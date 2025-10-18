október 18., szombat

Kaptak egy ötöst

1 órája

Küzdött a Szpari, de ez most nagyon kevés volt

Címkék#Szpari#MTK#labdarúgás

Küzdelmes mérkőzésen szenvedett 5–1-es vereséget a Nyíregyháza Spartacus FC az MTK Budapest vendégeként a Fizz Liga 10. fordulójának nyitómeccsén. A Szpari sajnos szétesett a találkozó végére.

Mihály Norbert

A válogatott szünetet követően az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezték a labdarúgó NB I, azaz a Fizz Liga 10. fordulójának nyitómeccsét. Az MTK Budapest vendége a Nyíregyháza Spartacus FC volt. Kis túlzással fogalmazhatnánk úgy is, hogy kiszámíthatatlan csapatok találkoztak, bár az nem volt túl jó előjel, hogy a Szpari utoljára 2008-ban tudott győzni az MTK otthonában.

Szpari
Nem volt örömre oka a Szpari játékosainak
Fotó: MW-Archív

Ez nem a Szpari napja volt

A házigazda indította útjára a labdát, ám az első helyzet a Szpari előtt adódott, Kovácsréti Márk beívelését Bright Edomwonyi vette le, aki hiába fordult le remekül a védőjéről, csúnyán a kapu felé lőtt. Az első percek a Nyíregyháza fölényét hozták, ám aztán Bognár, majd a mátészalkai illetőségű Kerezsi Zalán is veszélyeztetett. Az első negyedóra végén aztán megszerezte a vezetést a házigazda: Bognár szabadrúgása után Jurina megelőzte a védőjét és az ötös vonaláról a jobb alsó sarokba fejelt. A gól inkább a vendéglátót zavarta meg, hiszen előbb Edomwonyi lekészítése után Benczenleitner Barna, majd nem sokkal később maga a nigériai támadó kínálta meg Demjént. Sajnos azonban, amíg a Spartacus lehetőségeiből nem született gól, addig az MTK belőtte a ziccereit.

 A 30. percben Kata ugratta ki Molnár Ádint, aki a tizenhatos vonalánál lerázta magáról Benczenleitnert, majd mintegy kilenc méterről tanárian tekert a jobb alsóba, ezzel kétgólos előnyhöz juttatva a kék-fehéreket. 

Alig két perccel később nagyon közel került a szépítéshez a Szpari, Katona Bálint beívelését Edomwonyi fejelte kapura, azonban Demjén hihetetlen bravúrral hárított. Szabó István csapata viszont ezt követően sem lassított, a 36. percben Temesvári Attila a saját térfeléről ívelt Manner Balázs irányába, miközben a védője Varju óriásit hibázott, Manner pedig köszönte szépen és a bal felsőbe bombázott, ezzel 2–1-re alakítva az állást. 

A félidő hátralévő részében húzott egy mesterit a nyírségi tréner: Kovácsréti helyet cserélt Mannerrel, ami két nyíregyházi lehetőségben igazolta a mester döntését, ám több gól már nem esett, így hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a felek.      

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első véget ért, nyílt sisakos támadójátékot mutattak a csapatok. 

Az MTK nyomta meg jobban a negyvenöt perc elejét, előbb Bognár trafálta telibe a kapufát, majd Kovács Dániel hibázott, egy rossz kirúgást követően a hetek óta remek formában lévő Molnár Ádin csapott le a labdájára, rázta le magáról egy mozdulattal Katona Leventét, majd az ötös jobb sarkáról a kapufa segítségével szerzett gólt.

 Szabó István hármas cserével próbálta meg felrázni az övéit, minek eredményeképpen egy rövid időre áttevődött a hazai térfélre a kontroll, ám kisebb helyzeteknél nem jutott többre a Szpari. A vendéglátó ellenben nem ült rá az eredményre, így a 69. percben Kovács Patrik passza után Bognár István meglőtte a maga gólját, közel húsz méterről tekert mesterien a Nyíregyháza hálójába, ezzel lényegében eldöntve a három pont sorsát. Az utolsó húsz percre egy kisé leült a mérkőzés, bár a 83. percben Katona Bálint lőtt egy lesgólt. Két minutummal a vége előtt aztán feltette a pontot az i-re az MTK, Horváth végigszlalomozott a pályán, majd Kovács Patrikhoz passzolt, aki tizenhét méterről a bal alsóba bombázott. A házigazda határozottabb játékot bemutatva végül megérdemelten tartotta otthon a három pontot, miközben a Nyíregyháza fájó vereséget szenvedett.    

Labdarúgás: Fizz Liga, 10. forduló
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1 (2–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Derdák (Bornemissza, Aradi).
MTK: Demjén – Kovács P., Kádár, Beriasvili, Varju, Kata (Szűcs P., 85.), Horváth, Kerezsi (Átrok, 78.), Bognár (Polievka, 81.), Molnár A. (Németh H., 78.), Jurina (Vitályos, 78.). Vezetőedző: Horváth Dávid. 
Nyíregyháza: Kovács D. – Benczenleitner (Antonov, 80.), Katona L., Temesvári, Májer (Farkas B., 57.), Manner (Varga K., 57.), Katona B., Szankovics, Kovács M., Kovácsréti (Gilbert, 72.), Edomwonyi (Babunszki, 57.). Vezetőedző: Szabó István.
Gól: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár (69.), Kovács (88.), ill Manner (36.).  

 

