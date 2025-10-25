október 25., szombat

Labdarúgás

1 órája

Nem okozott csalódást a Nyírbátor–Mátészalka, mutatjuk a szombati eredményeket a vármegyei élvonalból (fotógalériával)

Kiütéssel nyert a Vásárosnamény, talpra állt a Tiszavasvári. Öt mérkőzést rendeztek szombaton a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.

Kerecsen József

Szombaton folytatódott a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idénye, a 12. forduló mérkőzéseit bonyolították. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: Nyírbátor–Mátészalka.
Két ellentétes félidőt hozott a Vármegyei I. osztály rangadója, a Nyírbátor–Mátészalka összecsapás.
Fotó: Bozsó Katalin

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 12. forduló

  • Nyírbátor–Mátészalka 2–2 (2–0)
    Nyírbátor, v.: Kondor.
    Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Boda), Gömze (Karácsony), Hunyadi (Tóth E.), Gönczör (Lukács), Terdik (Petics), Márton, Orosz, Ur. Edző: Erdei Zoltán.
    Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár, Fenyőfalvi, Jene, Mező, Bodó, Torkos (Milák), Vámos, Gyurján, Farkas. Edző: Makszim Gábor. Gól: Tóth Á., Gömze, illetve Vámos, Jene.
    Erdei Zoltán: – Úgy gondolom, hogy aki kilátogatott a mérkőzésre két jó csapatot látott a pályán. Az első félidőben nagyon jól futballoztunk, vezetést is szereztünk, a második félidőben sajnos kapkodóvá vált a játékunk, kicsit ránk jött a Szalka, nem tudtuk megtartani az eredményt, így sajnos pontosztozkodás lett a vége.
    Makszim Gábor: – Hamar kétgólos hátrányba kerültünk, de úgy gondolom, hogy amit utána sikerült a csapatnak mutatnia, az igazán dicsérendő. Gratulálok a csapat minden egyes tagjának, hiszen megmutatták, hogy egy egységes csapat vagyunk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy végig biztattak minket. További sok sikert a hazai csapatnak!
  • Csenger–Nyírmeggyes 5–2 (2–1)
    Csenger, v.: Varga.
    Csenger: Szedlacsek G. – Peterman, Lyáh (Ur), Popovics, Nagy (Fejes), Csorvási, Barcsay, Antal, Nyéki, Mona, Somlyai (Német). Edző: Orosz Ferenc.
    Nyírmeggyes: Ritli – Törő, Tóth L., Nagy Zs., Török, Batizi Pócsi (Kujbus), Huszti (Gere), Silimon (Takács), Mányi, Ádám, Nagy Z. (Tóth Á.). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. 
    Gól: Barcsay, Lyáh, Somlyai 2, Ur, illetve Ádám, Tóth Á.
    Orosz Ferenc: – Az első félidőben a szezon leggyengébb játékát produkáltuk. A Nyírmeggyesnek köszönhetjük, hogy előnnyel mentünk be a félidőben. A második játékrészben sem hoztuk a legjobb formánkat, de a mai meccsen elég volt a győzelemhez. Dolgozunk tovább, készülünk a jövő hétre. Sok sikert kívánok ellenfelünknek!
    Nagy Zsolt: nem nyilatkozott.
  • Mándok–Újfehértó 3–0 (2–0)
    Mándok, v.: Valu.
    Mándok: Végső – Jánvári, Maroda (Koszta), Csáki P. (Márton), Gyüre, Bokor (Fejes), Molnár, Méhész (Matyi), Kozma, Veress (Csáki G.), Cservenyák. Edző: Baksa Zoltán.
    Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Angyal (Ferkó), Pallai, Zámbó (Kállai), Tóth (Csáki), Garda, Benke, Szabó, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás. 
    Gól: Méhész, Gyüre, Csáki P. Kiállítva: Benke (75.).
    Baksa Zoltán: – Végig jól futballozva, a pálya minden területét kontrollálva azt gondolom, ha helyzeteinket nézzük, góljainkon tudtunk volna javítani, de nem vagyunk telhetetlenek. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert az Újfehértónak!
    Kiss Tamás: – Gratulálok a Mándoknak!
  • Vásárosnamény–Nagykálló 4–0 (2–0)
    Vásárosnamény, v.: Goneth.
    Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere (Odunuga C.), Újvári (Savenko), Marozsán (Chepak), Deskó (Hadadi), Slobodianyk (Illés), Szabó, Odunuga I., Kopor, Orosz. Edző: Kósa József
    Nagykálló: Csikós – Marozsán (Simon), Ramos, Homann, Oláh, Sipos (Bencs), Erdei, Marinka (Fazekas), Sidibe, Baráz, Kovács. Edző: Homann Richárd. 
    Gól: Kopor, Odunuga I., Deskó 2.
    Kósa József: – Úgy gondolom, hogy teljes mértékben rászolgáltunk a győzelemre. A fiúk maximálisan álltak hozzá a meccshez, szerintem ez el is várható tőlük. Kicsit jobb helyzetkihasználással több gólt is szerezhettünk volna, de ne legyünk telhetetlenek, ez is nagyon szép eredmény jelenlegi helyzetünkben. Gratulálok az egész csapatnak!
    Homann Richárd: – Gratulálok a hazai csapatnak, megmutatták, hogy kell beleállni egy mérkőzésbe. A saját csapatomról annyit, hogy lenne miről beszélni sőt, van is.
  • Tiszavasvári–Baktalórántháza 4–1 (3–0)
    Tiszavasvári, v.: Takács.
    Tiszavasvári: Nagy R. – Szolyka T. (Szőnyi), Czifra Á., Tolnai, Bolega, Balogh R., Makra, Czifra L. (Bakos), Bóz, Szolyka G. (Zsoldos), Miterkó (Nagy D.). Edző: Szabó Zoltán.
    Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits M., Pataki, Jávor (Tóth), Csatári, Lakatos, Pataki (Szabó), Ferencz, Kozma J., Maleskovits K., Huncsik (Kozma K.). Edző: Illés László. 
    Gól: Balogh R., Bóz, Miterkó, Zsoldos, illetve Lakatos.
    Szabó Zoltán: – Az első félidei játékunk győzelmet érdemelt. További sok sikert kívánok a Baktalórántházának! Hajrá Vasvári!
    Illés László: – Az első harminc percben semmi nem utalt arra, hogy ezen a meccsen vereséget szenvedünk, aztán egy tíz perces rövidzárlat alatt az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. Ezzel el is döntötte a mérkőzést. A következő szezonban nagyon elgondolkodunk azon, hogy érdemes-e a Magyar Kupában indulnunk. Gratulálok a Tiszavasvárinak!

 

Nyírbátor vs. Mátészalka

Fotók: Bozsó Katalin

 

