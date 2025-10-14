Bátran tippelt, busás nyereménnyel gazdagodott a szabolcsi fogadó

A hónap elején írtunk róla, hogy egy rakamazi fogadó spanyol, olasz és angol labdarúgó mérkőzésekből válogatott és állította össze fogadási sorát, 1 000 Ft-os alaptétekkel (összesen 6 000 Ft-os téttel), 5/6-os kombináció típusú fogadással 2 404 779 Ft-ot nyert. Múlt hét is hozott szabolcsi nyertest, aki jól válogatott a Szerencsejáték Zrt kínálatából. Neki két esemény is elég volt ahhoz, hogy valaki többszázezres nyereményre tegyen szert, egy mátészalkai Tippmix-játékos 1 500 Ft-os téttel, 2-es kötés típusú fogadással 570 000 Ft-ot nyert – írta a lovifogadas.hu. Emberünk két kosárlabda mérkőzésen arra tippelt, hogy a félidőben döntetlen lesz az állás, bejött neki és ezzel zsíros oddsokat fogott.

Jól tippelt a mátészalkai Tippmix-játékos

Íme a Tippmix sor