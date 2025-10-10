Új fejezetet nyitna pályafutásában a Szpari támadója

A Nyíregyháza Spartacus FC Zalaegerszeg elleni találkozóján kapott először komolyabb szerepet Varga Kevin. Mint ismert, a támadó februárban bontott szerződést a török másodosztályú Ankaragücüvel, majd augusztusban aláírt a Szparihoz, ahol sokáig különedzésekkel készült, hogy visszanyerje az alap-állóképességét.

Varga Kevin immáron a Szpari játékosaként

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A Zalaegerszeg ellen már számított rá a Szpari

– Az Újpest elleni kettő kettes meccsen már kaptam némi játékidőt, ám akkor az pont elég is volt, ellenben a Zalaegerszeggel szembeni hazai mérkőzésen már a szünet előtt szólt Szabó István vezetőedző, hogy pörgessem meg a bemelegítést, mivel be fogok állni – tekintett vissza az elmúlt időszakra a Nemzeti Sport hasábjain a karcagi születésű támadó. – Hátrányban voltunk, pedig annak a meccsnek már az első félidejében is jól futballoztunk, de végül fordítottunk és megérdemelten nyertünk. Nagyszerű érzés ilyen hangulatban focizni, mint ami Nyíregyházán van.

Varga Kevin nem először került olyan helyzetbe, hogy csapatot váltott, hiszen megfordult Törökországban, Svájcban, Cipruson és Romániában is.

– Nem először kerültem olyan helyzetbe, hogy csapatot váltok – tért át a Nyíregyházára való igazolására Varga Kevin. – Kivártam, mivel elsőbbséget élvezett a török piac, de közben szerettem volna hazatérni. A Nyíregyháza többször is érdeklődött, s mivel ismertem Szabó István munkásságát, így végül szívesen írtam ide alá.

2018 májusában Georges Leekens szövetségi kapitány meghívta őt a magyar válogatott júniusi Fehéroroszország és Ausztrália elleni mérkőzéseire készülő keretébe. A magyar válogatottban az utóbbi mérkőzésen debütált. 2020. november 18-án a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a saját térfeléről egy kipattanó labdával elindult az ellenfél kapuja felé és 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel megszerezte első gólját a válogatottban és így biztossá tette a győzelmet. 2021. június 1-jén Marco Rossi szövetségi kapitány nevezte őt a magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő 26 fős keretébe. A kontinenstornán két csoportmérkőzésen is csereként lépett pályára, összesen tíz percet töltött a pályán.

– Jelen pillanatban nagyon stabil képet fest a magyar válogatott – zárta az interjút a válogatott Örményország elleni találkozójára kitérve Varga. – Fiatal, tehetséges játékosok alkotják a keretet. Örömmel tekintek vissza arra az időszakra, amit a nemzeti csapatnál töltöttem. Biztos vagyok benne, hogy Örményország ellen megszerezzük azt a hőn áhított győzelmet.