VAR vagy nem VAR? – Varga Kevin kiállítása rendesen felborzolta a nyíregyházi kedélyeket
Alig kezdődött el a meccs, máris borult a forgatókönyv: Varga Kevin tíz perc alatt két sárgát, majd pirosat kapott. A Kazincbarcika nem kegyelmezett, Könyves góljával elvitte a három pontot a Szpari otthonából.
Mint ismert, a labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapját a Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC összecsapás zárta. A Szpari már a mérkőzés elején nehéz helyzetbe került, miután Varga Kevin tíz percen belül két sárga lapot is begyűjtött, így a piros lap után a szabolcsiak kénytelenek voltak csaknem nyolcvan percet emberhátrányban játszani. A kiállítás után a Kazincbarcika átvette az irányítást, és a második félidő elején Könyves Norbert találatával megszerezte a vezetést, ami végül a győzelmet is jelentette a vendégeknek.
Repkedtek a sárga lapok a Szpari mérkőzésén
Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a kezdő sípszót követően hamar előkerült a sárga lap: előbb a Barcika nigériai játékosa, Sodiq Rasheed kapott figyelmeztetést, miután csúnyán rátartott Bright Edomwonyi lábára, majd rögtön utána Varga Kevin is így járt. A nyíregyházi támadó nem sokkal később ismét szabálytalankodott – a VAR-vizsgálat után a játékvezető pedig második sárgával kiállította.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy Varga esetében helyesen járt-e el a játékvezető? A VAR (Video Assistant Referee, azaz videóbíró) ugyanis csak meghatározott esetekben avatkozhat közbe, és nem minden vitás szituációban. A szabályozást a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (IFAB) írja elő, és az alábbi négy fő kategóriára korlátozódik:
Gól vagy nem gól
A VAR vizsgálhatja:
– hogy a gól előtt történt-e szabálytalanság, például kezezés, les, fault,
– a labda teljes terjedelmében áthaladt-e a gólvonalon,
– volt-e leshelyzet a gól előtti szituációban,
– vagy a támadó csapat szabálytalanságot követett-e el a gólt megelőzően?
Büntető (tizenegyes) döntések
A VAR segíthet eldönteni:
– hogy történt-e szabálytalanság a tizenhatoson belül,
– a szabálytalanság a büntetőterületen belül vagy kívül történt-e,
– a tizenegyes megítélése megalapozott volt-e,
– illetve történt-e szabálytalanság a büntetőrúgás során?
Közvetlen piros lap (nem második sárga!)
A VAR figyelmeztetheti a játékvezetőt, ha:
– súlyos szabálytalanság történt,
– durva sportszerűtlenség vagy szándékos gólhelyzet-megakadályozás történt,
– de második sárga lapos kiállításnál nem avatkozhat közbe.
Játékosazonosítás
– Ha a játékvezető rossz játékosnak ad lapot, akkor a VAR jelezheti, ki volt a tényleges szabálytalankodó.
Tehát érdekes a szituáció Varga Kevin második megmozdulásánál, hiszen végül nem azonnal kapott piros lapot, hanem sárgát mutatott fel neki a játékvezető, így joggal vetődött fel többekben a gondolat, hogy a spori nem járt el szabályosan. Viszont a szabályzat egyértelműen kimondja azt is, hogy a végső döntés mindig a pályán lévő sporttársé, ő az, aki visszanézheti az esetet a pálya szélén, ez az úgynevezett OFR, azaz On-Field Review szabály.
Logikusan végiggondolva valószínűleg az történt, hogy az egyébként igencsak komoly nemzetközi rutinnal is bíró Bognár Tamás a kérdéses szituáció visszanézését követően úgy ítélte meg, hogy az eset nem ér közvetlen piros lapot, viszont sárgát igen, s mivel Vargának abból már volt egy, így is, úgy is mehetett zuhanyozni. Az egykori válogatott támadónak tehát nem sült el túl jól az első olyan mérkőzése Nyíregyházán, amikor a szakmai vezetés a kezdőbe jelölte.
