Kerékpársport

2 órája

Ebből akár még dobogó is lehet

Címkék#eb#Ujváry Zoltán#kontinensviadal

Október 3. és 5. között Hollandiában rendezik meg a BMX Freestyle Európa-bajnokságot. A harminc induló között pedig a Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága Ujváry Zoltán is ott lesz.

Mihály Norbert

A Magyar Kerékpáros Szövetség vezetősége szeptember közepén számolt be arról, hogy a 2025 és 2028 közötti időszakban minden eddiginél komolyabb figyelmet szentel a BMX Freestyle szakágnak, természetesen a soron következő olimpiai ciklus okán. Ennek érdekében egy egykori brit kiválóságot James Jonest bízták meg a válogatott felkészítésével. Jones nem aprózta el a dolgokat, ugyanis az október 3. és 5. között a hollandiai Eindhovenben megrendező Európa-bajnokságra rögtön egy edzőtáborral készült. A felkészülésnek ráadásul az Eb helyszíne szolgált otthonaként, ahová a két magyar induló a nyíregyházi Ujváry Zoltán, valamint a szekszárdi Krausz Kristóf utazhatott. 

Ujváry
Ujváry Zoltán motiváltan utazott el Eindhovenbe
Fotó: Magánarchívum

Fontos volt, hogy Ujváry az Eb-pályáján tudott készülni

– Sokat edzettem az Eb előtt, de volt egy pici pihenőm is szeptember elején, mivel az ősz igencsak húzós lesz – vezette fel a közelgő kontinensviadalt megkeresésünkre, Ujváry Zoltán. – Az Európa-bajnokságot ugyanis két világkupa, majd pedig a világbajnokság követi. A tréningeim a korábban megszokott módon és helyszíneken folytatódtak. James Jones személyében új edzőnk van a nemzeti csapatnál, aki egy ötnapos edzőtábor szervezett itt Eindhovenben, ami nagyon jól sikerült, hiszen az Eb pályáján tudtunk készülni.

Zoltán jól ismert ellenfelekkel mérheti össze a tudását, nagyon motivált, de mivel egy objektív pontozású sportágról beszélünk, így mindig benne van a pakliban egy meglepetés, akár negatív, akár pozitív előjellel.

– A szokásos kemény mezőny csap majd össze, ami nem meglepő, hiszen Európa legjobbjai mérik össze a tudásukat – folytatta a tavalyi Eb ötödik helyezettje. – Magamtól annyit várok, hogy amit elterveztem, azt sikerüljön százszázalékosan megcsinálnom, mondhatjuk, ez a szokásos elvárás. Egy új trükköm van, amit be akarok építeni a körömbe, s ha minden klappol, akkor nem elképzelhetetlen egy dobogós helyezés sem, te tényleg nagyon erős a mezőny, szerintem a top 5-ből bárki odaérhet a végén.

Természetesen az Európa-bajnokság is fontos verseny Ujváry Zoltán számára, de a világkupák és a világbajnokság talán még kiemeltebb, így azokra még inkább szeretne ráhangolódni.

Az Európa-bajnokságon október 3-án, pénteken rendezik a kvalifikációt, míg a döntőre, másnap kerül sor.

 

