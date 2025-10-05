október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza Spartacus-Zalaegerszegi TE 3-1

3 órája

Pazar fordítás, Szpari-örömünnep - pásztáztuk a tribünt. Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Paks#Diósgyőr#Szpari

Áttört a gát, május után újra nyert hazai környezetben a Nyíregyháza Spartacus. A Szpari elmozdult a kiesőzónából.

Szon.hu
Pazar fordítás, Szpari-örömünnep - pásztáztuk a tribünt. Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)


A Kisvárda (1-1), a Ferencváros (1-4), a Diósgyőr (1-4) és a Paks (1-1) után végre-valahára sikerült nyernie ebben a szezonban először hazai pályán a Nyíregyháza Spartacus csapatának. A Zalaegerszeg ellen az első félidő hajrájában hátrányba került a Szpari, de a térfélcserét követően hamar egyenlítettek Katonáék, aztán az előnyt is megszerezték, a hajrában pedig lezárták a meccset. A 3-1-es diadal a lehető legjobbkor jött a bajnoki szünet előtt.

Szpari Nyíregyháza Spartacus
Szpari-fanatikusok: a közönség volt a csapat 12. játékosa Fotó: Bozsó Katalin

Szpari: a kiesőzóna a múlté

Jelenleg 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel elkerült a kiesőzónából a Nyíregyháza Spartacus. Utoljára május 11-én nyert hazai környezetben a csapat a Diósgyőr ellen, tehát már nagyon éhezte a sikert a most 4500 fős közönség. Mutatjuk: így szurkoltatok ti:

Szpari - ZTE: így szurkoltatok ti

Fotók: Bozsó Katalin

Szpari - ZTE

Fotók: Bozsó Katalin

Ajánljuk még:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu