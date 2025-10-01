1 órája
Szabolcsban adták fel a nyertes szelvényt, milliókkal gazdagodott a szerencsés nyertes
Ha meccset tett, mindet eltalálta. Nagyot kaszált a rakamazi Tippmix fogadó.
Szinte nincs olyan hét, hogy vármegyénkből ne mosolyogna rá valakire a szerencse. Augusztusban egy DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccsre készített nyertes szelvényt mutattunk. Szeptember elején egy nyírkércsi játékos válogatott össze tíz mérkőzést ügyesen és kaszált vele óriásit, ezt követően egy nyíregyházi fogadó nyertes Tippmix sorát mutattuk meg, aki három mérkőzéssel közel kétmillió forintot (1 905 296 Ft) kasszírozott. Múlt hét is hozott szabolcs nyertest, aki jól válogatott a Szerencsejáték Zrt kínálatából. Egy rakamazi fogadó spanyol, olasz és angol labdarúgó mérkőzésekből válogatott és állította össze fogadási sorát, 1 000 Ft-os alaptétekkel (összesen 6 000 Ft-os téttel), 5/6-os kombináció típusú fogadással 2 404 779 Ft-ot nyert – tette közzé a lovifogadas.hu.
Íme a győztes Tippmix sor
- Labdarúgás Cesena–Palermo 1X2 Döntetlen 2,81 Nyertes
- Labdarúgás Como–Cremonese 1X2 Döntetlen 4,50 Nyertes
- Labdarúgás Stoke–Norwich 1X2 Döntetlen 3,65 Nyertes
- Labdarúgás Preston–Bristol City 1X2 Döntetlen 3,30 Nyertes
- Labdarúgás Eibar–Deportivo La Coruna 1X2 Döntetlen 3,10 Nyertes
- Labdarúgás Bari–Sampdoria 1X2 Döntetlen 2,77 Nyertes