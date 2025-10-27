október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari

1 órája

VAR vagy nem VAR? – Varga Kevin kiállítása rendesen felborzolta a nyíregyházi kedélyeket

Címkék#Varga Kevin#VAR#Szpari

Alig kezdődött el a meccs, máris borult a forgatókönyv: Varga Kevin tíz perc alatt két sárgát, majd pirosat kapott. A Kazincbarcika nem kegyelmezett, Könyves góljával elvitte a három pontot a Szpari otthonából.

Mihály Norbert

Mint ismert, a labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapját a Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC összecsapás zárta. A Szpari már a mérkőzés elején nehéz helyzetbe került, miután Varga Kevin tíz percen belül két sárga lapot is begyűjtött, így a piros lap után a szabolcsiak kénytelenek voltak csaknem nyolcvan percet emberhátrányban játszani. A kiállítás után a Kazincbarcika átvette az irányítást, és a második félidő elején Könyves Norbert találatával megszerezte a vezetést, ami végül a győzelmet is jelentette a vendégeknek.

Szpari
Varga Kevin kiállítása megpecsételte a Szpari sorsát
Fotó: Török Attila

Repkedtek a sárga lapok a Szpari mérkőzésén

Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a kezdő sípszót követően hamar előkerült a sárga lap: előbb a Barcika nigériai játékosa, Sodiq Rasheed kapott figyelmeztetést, miután csúnyán rátartott Bright Edomwonyi lábára, majd rögtön utána Varga Kevin is így járt. A nyíregyházi támadó nem sokkal később ismét szabálytalankodott – a VAR-vizsgálat után a játékvezető pedig második sárgával kiállította.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy Varga esetében helyesen járt-e el a játékvezető? A VAR (Video Assistant Referee, azaz videóbíró) ugyanis csak meghatározott esetekben avatkozhat közbe, és nem minden vitás szituációban. A szabályozást a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (IFAB) írja elő, és az alábbi négy fő kategóriára korlátozódik:

Gól vagy nem gól

A VAR vizsgálhatja:

– hogy a gól előtt történt-e szabálytalanság, például kezezés, les, fault,

– a labda teljes terjedelmében áthaladt-e a gólvonalon,

– volt-e leshelyzet a gól előtti szituációban,

– vagy a támadó csapat szabálytalanságot követett-e el a gólt megelőzően?

Büntető (tizenegyes) döntések

A VAR segíthet eldönteni:

– hogy történt-e szabálytalanság a tizenhatoson belül,

– a szabálytalanság a büntetőterületen belül vagy kívül történt-e,

– a tizenegyes megítélése megalapozott volt-e,

– illetve történt-e szabálytalanság a büntetőrúgás során?

Közvetlen piros lap (nem második sárga!)

A VAR figyelmeztetheti a játékvezetőt, ha:

– súlyos szabálytalanság történt,

– durva sportszerűtlenség vagy szándékos gólhelyzet-megakadályozás történt,

– de második sárga lapos kiállításnál nem avatkozhat közbe.

Játékosazonosítás

– Ha a játékvezető rossz játékosnak ad lapot, akkor a VAR jelezheti, ki volt a tényleges szabálytalankodó.

Tehát érdekes a szituáció Varga Kevin második megmozdulásánál, hiszen végül nem azonnal kapott piros lapot, hanem sárgát mutatott fel neki a játékvezető, így joggal vetődött fel többekben a gondolat, hogy a spori nem járt el szabályosan. Viszont a szabályzat egyértelműen kimondja azt is, hogy a végső döntés mindig a pályán lévő sporttársé, ő az, aki visszanézheti az esetet a pálya szélén, ez az úgynevezett OFR, azaz On-Field Review szabály.

Logikusan végiggondolva valószínűleg az történt, hogy az egyébként igencsak komoly nemzetközi rutinnal is bíró Bognár Tamás a kérdéses szituáció visszanézését követően úgy ítélte meg, hogy az eset nem ér közvetlen piros lapot, viszont sárgát igen, s mivel Vargának abból már volt egy, így is, úgy is mehetett zuhanyozni. Az egykori válogatott támadónak tehát nem sült el túl jól az első olyan mérkőzése Nyíregyházán, amikor a szakmai vezetés a kezdőbe jelölte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu