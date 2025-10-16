Fontos pont a Vasas ellen, lendületet kaphat a Szpari

A Vasas Kubala Akadémia együttesét fogadta a Nyíregyháza Spartacus FC a női NB II, Keleti csoportjának 5. fordulójában. Nem indult jól a meccs, ugyanis az első félidő derekán büntetőhöz jutott a fővárosi gárda, Buncsák pedig nem hibázott. Benedek Klaudia azonban még az első félidőben egyenlített: a harmincnyolcadik percben talált be. Sőt, a fordulás után Kovács Kinga már a Szparit juttatta előnyhöz, és sokáig úgy is tűnt, hogy megnyerheti a mérkőzést a Nyíregyháza, ám a 86. percben Buncsák másodszor is bevette Sinka Viktória kapuját, így végül 2–2-es végeredménnyel zárult az összecsapás.

A Szpari női csapata

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Fontos pontot szerzett a Vasas ellen a Szpari

– Előzetesen jól ismertük a Vasast, így tudtam, hogy milyen mérkőzésre számíthatok – értékelte a találkozót a Nyíregyháza edzője, Jeddi Béla. – Megismétlődött a tavalyi hazai eredmény, hiszen akkor is 2–2-t játszottunk velük. Szerencsére ezúttal szinte az egész csapatra számíthatott a stáb, s félreértés ne essen, de a Talents FC elleni súlyos vereség is úgy jött össze, hogy összesen tizenkét játékos állt a rendelkezésünkre, ebből két kapus. A Vasas ellen viszont minőségileg és létszámilag is rendben voltunk. A lányok is felfogták, hogy most már előre kell tekinteni, és komolyabb teljesítményt kell nyújtanunk, ez pedig végül pontszerzésben valósult meg. Kicsit sajnálom a végét, mivel úgy vélem, hogy inkább elbuktunk két pontot, mint begyűjtöttünk egyet.

A Szparinak továbbra sincs győzelme, ugyanis az eddig lejátszott négy mérkőzéséből hármat elvesztett a csapat, a folytatásban azonban egy olyan ellenfél következik, amely ellen a három pont megszerzése kötelező feladatnak tűnik.

– Ez így van, a tabella alapján ki-ki mérkőzést játszunk majd Gödöllőn – tért át arra az összecsapásra Jeddi Béla. – Egyáltalán nem lebecsülve az ellenfelet, egyértelműen a három pontért utazunk. Kevés meccs van a bajnokságban, így kevés pont szerezhető, de úgy gondolom, hogy a Vasas ellen már megmutattuk az igazi arcunk.