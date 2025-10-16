57 perce
Fontos pont a Vasas ellen, lendületet kaphat a Szpari
Hazai pályán szerzett pontot a Nyíregyháza Spartacus FC a női NB II legutóbbi játéknapján.
A Vasas Kubala Akadémia együttesét fogadta a Nyíregyháza Spartacus FC a női NB II, Keleti csoportjának 5. fordulójában. Nem indult jól a meccs, ugyanis az első félidő derekán büntetőhöz jutott a fővárosi gárda, Buncsák pedig nem hibázott. Benedek Klaudia azonban még az első félidőben egyenlített: a harmincnyolcadik percben talált be. Sőt, a fordulás után Kovács Kinga már a Szparit juttatta előnyhöz, és sokáig úgy is tűnt, hogy megnyerheti a mérkőzést a Nyíregyháza, ám a 86. percben Buncsák másodszor is bevette Sinka Viktória kapuját, így végül 2–2-es végeredménnyel zárult az összecsapás.
Fontos pontot szerzett a Vasas ellen a Szpari
– Előzetesen jól ismertük a Vasast, így tudtam, hogy milyen mérkőzésre számíthatok – értékelte a találkozót a Nyíregyháza edzője, Jeddi Béla. – Megismétlődött a tavalyi hazai eredmény, hiszen akkor is 2–2-t játszottunk velük. Szerencsére ezúttal szinte az egész csapatra számíthatott a stáb, s félreértés ne essen, de a Talents FC elleni súlyos vereség is úgy jött össze, hogy összesen tizenkét játékos állt a rendelkezésünkre, ebből két kapus. A Vasas ellen viszont minőségileg és létszámilag is rendben voltunk. A lányok is felfogták, hogy most már előre kell tekinteni, és komolyabb teljesítményt kell nyújtanunk, ez pedig végül pontszerzésben valósult meg. Kicsit sajnálom a végét, mivel úgy vélem, hogy inkább elbuktunk két pontot, mint begyűjtöttünk egyet.
A Szparinak továbbra sincs győzelme, ugyanis az eddig lejátszott négy mérkőzéséből hármat elvesztett a csapat, a folytatásban azonban egy olyan ellenfél következik, amely ellen a három pont megszerzése kötelező feladatnak tűnik.
– Ez így van, a tabella alapján ki-ki mérkőzést játszunk majd Gödöllőn – tért át arra az összecsapásra Jeddi Béla. – Egyáltalán nem lebecsülve az ellenfelet, egyértelműen a három pontért utazunk. Kevés meccs van a bajnokságban, így kevés pont szerezhető, de úgy gondolom, hogy a Vasas ellen már megmutattuk az igazi arcunk.
Labdarúgás: Női NB II, Keleti csoport, 5. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Vasas Kubala Akadémia 2–2 (1–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Kiss.
Nyíregyháza: Sinka – Bodnár, Szondi, Pekk L., Hrinkó, Moravszki (Márta, 48.), Linzenbold (Tóth K., 70.), Kovács K. (Barócsi, 70.), Benedek, Novák (Szalanics – a szünetben), Szerb. Edző: Jeddi Béla.
Vasas: Bánovics – Kulcsár, Buncsák, Kovács (Makovinyi – a szünetben), Wapper-Nagy (Balassa – a szünetben), Tizmár (Kiss-Hajnal, 71.), Terdik, Truszka, Szili, Bakó (Tafferner, 71.), Fehér. Edző: Hámori Ferenc.
Gól: Benedek (38.), Kovács (60.), ill Buncsák (26., 86. – az első 11-esből).
Óriási meglepetés: az Újdombrád kiütötte a kupából a Mátészalkát! - Fotók!
Remekeltek a nyíregyházi tájfutók az országos bajnokságokon