Friss hír: megvan a Szpari új edzője!

Bódog Tamás lett a Szpari új edzője – tette közzé a Nyíregyháza Spartacus FC a hivatalos Facebook-oldalán. A frissen kinevezett tréner péntek este ül le először a Szpari kispadjára: a nyíregyházi csapat a Kisvárda otthonában lép pályára. – Van pikantériája, hogy Kisvárdán térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk – tette hozzá a klub honlapján olvasható interjúban Bódog Tamás.

Bódog Tamás lett a Szpari új edzője

Fotó: Koncz Márton

Bódog Tamás lett a Szpari új edzője

Mint ahogy arról beszámoltunk, a klub kedden menesztette Szabó Istvánt, lehetséges utódjaként pedig előbb Márton Gábor, Pető Tamás és Gerliczki Máté neve merült fel, kora délután viszont már úgy tűnt, egyikőjük sem lesz befutó, a Nemzeti Sport Online ugyanis úgy értesült, hogy Bódog Tamás lehet az új edző. Az információ igaznak bizonyult, a klub bejelentette, hogy az 55 éves szakember a csapat új trénere.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A szakamber a Hertha BSC másodedzőjeként dolgozott 2022 júliusa és 2024 júniusa között, korábban a Budapest Honvéd, a Kisvárda Master Good FC és a Diósgyőri VTK vezetőedzője is volt az NB I.-ben. Bódog azt megelőzően több mint egy évtizeden át át dolgozott és futballozott Németországban, tagja volt például annak a mainzi együttesnek, amely feljutott a Bundesligába. Most Nyíregyházán kell bizonyítania, az első megmérettetésig pedig nincs túl sok ideje, hiszen a kieső helyen álló Szpari péntek este a Kisvárda Master Good otthonában lép pályára és kezdheti meg a felzárkózást.