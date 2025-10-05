Pazar fordítás, Szpari-örömünnep - pásztáztuk a tribünt. Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)



A Kisvárda (1-1), a Ferencváros (1-4), a Diósgyőr (1-4) és a Paks (1-1) után végre-valahára sikerült nyernie ebben a szezonban először hazai pályán a Nyíregyháza Spartacus csapatának. A Zalaegerszeg ellen az első félidő hajrájában hátrányba került a Szpari, de a térfélcserét követően hamar egyenlítettek Katonáék, aztán az előnyt is megszerezték, a hajrában pedig lezárták a meccset. A 3-1-es diadal a lehető legjobbkor jött a bajnoki szünet előtt.

Szpari-fanatikusok: a közönség volt a csapat 12. játékosa Fotó: Bozsó Katalin

Szpari: a kiesőzóna a múlté

Jelenleg 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel elkerült a kiesőzónából a Nyíregyháza Spartacus. Utoljára május 11-én nyert hazai környezetben a csapat a Diósgyőr ellen, tehát már nagyon éhezte a sikert a most 4500 fős közönség. Mutatjuk: így szurkoltatok ti: