Bátran tippelt, busás nyereménnyel gazdagodott a szabolcsi fogadó
Két meccset tett és eltalálta. Nagyot kaszált a mátészalkai Tippmix fogadó.
A hónap elején írtunk róla, hogy egy rakamazi fogadó spanyol, olasz és angol labdarúgó mérkőzésekből válogatott és állította össze fogadási sorát, 1 000 Ft-os alaptétekkel (összesen 6 000 Ft-os téttel), 5/6-os kombináció típusú fogadással 2 404 779 Ft-ot nyert. Múlt hét is hozott szabolcsi nyertest, aki jól válogatott a Szerencsejáték Zrt kínálatából. Neki két esemény is elég volt ahhoz, hogy valaki többszázezres nyereményre tegyen szert, egy mátészalkai Tippmix-játékos 1 500 Ft-os téttel, 2-es kötés típusú fogadással 570 000 Ft-ot nyert – írta a lovifogadas.hu. Emberünk két kosárlabda mérkőzésen arra tippelt, hogy a félidőben döntetlen lesz az állás, bejött neki és ezzel zsíros oddsokat fogott.
Íme a Tippmix sor
- Kosárlabda Tofas Bursa – Bnei Herzeliya 1. félidő – 1X2 Döntetlen 19,00 Nyertes
- Kosárlabda Hapoel TA – Maccabi TA 1. félidő – 1X2 Döntetlen 20,00 Nyertes
