Labdarúgás

1 órája

Mi van?! Olyan dologra készülnek a Szpari ultrái, mint még soha

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Fizz Liga#Zalaegerszeg#MLSZ

Az MLSZ eltúlzott büntetései, intézkedései őket is negatívan érintik. Ezért a Szpari ultrái üzennek az MLSZ-nek.

Szon.hu

A Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga 9. fordulójában a Zalaegerszeget látja vendégül. Megszokhattuk, hogy a városi stadion lelátói rendre megtelnek, a Szpari rendszeresen játszik telt ház előtt. Bizonyára így lesz ez szombaton is, a csapat ultrái azonban figyelemfelhívó szándékkal  első öt percében üresen hagyják a helyüket. Erről a Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport tett közzé egy közleményt Facebook-oldalán csütörtökön. Mint írják, az MLSZ eltúlzott büntetései, intézkedései őket is negatívan érintik, amit nem hagyhatnak szó nélkül. Mint írják, az MLSZ eltúlzott büntetései, intézkedései őket is negatívan érintik, amit nem hagyhatnak szó nélkül.

Szpari
A Szpari ultrái rendre megtöltik a szektorokat Fotó: Bozsó Katalin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Így üzennek a Szpari ultrái az MLSZ-nek

 

