Szpari

17 perce

Álom helyett rémálom, darabjaira hullott a Szpari

Címkék#Nyíregyháza#Szabó István#Manner Balázs

Szabó István vezetőedző és Manner Balázs értékelése az MTK elleni fiaskó után.

Mihály Norbert

Nem erre számítottunk! Mint ismert, az MTK Budapest 5–1-re kiütötte a Nyíregyháza Spartacust a Fizz Liga 10. fordulójának nyitómérkőzésén. Habár végül fájó fiaskót szenvedett a Szpari, a nagyszünetre még egygólos hátrányban vonult Szabó István egylete, a házigazda átmeneteivel azonban nem tudott mit kezdeni a folytatásban a nyírségi védelem, így végül nagyarányú vereség lett a vége.  

Szpari
Szabó István csalódottan értékelte a Szpari teljesítményét
Fotó: MW-Archív

Az első félidőben még megvoltak a lehetőségei a Szpari csapatának

– Két gólt kaptunk az első félidőben, mégis azt mondom, hogy jól futballoztunk – kezdte értékelését a találkozó utáni sajtótájékoztatón a Nyíregyháza trénere, Szabó István. – Kétgólos hazai előnynél Manner Balázs gyönyörű gólt szerzett, így szorossá vált a mérkőzés. A szünet után azonban jött egy hiba, ezután pedig az átmenetekben, a kontratámadásokban nagyon gyors MTK már könnyebben tudott helyzeteket kialakítani. Egyértelmű, hogy nem lehet öt gólt kapni. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha a második félidőben beállunk a kapunk elé és őrizzük a minimális hátrányt, lehet, hogy szorosabb a vége, de azzal mire megyünk? Próbáltunk támadni, kockáztatni, ám a megnyíló üres területeket kihasználták az ellenfél játékosai. Csalódás ez a mérkőzés, de nem adjuk fel, készülünk tovább. 

A Szpari legjobbja egyértelműen a felnőtt pályafutása első gólját szerző Manner Balász volt, aki úgy vélte, hogy a találata után megvolt az esélye a Szparinak az egyenlítésre , ám a lehetőségeiket nem tudták kihasználni. 

– A gólom után egyértelműen ott volt bennünk az egyenlítés lehetősége, ám sajnos ezeket a helyzeteket nem tudtuk gólra váltani – mondta el a közmédia kamerája előtt Manner Balázs. – A második félidőben pedig viszonylag gyorsan jött az MTK harmadik találata, amire már nem tudtunk reagálni. Csalódottak vagyunk, hiszen nem erre számítottunk, de a jövő héten jön egy újabb forduló, amikor javítanunk kell.

Az MTK a Fizz Liga 11. fordulójában hazai pályán fogadja a Kazincbarcikát.

 

