

Nem volt örömre oka a Szpari játékosainak

Fotó: MW-Archív

Ez nem a Szpari napja volt

A házigazda indította útjára a labdát, ám az első helyzet a Szpari előtt adódott, Kovácsréti Márk beívelését Bright Edomwonyi vette le, aki hiába fordult le remekül a védőjéről, csúnyán a kapu felé lőtt. Az első percek a Nyíregyháza fölényét hozták, ám aztán Bognár, majd a mátészalkai illetőségű Kerezsi Zalán is veszélyeztetett. Az első negyedóra végén aztán megszerezte a vezetést a házigazda: Bognár szabadrúgása után Jurina megelőzte a védőjét és az ötös vonaláról a jobb alsó sarokba fejelt. A gól inkább a vendéglátót zavarta meg, hiszen előbb Edomwonyi lekészítése után Benczenleitner Barna, majd nem sokkal később maga a nigériai támadó kínálta meg Demjént. Sajnos azonban, amíg a Spartacus lehetőségeiből nem született gól, addig az MTK belőtte a ziccereit.

A 30. percben Kata ugratta ki Molnár Ádint, aki a tizenhatos vonalánál lerázta magáról Benczenleitnert, majd mintegy kilenc méterről tanárian tekert a jobb alsóba, ezzel kétgólos előnyhöz juttatva a kék-fehéreket.

Alig két perccel később nagyon közel került a szépítéshez a Szpari, Katona Bálint beívelését Edomwonyi fejelte kapura, azonban Demjén hihetetlen bravúrral hárított. Szabó István csapata viszont ezt követően sem lassított, a 36. percben Temesvári Attila a saját térfeléről ívelt Manner Balázs irányába, miközben a védője Varju óriásit hibázott, Manner pedig köszönte szépen és a bal felsőbe bombázott, ezzel 2–1-re alakítva az állást.

A félidő hátralévő részében húzott egy mesterit a nyírségi tréner: Kovácsréti helyet cserélt Mannerrel, ami két nyíregyházi lehetőségben igazolta a mester döntését, ám több gól már nem esett, így hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a felek.