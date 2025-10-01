Szabolcsban adták fel a nyertes szelvényt, milliókkal gazdagodott a szerencsés nyertes

Szinte nincs olyan hét, hogy vármegyénkből ne mosolyogna rá valakire a szerencse. Augusztusban egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk. Szeptember elején egy nyírkércsi játékos válogatott össze tíz mérkőzést ügyesen és kaszált vele óriásit, ezt követően egy nyíregyházi fogadó nyertes Tippmix sorát mutattuk meg, aki három mérkőzéssel közel kétmillió forintot (1 905 296 Ft) kasszírozott. Múlt hét is hozott szabolcs nyertest, aki jól válogatott a Szerencsejáték Zrt kínálatából. Egy rakamazi fogadó spanyol, olasz és angol labdarúgó mérkőzésekből válogatott és állította össze fogadási sorát, 1 000 Ft-os alaptétekkel (összesen 6 000 Ft-os téttel), 5/6-os kombináció típusú fogadással 2 404 779 Ft-ot nyert – tette közzé a lovifogadas.hu.

Jól tippelt a rakamazi Tippmix-játékos fotó: MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Íme a győztes Tippmix sor