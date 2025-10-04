Mindenki a stadionba! Első hazai győzelmére készül a Nyíregyháza - mutatjuk a kezdőcsapatokat!

A Zalaegerszeget fogadja a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC. A Szpari az elmúlt két mérkőzésén döntetlent játszott a Paks (1–1), valamint az Újpest (2–2) ellenében, most viszont hazai környezetben szeretné megszerezni a három pontot és ezzel az első szezonbeli hazai sikerét. A találkozót szombat délután 14.15-től rendezik a Városi Stadionban.

A csapategységben rejlik a Szpari ereje

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A három pont itthon tartásáért lép pályára a Szpari

A ZTE eleddig 7, míg a Nyíregyháza 6 pontot szerzett, ezzel a zalai gárda a tizedik, míg a szabolcsi egylet a tizenegyedig, immáron kiesőhelyről várja a kezdő sípszót – éppen ezért mondhatni, hogy a Zalaegerszeg ellen a három pont megszerzése kötelező feladat!

– Egy olyan csapat érkezik hozzánk, ahol sok változás történt nyáron, több külföldi játékost igazoltak – vezette fel a csapat honlapján a találkozót a Szpari vezetőedzője, Szabó István. – A támadósoruk gyors, jól indulnak be az üres területekre, így kell egy stabil védekezés. A Paks ellen már jobb volt a hátsó játékunk, hiszen ők átlagban több mint két gólt szereznek, a Puskásnak is hármat lőttek, nekünk viszont sikerült egy gólon tartanunk őket, de még mindig javulnunk kell, nem lehet könnyű gólokat engedni az ellenfélnek. Egyértelmű, hogy szeretnénk megszerezni hazai pályán az első győzelmünket.

A hétvégi immáron a 32. bajnoki lesz a két együttes között, az NB I-ben a 24. Érdekesség, hogy a meccsek fele döntetlennel ért véget. Az előző idényben háromszor találkozott egymással a két csapat, s mindháromszor döntetlen lett a végeredmény. Farkas Bendegúz ismét ott lehet a csapatban, s mint arról oldalunk is beszámolt, a fiatal védő meghívást kapott az U21-es válogatottba.

– Megtisztelő, hogy újból a válogatott keret tagja lehetek, ez köszönhető a Nyíregyházán folyó munkának, és annak, hogy lehetőséget is kapok a csapatban – mondta Farkas Bendegúz. – Sem a hétvégi bajnokin, sem a válogatottban nem vár ránk könnyű feladat, remélem, hogy egy győztes meccs után csatlakozhatok a nemzeti kerethez.