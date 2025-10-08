Ismét a kontinensviadal élmezőnyében a nyíregyházi bringás

Október 3. és 5. között a hollandiai Eindhoven adott otthont a BMX Freestyle, valamint a Flatland Európa-bajnokságnak. Előbbi számban a nyíregyházi Ujváry Zoltán is érdekelt volt. Mint ismert, a Sportcentrum kiválósága tavaly ötödikként zárta a kontinensviadalt, s nem titkoltan idén szeretett volna vagy hasonló, vagy esetleg még jobb eredményt elérni.

Ujváry Zoltán ezúttal is odatette magát

Fotó: Marin Stupar

Hozta a kötelezőt a kvalifikáción Ujváry Zoltán

– A kvalifikációt megelőzően már öt nappal kiutaztunk Eindhovenbe, ahol rengeteget edzettünk az Eb pályáján – tekintett vissza a történtekre Ujváry Zoltán. – A válogatott szövetségi kapitánya próbált újfajta tréningeket is bevezetni, amelyek szintén kifizetendőnek bizonyultak. A kvalifikáció során az volt a célom, hogy két stabil kört fussak, ez pedig össze is jött, így a remeknek mondható negyedik helyen jutottam be a fináléba, ami teljesen reális volt.

A döntőben azonban nem sikerült javítani, sőt a második futamban volt egy pici hiba is, így végül Zoli a hatodik helyet csípte el. Az Európa-bajnoki címét és az ezzel együtt járó kék-fehér megkülönböztető trikót a brit Dylan Hessey érdemelte ki – mellette a horvát Marin Rantes, valamint az orosz Nikita Fominov fért még oda a dobogóra.

– A döntőben próbáltam egy plusz trükköt beletenni a köreimbe, nagyjából hibátlanul megcsináltam az első futamot, de egy nagyon pici hiányzott, így egy kissé lepontoztak – tért át a döntőben történtekre a kerekes. – A második futásomnál viszont az egyik ugrásnál lecsúszott a lábam, így az érthető módon alacsonyabb pontszámot ért. Mindezek ellenére összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel. Az új szövetségi kapitány is jónak értékelte a dolgokat, hiszen azért egy Európa-bajnoki hatodik helyet nem nagyon kell megmagyarázni.

Túl sok pihenésre azonban a bringásnak nincs ideje, ugyanis a szezon még nem ért véget. Ujváry Zoltán vasárnap már utazik, a soron következő világkupát ugyanis Kínában rendezik. November első hetében pedig jön a világbajnokság, amelynek Szaúd-Arábia lesz a házigazdája. Mivel a kínai és a rijádi verseny pályája hasonló, éppen ezért a következő megmérettetés egyfajta felkészülés lesz a vb-re. A válogatott kiválósága pedig ezúttal is arra törekszik, hogy minél tisztább köröket futhasson.