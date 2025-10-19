Nagy Dávid tarthatatlan volt Nagykállóban, nem botlottak az éllovasok (fotókkal)

A szombati Nagyecsed–Csenger mérkőzés után valamennyi párharcot vasárnap bonyolítottak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket, a találkozók jegyzőkönyveit és az edzői reakciókat.

Nagy Dávid továbbra is a Vármegyei I. osztály leggólerősebb támadója.

Fotó: Sipeki Péter

