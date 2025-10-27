VAR vagy nem VAR? – Varga Kevin kiállítása rendesen felborzolta a nyíregyházi kedélyeket

Mint ismert, a labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapját a Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC összecsapás zárta. A Szpari már a mérkőzés elején nehéz helyzetbe került, miután Varga Kevin tíz percen belül két sárga lapot is begyűjtött, így a piros lap után a szabolcsiak kénytelenek voltak csaknem nyolcvan percet emberhátrányban játszani. A kiállítás után a Kazincbarcika átvette az irányítást, és a második félidő elején Könyves Norbert találatával megszerezte a vezetést, ami végül a győzelmet is jelentette a vendégeknek.

Varga Kevin kiállítása megpecsételte a Szpari sorsát

Fotó: Török Attila

Repkedtek a sárga lapok a Szpari mérkőzésén

Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a kezdő sípszót követően hamar előkerült a sárga lap: előbb a Barcika nigériai játékosa, Sodiq Rasheed kapott figyelmeztetést, miután csúnyán rátartott Bright Edomwonyi lábára, majd rögtön utána Varga Kevin is így járt. A nyíregyházi támadó nem sokkal később ismét szabálytalankodott – a VAR-vizsgálat után a játékvezető pedig második sárgával kiállította.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy Varga esetében helyesen járt-e el a játékvezető? A VAR (Video Assistant Referee, azaz videóbíró) ugyanis csak meghatározott esetekben avatkozhat közbe, és nem minden vitás szituációban. A szabályozást a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (IFAB) írja elő, és az alábbi négy fő kategóriára korlátozódik:

Gól vagy nem gól

A VAR vizsgálhatja:

– hogy a gól előtt történt-e szabálytalanság, például kezezés, les, fault,

– a labda teljes terjedelmében áthaladt-e a gólvonalon,

– volt-e leshelyzet a gól előtti szituációban,

– vagy a támadó csapat szabálytalanságot követett-e el a gólt megelőzően?

Büntető (tizenegyes) döntések

A VAR segíthet eldönteni:

– hogy történt-e szabálytalanság a tizenhatoson belül,

– a szabálytalanság a büntetőterületen belül vagy kívül történt-e,

– a tizenegyes megítélése megalapozott volt-e,

– illetve történt-e szabálytalanság a büntetőrúgás során?

Közvetlen piros lap (nem második sárga!)

A VAR figyelmeztetheti a játékvezetőt, ha:

– súlyos szabálytalanság történt,