Jótékonyság

2 órája

Megmutatták a Szpari család igazi erejét – büszke lehet a lelátó, úgy összefogtak Bandikáért

Címkék#szpari#Nyíregyháza#labdarúgás

Egy kis figyelmesség, ami sokat jelent. A Nyíregyháza Spartacus szurkolói és maga a csapat is fontosnak tartja a jótékonykodást.

Munkatársunktól

Bandikát és Zsoltit sokan ismerik Nyíregyházán, ha máshonnan nem, hát látásból, hiszen több mint harminc éve ott vannak minden Szpari-meccsen. Télen-nyáron, kánikulában és fagyban egyaránt hűségesen szurkolnak a csapatnak, soha nem hiányoznak a hazai mérkőzésekről. Számukra ez nemcsak egy hobbi, hanem az életük egyik legfontosabb része: kéthetente Bandika kitolja testvérét, Zsoltit a stadionba, hogy együtt biztassák szeretett csapatukat.

Szpari
Összefogtak a Szpari lelkes szurkolóiért, Bandikáékért
Fotó: Vén Tinédzserek/Facebook

A Szpari számára a futball nem csak sport

A Zete elleni mérkőzés után a csapat egyik törzsszurkolója, Lippai Imre hívta fel a figyelmet arra, hogy össze lehetne fogni és átvállalni a testvérek bérleteinek árát. A felhívásra azonnal gyűjtést szerveztek, hogy fedezni tudják Bandikáék belépőit. Szombaton a Kazincbarcika elleni találkozó előtt átadták az összegyűlt pénzt, sőt, néhány apró ajándéktárgy is a meglepetések közé került.

Köszönet jár Lippai Imrének, aki felhívta a figyelmet erre a helyzetre, és megszervezte a gyűjtést, valamint Gál Tamásnak, Papp Ferencnek és Papp Zsoltnak az önzetlen segítségükért. Ez a történet ismét megmutatta, hogy a Szpari-család igazi ereje az összetartásban rejlik.

– Bandikát és Zsoltit ezer éve ismerem, így amikor találkoztam velük és megtudtam, hogy idén nincs akkora kedvezmény a bérleteikre, mint a korábbi években, akkor tudtam, hogy azonnal cselekednem kell – mondta el megkeresésünkre Lippai Imre. – A felhívás után rengetegen jelentkeztek, hogy segíteni akarnak, így most az fordult meg a fejemben, fejünkben – mert azt szeretném külön kiemelni, hogy ez egy nagyon komoly szurkolói összefogássá vált –, hogy minden kerekesszékes szurkolónak átvállaljuk a költségeit.

A Nyíregyháza Spartacus FC számára a futball nemcsak sport, hanem közösségépítés és felelősségvállalás is. A klub az elmúlt hetekben számos iskolai és közösségi meghívásnak tett eleget, a játékosaik rendszeresen látogatják a gyerekeket, találkoznak a szurkolókkal, és igyekeznek példát mutatni a fiatal generációnak. A Szpari számára a jótékonyság nem kampány, hanem hagyomány. Minden évben nagy értékű adománnyal segítik a Családok Átmeneti Otthonát, hogy a nehéz helyzetben lévők egy kicsit könnyebben boldoguljanak.

A klub utánpótlása sem marad ki a jó ügyből, a fiatalok idén is részt vettek a „Sportolók az egyszülősökért” programban, amely során tíz család számára nyújtottak segítséget. A Szpari többször is összefogott a beteg gyerekek gyógyulásáért, a játékosok által felajánlott, árverésre bocsátott mezek bevételéből számos gyermek kezelését tudták már támogatni. Egy évvel ezelőtt a Szpari csapata az Állatbarát Alapítvány munkáját is segítette, amikor 300 ezer forint értékű állateledelt adományozott a menhely lakóinak.

A Nyíregyháza Spartacus FC hisz abban, hogy a sport ereje túlmutat a stadion falain. A klub célja, hogy a futballon keresztül közösséget formáljon, örömet adjon és példát mutasson.

 

