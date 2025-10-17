október 17., péntek

Szpari

3 órája

A fővárosban folytatódik a pontvadászat, meglepetésre készül a Szpari

A Nyíregyháza Spartacus FC az MTK Budapest vendége lesz a hétvégén.

Mihály Norbert

A válogatott szünet után folytatódnak a Fizz Liga küzdelmei, mégpedig a 10. fordulóval. A Nyíregyháza Spartacus FC az MTK Budapest vendége lesz a hétvégén, ez lesz a harmincharmadik összecsapás a két együttes között – huszonöt alkalommal az élvonalban, hétszer pedig a másodosztályban találkoztak a felek. Legutóbb tavaly novemberben győzött a Szpari a fővárosi gárda ellen, méghozzá a Városi Stadionban, Nagy Dominik és Kovácsréti Márk találataival. Előbbi sérülése folyamatosan javul, de jó hír, hogy legutóbb már Alaxai Áron is végig pályán volt a második csapat összecsapásán. Sztefanosz Evangelura viszont nem számíthat a szakmai stáb, hiszen a védő begyűjtötte az ötödik sárga lapját – Katona Mátyás pedig továbbra is kórházban lábadozik.

Szpari
Az MTK otthonában vendégszerepel a Szpari
Fotó: Trifonov Eva

Észnél kell lennie a Szpari játékosainak

Az MTK nem kezdte rosszul a bajnokságot, legutóbb viszont „meglepő” vereséget szenvedett a Kazincbarcika ellenében, így érthető módon a szünetben Horváth Dávid is igyekezett rendet tenni az öltözőben.

– Az MTK-nak van egy saját stílusa, amit mi is szeretnénk itt Nyíregyházán megvalósítani, azaz, hogy legyen egy olyan ismérvünk, ami ránk jellemző – kezdte a találkozó felvezetését a Nyíregyháza vezetőedzője, Szabó István. – Amire figyelnünk kell, az az ellenfél rövid passzos kombinatív játéka, elsősorban ugye a gyors szélsőkkel. Természetesen készültünk erre, személyesen is ott voltam a Kazincbarcika elleni meccsükön, ahol nem volt jó napjuk, de ebből azért nem szabad messzemenő következtetést levonni. Egy olyan csapatról beszélünk, amely képes arra, hogy egy-egy gyengébb teljesítmény után felálljon a padlóról. Oda kell figyelni, és észnél kell lenni, de arra törekszünk, hogy meglepetést okozzunk.

Az MTK a Kazincbarcika elleni fiaskót leszámítva egy remek időszakot tudhat maga mögött, hiszen három meccsen is veretlen maradt, így tizenhárom pontjával a negyedik helyről várja a folytatást.

Ami a Nyíregyházát illeti, a hét közepén Farkas Bendegúz is visszatért a korosztályos válogatottól. Az U21-es csapat döntetlent játszott Ukrajna és Törökország ellen is. Érdekesség, hogy utóbbi meccset az MTK pályáján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezték. Ide térhet vissza szombaton a Szparival a fiatal védő.

– Jól esett, hogy számított rám Szélesi Zoltán szövetségi edző, igyekeztem megfelelően teljesíteni. Mostantól viszont ismét a Szpariért harcolok, és szombaton szeretnénk pontot, pontokat szerezni az MTK vendégeként tette hozzá rövidek Farkas Bendegúz.

Az MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik.

 

