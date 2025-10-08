október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékpársport

2 órája

Ismét a kontinensviadal élmezőnyében a nyíregyházi bringás

Címkék#BMX Freestyle#eb#Ujváry Zoltán

Hatodikként zárta a hollandiai Európa-bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága.

Mihály Norbert

Október 3. és 5. között a hollandiai Eindhoven adott otthont a BMX Freestyle, valamint a Flatland Európa-bajnokságnak. Előbbi számban a nyíregyházi Ujváry Zoltán is érdekelt volt. Mint ismert, a Sportcentrum kiválósága tavaly ötödikként zárta a kontinensviadalt, s nem titkoltan idén szeretett volna vagy hasonló, vagy esetleg még jobb eredményt elérni.

Ujváry
Ujváry Zoltán ezúttal is odatette magát
Fotó: Marin Stupar

Hozta a kötelezőt a kvalifikáción Ujváry Zoltán

– A kvalifikációt megelőzően már öt nappal kiutaztunk Eindhovenbe, ahol rengeteget edzettünk az Eb pályáján – tekintett vissza a történtekre Ujváry Zoltán. – A válogatott szövetségi kapitánya próbált újfajta tréningeket is bevezetni, amelyek szintén kifizetendőnek bizonyultak. A kvalifikáció során az volt a célom, hogy két stabil kört fussak, ez pedig össze is jött, így a remeknek mondható negyedik helyen jutottam be a fináléba, ami teljesen reális volt.

A döntőben azonban nem sikerült javítani, sőt a második futamban volt egy pici hiba is, így végül Zoli a hatodik helyet csípte el. Az Európa-bajnoki címét és az ezzel együtt járó kék-fehér megkülönböztető trikót a brit Dylan Hessey érdemelte ki – mellette a horvát Marin Rantes, valamint az orosz Nikita Fominov fért még oda a dobogóra.

– A döntőben próbáltam egy plusz trükköt beletenni a köreimbe, nagyjából hibátlanul megcsináltam az első futamot, de egy nagyon pici hiányzott, így egy kissé lepontoztak – tért át a döntőben történtekre a kerekes. – A második futásomnál viszont az egyik ugrásnál lecsúszott a lábam, így az érthető módon alacsonyabb pontszámot ért. Mindezek ellenére összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel. Az új szövetségi kapitány is jónak értékelte a dolgokat, hiszen azért egy Európa-bajnoki hatodik helyet nem nagyon kell megmagyarázni.

Túl sok pihenésre azonban a bringásnak nincs ideje, ugyanis a szezon még nem ért véget. Ujváry Zoltán vasárnap már utazik, a soron következő világkupát ugyanis Kínában rendezik. November első hetében pedig jön a világbajnokság, amelynek Szaúd-Arábia lesz a házigazdája. Mivel a kínai és a rijádi verseny pályája hasonló, éppen ezért a következő megmérettetés egyfajta felkészülés lesz a vb-re. A válogatott kiválósága pedig ezúttal is arra törekszik, hogy minél tisztább köröket futhasson.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu