Friss hír: megvan a Szpari új edzője!

Új tréner

1 órája

Címkék#kinevezés#Szpari#edző

A klub kedden menesztette Szabó Istvánt, lehetséges utódjaként pedig előbb Márton Gábor, Pető Tamás és Gerliczki Máté neve merült fel. Ám délután kiderült: Bódog Tamás lett a Szpari új edzője.

Munkatársunktól
Szerda délután kinevezték a csapat új edzőjét

Fotó: Trifonov Éva

Bódog Tamás lett a Szpari új edzője – tette közzé a Nyíregyháza Spartacus FC a hivatalos Facebook-oldalán. A frissen kinevezett tréner péntek este ül le először a Szpari kispadjára: a nyíregyházi csapat a Kisvárda otthonában lép pályára. – Van pikantériája, hogy Kisvárdán térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk – tette hozzá a klub honlapján olvasható interjúban Bódog Tamás.

Öt év után ülhet le újra NB I.-es kispadra Bódog Tamás, aki a Szpari új edője lett 
Fotó: Koncz Márton

Mint ahogy arról beszámoltunk, a klub kedden menesztette Szabó Istvánt, lehetséges utódjaként pedig előbb Márton Gábor, Pető Tamás és Gerliczki Máté neve merült fel, kora délután viszont már úgy tűnt, egyikőjük sem lesz befutó, a Nemzeti Sport Online ugyanis úgy értesült, hogy Bódog Tamás lehet az új edző.  Az információ igaznak bizonyult, a klub bejelentette, hogy az 55 éves szakember a csapat új trénere. 

A szakamber a Hertha BSC másodedzőjeként dolgozott 2022 júliusa és 2024 júniusa között, korábban a Budapest Honvéd, a Kisvárda Master Good FC és a Diósgyőri VTK vezetőedzője is volt az NB I.-ben. Bódog azt megelőzően több mint egy évtizeden át át dolgozott és futballozott Németországban, tagja volt például annak a mainzi együttesnek, amely feljutott a Bundesligába. Most Nyíregyházán kell bizonyítania, az első megmérettetésig pedig nincs túl sok ideje, hiszen a kieső helyen álló Szpari péntek este a Kisvárda Master Good otthonában lép pályára és kezdheti meg a felzárkózást. 

 

