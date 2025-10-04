október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pompás diadal

1 órája

Átszakadt a gát, végre megszerezte első hazai győzelmét a Szpari (fotókkal, videóval)

Címkék#Nyíregyháza Spartacus Football Club#Szpari#ZTE FC

Egy több szempontból is fontos mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot a Nyíregyháza. A Szpari ezzel elmozdult a kiesőzónából.

Mihály Norbert

Talán előzetesen nem gondolták volna a felek, hogy igazi alsóházi rangadó alakul a Nyíregyháza Spartacus FC és a ZTE FC összecsapásából, azonban mivel némi meglepetésre a Kazincbarcika péntek este 3–1-re megverte Mezőkövesden az MTK-t, így átmenetileg a Zalaegerszeg a tizenegyedik, míg a Szpari az utolsó helyre csúszott vissza a tabellán. A két együttesnek nagy szüksége volt a győzelemre, így nyílt sisakos csatát várhattunk, mivel a döntetlen egyik gárdának sem lehetett igazából opció.

Szpari
Bright Edomwonyi volt a Szpari egyik legveszélyesebb játékosa
Fotó: Bozsó Katalin

Pedig fölényben játszott az első félidőben a Szpari

Az első komolyabb helyzetre a negyedik percig kellett várni, akkor Májer Milán veszélyes beadását semlegesítette a zalai védelem. A kezdeti percek enyhe nyíregyházi fölényben teltek, de mindkét csapat védekezése stabil volt. A 23. percben Májert rúgta fel Bitca csúnyán, a jogosan megítélt szabadrúgást Kovácsréti Márk tekerte rá, a labda pedig csak centikkel kerülte el a ZTE kapuját. A félidő derekán egyre inkább érett a hazai gól, Kovácsréti beadása után támadt kavarodás a vendég tizenhatoson belül, minek végén Bright Edomwonyi került ziccerbe, ám lövését bravúrral mentette a gólvonalon álló Bodnár. Két perccel később ismét Edomwonyi villant, tizenkét méterről leadott bombája azonban nem volt túl jól helyezve. Aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Zalaegerszeg, a 36. percben egy elsőre hosszúnak tűnő indítást Bitca még középre adott, a beadást pedig Daniel Lima pofozta a hálóba. A gólt követően némi perpatvart okozott, hogy a vendég egylet a nyíregyházi B-közép előtt ünnepelte a találatot. A játékrészből hátralevő percek inkább a kedélyek megnyugvásáról szóltak, így egygólos zalai előnnyel vonulhattak pihenőre a felek.

Csatárposzton változtatott a szünetben Szabó István, Dorian Babunszkit Varga Kevin váltotta. Alig két percet kellett várni az egyenlítő találatra, Toma György szöglete után Katona Bálint igazított egyet a labdán, majd kilőtte a jobb alsót. A gól után is támadásban maradt a Szpari, Benczenleitner Barna azonban tíz méterről nem talált kaput. Az 58. percben egy lehetséges büntetőt vizsgált a VAR, azonban az egyértelmű zalai kezezés sem ért tizenegyesest. Hármas cserével próbálta felrázni övéit Nuno Campos, ami néhány momentum erejéig úgy is tűnt, hogy átbillenti a pályát, erre válaszként azonban Kovácsréti cselezte be magát a vendég kapu elé, majd lőtte el keresztbe a játékszert. A folytatásban egy kissé visszább esett a játék, a 79. percben aztán Kovácsréti félpályát átívelő átadását vette át remekül a tizenhatoson belül Benczenleitner, majd fejelte azt öt méterről a kapuba. Nem sokra rá pedig jött a harmadik, egy szögletet követően rosszul szabadítottak fel a zalaiak, melyet követően Temesvári Attila lövését még blokkolták, Kovács Milán azonban védhetetlenül bombázott a hálóba. Az utolsó percek már lepörögtek, így összességében magabiztos sikert aratott a Nyíregyháza, melynek köszönhetően el is mozdult a csapat a kiesőzónából.

Labdarúgás: Fizz Liga, 9. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC 3–1 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Zimmermann (Szert, Berényi).
Nyíregyháza: Kovács D. – Katona L., Evangelou, Benczentleiner, Toma, Katona B., Kovácsréti (Temesvári, 85.), Szankovics (Katona M., 72.), Májer (Farkas B., 72.), Babunszki (Varga – a szünetben), Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csóka, Várkonyi, Nyíri, Bitca (Papp, 65.), Szendrei, Csonka (Kiss B., 65.), Bodnár, Maxsuell (Skribek, 74.), Lima, Joao Victor (Amato, 65.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Gól: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.) illetve Lima (36.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu