Átszakadt a gát, végre megszerezte első hazai győzelmét a Szpari (fotókkal, videóval)

Talán előzetesen nem gondolták volna a felek, hogy igazi alsóházi rangadó alakul a Nyíregyháza Spartacus FC és a ZTE FC összecsapásából, azonban mivel némi meglepetésre a Kazincbarcika péntek este 3–1-re megverte Mezőkövesden az MTK-t, így átmenetileg a Zalaegerszeg a tizenegyedik, míg a Szpari az utolsó helyre csúszott vissza a tabellán. A két együttesnek nagy szüksége volt a győzelemre, így nyílt sisakos csatát várhattunk, mivel a döntetlen egyik gárdának sem lehetett igazából opció.

Bright Edomwonyi volt a Szpari egyik legveszélyesebb játékosa

Fotó: Bozsó Katalin

Pedig fölényben játszott az első félidőben a Szpari

Az első komolyabb helyzetre a negyedik percig kellett várni, akkor Májer Milán veszélyes beadását semlegesítette a zalai védelem. A kezdeti percek enyhe nyíregyházi fölényben teltek, de mindkét csapat védekezése stabil volt. A 23. percben Májert rúgta fel Bitca csúnyán, a jogosan megítélt szabadrúgást Kovácsréti Márk tekerte rá, a labda pedig csak centikkel kerülte el a ZTE kapuját. A félidő derekán egyre inkább érett a hazai gól, Kovácsréti beadása után támadt kavarodás a vendég tizenhatoson belül, minek végén Bright Edomwonyi került ziccerbe, ám lövését bravúrral mentette a gólvonalon álló Bodnár. Két perccel később ismét Edomwonyi villant, tizenkét méterről leadott bombája azonban nem volt túl jól helyezve. Aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Zalaegerszeg, a 36. percben egy elsőre hosszúnak tűnő indítást Bitca még középre adott, a beadást pedig Daniel Lima pofozta a hálóba. A gólt követően némi perpatvart okozott, hogy a vendég egylet a nyíregyházi B-közép előtt ünnepelte a találatot. A játékrészből hátralevő percek inkább a kedélyek megnyugvásáról szóltak, így egygólos zalai előnnyel vonulhattak pihenőre a felek.

Csatárposzton változtatott a szünetben Szabó István, Dorian Babunszkit Varga Kevin váltotta. Alig két percet kellett várni az egyenlítő találatra, Toma György szöglete után Katona Bálint igazított egyet a labdán, majd kilőtte a jobb alsót. A gól után is támadásban maradt a Szpari, Benczenleitner Barna azonban tíz méterről nem talált kaput. Az 58. percben egy lehetséges büntetőt vizsgált a VAR, azonban az egyértelmű zalai kezezés sem ért tizenegyesest. Hármas cserével próbálta felrázni övéit Nuno Campos, ami néhány momentum erejéig úgy is tűnt, hogy átbillenti a pályát, erre válaszként azonban Kovácsréti cselezte be magát a vendég kapu elé, majd lőtte el keresztbe a játékszert. A folytatásban egy kissé visszább esett a játék, a 79. percben aztán Kovácsréti félpályát átívelő átadását vette át remekül a tizenhatoson belül Benczenleitner, majd fejelte azt öt méterről a kapuba. Nem sokra rá pedig jött a harmadik, egy szögletet követően rosszul szabadítottak fel a zalaiak, melyet követően Temesvári Attila lövését még blokkolták, Kovács Milán azonban védhetetlenül bombázott a hálóba. Az utolsó percek már lepörögtek, így összességében magabiztos sikert aratott a Nyíregyháza, melynek köszönhetően el is mozdult a csapat a kiesőzónából.