Mi van?! Olyan dologra készülnek a Szpari ultrái, mint még soha

A Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga 9. fordulójában a Zalaegerszeget látja vendégül. Megszokhattuk, hogy a városi stadion lelátói rendre megtelnek, a Szpari rendszeresen játszik telt ház előtt. Bizonyára így lesz ez szombaton is, a csapat ultrái azonban figyelemfelhívó szándékkal első öt percében üresen hagyják a helyüket. Erről a Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport tett közzé egy közleményt Facebook-oldalán csütörtökön. Mint írják, az MLSZ eltúlzott büntetései, intézkedései őket is negatívan érintik, amit nem hagyhatnak szó nélkül. Mint írják, az MLSZ eltúlzott büntetései, intézkedései őket is negatívan érintik, amit nem hagyhatnak szó nélkül.

A Szpari ultrái rendre megtöltik a szektorokat Fotó: Bozsó Katalin

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Így üzennek a Szpari ultrái az MLSZ-nek