Szpari

22 perce

Ismét válogatott meghívó érkezett

Ezúttal is számítanak Farkas Bendegúzra az U21-es válogatottnál.

Mihály Norbert

Az U21-es válogatott döntetlennel kezdte az Eb-selejtezőket Litvániában. A folytatásban az ukránok ellen lép pályára Szlovéniában a nemzeti csapat, majd Törökországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A magyarok keretében kevés változás van, Szélesi Zoltán pedig ezúttal is számít a Szpari játékosára, Farkas Bendegúzra. 

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Jó formában lévő játékosok kerültek be a válogatott keretébe

– A keret kialakításánál törekedtem arra, hogy jó formában lévő, a klubjukban rendszeresen játszó és jól teljesítő labdarúgókat hívjak meg – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Néhányan húzóemberek voltak az elmúlt hetekben a bajnokságban, bízom benne, hogy ezek a játékosok a válogatott selejtezőire is át tudják menteni a formájukat.  Kiegyenlített csoportunk van, nehéz megjósolni, hogyan alakul majd az első helyekért vívott harc, az októberi mérkőzéseken szeretnénk úgy szerepelni, hogy versenyben maradjunk a céljaink eléréséért, és minél jobb helyzetből várhassuk a folytatást.

A válogatott október 5-én kezdi meg a közös összetartást Telkiben, majd október 8-án utazik el Szlovéniába, ahol két nappal később, október 10-én 18 órakor megmérkőzik az ukránokkal. Az edzőtáborozás ezt követően Telkiben folytatódik, majd október 14-én 18 órakor játszik a csapat a törökökkel Budapesten.

 


 

