Két sárga után piros három percen belül - „Nem így terveztük ezt a mérkőzést"

Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kazincbarcika összecsapása feszült hangulatban kezdődött, amelyet egy korai kiállítás befolyásolt. A hazaiak már a 10. percben emberhátrányba kerültek, ami megnehezítette számukra a támadások építését. A Barcika türelmesen futballozott, és a második félidőben megszerezte a vezetést, amit a végéig meg is őrzött. A Szpari próbálkozott, de nem tudott áttörni a vendégek zárt védelmén, így az újonc 1–0-s győzelmet aratott idegenben.

A Szpari játékosai fogadkoznak

Fotó: Bozsó Katalin

A Szpari trénere sem erre számított

– Nem úgy terveztük, hogy nyolcvan percig emberhátrányban futballozunk majd – kezdte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Nyíregyháza vezetőedzője, Szabó István. – Volt egy tervünk, amiben ez nem volt benne. Nagyon nehéz volt a szituáció a szünetig, össze kellett dugnunk a fejünket a stábbal, hogy miképp tudjuk megőrizni legalább a döntetlent, esetleg megnyerni a meccset. A szünetben megpróbáltuk rendezni a sorokat, a játékosok többségére egy rossz szót sem szólhat, mégis alulmaradtunk.

Varga Kevin aligha lehet elégedett, hiszen három percen belül két sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető. A történtek ellenére Szabó István viszonylag későn nyúlt bele a csapatba.

– Erre egyszerűen csak annyi a magyarázat, hogy emberhátrányban is figyelni kellett arra, hogy megmaradjon a csapaton belüli egyensúly – tért át erre a kérdésre a tréner. – Arra, hogy maradjon jól fejelő center és sokat futó szélső a csapatban, hogy ne tudjon kontrából gólt szerezni a Barcika, mert azzal végleg eldöntötte volna a meccs sorsát a borsodi gárda. Nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy az első körben csak kilenc pontot szereztünk, de belülről ismerjük az okokat.

A Szpari kapusának Kovács Dánielnek voltak ugyan bravúrjai, de így sem sikerült pontszerzéshez segítenie a csapatát.

– Természetesen fájdalmas ez az eredmény, különösen a kiállítás miatt – nyilatkozta az M4Sport kamerája előtt a hálóőr. – Még nem néztem vissza az esetet, így nem tudom, mennyire volt megalapozott a döntés. A csapat hozzáállására azonban nem lehet panasz, végig harcoltunk. A Kazincbarcika egy jól eltalált lövéssel szerezte meg a vezetést, ami után megváltozott a mérkőzés dinamikája. A második félidőben mi irányítottunk, sokat volt nálunk a labda, de hiába nyomtunk, a döntő momentum az ellenfélnél volt. Folyamatosan nyomás alatt tartottuk a védelmüket, de kitartottak. Nyáron szinte egy teljesen új keret alakult ki, tizenöt–tizenhét új játékossal. Ilyen átalakulásnál természetes, hogy idő kell, amíg mindenki beilleszkedik és megtaláljuk a legjobb játékstílust. Ha sikerült volna pontot szerezni, akkor most a középmezőnyben lennénk, ami reális cél. Türelmet kérünk mindenkitől, mert ez a csapat képes lesz még javulni. A klub és a város is mögöttünk áll, és hiszem, hogy ez a hit előbb-utóbb meghozza az eredményét.