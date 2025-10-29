Megmutatták a Szpari család igazi erejét – büszke lehet a lelátó, úgy összefogtak Bandikáért

Bandikát és Zsoltit sokan ismerik Nyíregyházán, ha máshonnan nem, hát látásból, hiszen több mint harminc éve ott vannak minden Szpari-meccsen. Télen-nyáron, kánikulában és fagyban egyaránt hűségesen szurkolnak a csapatnak, soha nem hiányoznak a hazai mérkőzésekről. Számukra ez nemcsak egy hobbi, hanem az életük egyik legfontosabb része: kéthetente Bandika kitolja testvérét, Zsoltit a stadionba, hogy együtt biztassák szeretett csapatukat.

Összefogtak a Szpari lelkes szurkolóiért, Bandikáékért

Fotó: Vén Tinédzserek/Facebook

A Szpari számára a futball nem csak sport

A Zete elleni mérkőzés után a csapat egyik törzsszurkolója, Lippai Imre hívta fel a figyelmet arra, hogy össze lehetne fogni és átvállalni a testvérek bérleteinek árát. A felhívásra azonnal gyűjtést szerveztek, hogy fedezni tudják Bandikáék belépőit. Szombaton a Kazincbarcika elleni találkozó előtt átadták az összegyűlt pénzt, sőt, néhány apró ajándéktárgy is a meglepetések közé került.

Köszönet jár Lippai Imrének, aki felhívta a figyelmet erre a helyzetre, és megszervezte a gyűjtést, valamint Gál Tamásnak, Papp Ferencnek és Papp Zsoltnak az önzetlen segítségükért. Ez a történet ismét megmutatta, hogy a Szpari-család igazi ereje az összetartásban rejlik.

– Bandikát és Zsoltit ezer éve ismerem, így amikor találkoztam velük és megtudtam, hogy idén nincs akkora kedvezmény a bérleteikre, mint a korábbi években, akkor tudtam, hogy azonnal cselekednem kell – mondta el megkeresésünkre Lippai Imre. – A felhívás után rengetegen jelentkeztek, hogy segíteni akarnak, így most az fordult meg a fejemben, fejünkben – mert azt szeretném külön kiemelni, hogy ez egy nagyon komoly szurkolói összefogássá vált –, hogy minden kerekesszékes szurkolónak átvállaljuk a költségeit.

A Nyíregyháza Spartacus FC számára a futball nemcsak sport, hanem közösségépítés és felelősségvállalás is. A klub az elmúlt hetekben számos iskolai és közösségi meghívásnak tett eleget, a játékosaik rendszeresen látogatják a gyerekeket, találkoznak a szurkolókkal, és igyekeznek példát mutatni a fiatal generációnak. A Szpari számára a jótékonyság nem kampány, hanem hagyomány. Minden évben nagy értékű adománnyal segítik a Családok Átmeneti Otthonát, hogy a nehéz helyzetben lévők egy kicsit könnyebben boldoguljanak.