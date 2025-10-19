Vármegyei I. osztály
50 perce
Nagy Dávid tarthatatlan volt Nagykállóban, nem botlottak az éllovasok (fotókkal)
A Tiszavasvári ezúttal is hetet kapott. Íme a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály vasárnapi eredményei.
A szombati Nagyecsed–Csenger mérkőzés után valamennyi párharcot vasárnap bonyolítottak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket, a találkozók jegyzőkönyveit és az edzői reakciókat.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló
- Baktalórántháza–Gyulaháza 2–0 (0–0)
Baktalórántháza, v.: Paráda.
Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M. (Pataki), Gyarmati, Pataki (Tóth), Jávor, Csatári, Lakatos (Kozma J.), Ferencz, Maleskovits K. (Szabó), Huncsik (Kozma K.). Edző: Illés László.
Gyulaháza: Kasza – Mohl, Dolhai, Kozma Zs., Tóth, Simon, Csépke, Ivánkó (Kovács), Farkas, Kozma M., Galambos. Edző: Deák Béla. Gól: Maleskovits K., Jávor.
Illés László: – Inkább hajtós, mint színvonalas mérkőzésen újra megfelelő hozzáállással sikerült lehoznunk a mérkőzést. Úgy érzem, hogy végig irányítottuk a játékot és nagyon vissza kell pörgetnem a múltba az emlékezetemet, hogy felidézzem azt, hogy mikor volt utoljára az, hogy sorozatban már harmadik hete nem kaptunk gólt. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Gyulaházának!
Deák Béla: nem nyilatkozott.
- Nyírbátor–Tiszavasvári 7–1 (4–1)
Nyírbátor, v.: Sarkadi.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz. (Karácsony), Bodó (Petics), Tóth Á. (Terdik), Gömze (Danó), Hunyadi, Gönczör, Márton, Tóth E., Budaházi, Ur (Boda). Játékos-edző: Erdei Zoltán.
Tiszavasvári: Mászlai (Nagy R.) – Szolyka, Czifra Á., Tolnai, Bolega, Zsoldos, Makra (Balogh Gy.), Czifra L. (Bakos), Bóz, Nagy D. (Balogh R.), Miterkó (Vadász). Edző: Szabó Zoltán. Gól: Tóth Á., Gömze 2, Ur, Szolyka (öngól), Terdik, Karácsony, illetve Miterkó.
Erdei Zoltán: – Gratulálok a csapatnak a mai mérkőzéshez, további sok sikert a Tiszavasvárinak!
Szabó Zoltán: – Korrekt játékvezetés mellett sima hazai győzelem született, amihez gratulálok a Bátor csapatának! Remélem elérik céljaikat. Hajrá Vasvári!
- Nagykálló–Ibrány 1–3 (0–0)
Nagykálló, v.: Belicza.
Nagykálló: Csikós – Marozsán, Puluczkai (Simon), Homann, Oláh (Antal), Sipos, Mészáros (Bencs), Erdei, Marinka, Baráz, Kovács. Edző: Homann Richárd.
Ibrány: Tóth – Horváth, Motkó (Bészély), Nagy (Boros), Barta, Csáki, Lakatos, Novák, Gergely (Katona), Virág (Kiss), Szokol. Edző: Fiumei Viktor. Gól: Marinka (11-esből), illetve Nagy 3.
Homann Richárd: – Lehet több volt ebben a meccsben, de egy Nagy Dáviddal jobbak voltak. Gratulálok az Ibránynak!
Fiumei Viktor: – Az első félidőben nehezen találtunk fogást a Nagykállón. A széleken és a kapu előtt is rendre rossz megoldásokat választottunk. Szünet után jókor rúgtuk az első gólt, ami feldobta a csapatot és Nagy Dávid és Barta Karcsi duó vezérletével megnyertük a mérkőzést. Sok sikert a Kállónak!
- Újfehértó–Vásárosnamény 3–2 (3–2)
Újfehértó, v.: Kosztyu.
Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Angyal (Ferkó), Pallai B., Zámbó (Csáki), Daróczi, Tóth, Garda, Benke, Szabó. Edző: Kiss Tamás.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere (Odunuga C.), Marozsán (Kálmán), Deskó, Slobodianyk, Szabó, Odunuga I. (Savenko), Kopor (Danó), Orosz, Hadadi (Illés). Edző: Kósa József. Gól: Garda 3 (egyet 11-esből), illetve Hadadi, Slobodyanik.
Kiss Tamás: – Nagyon kellett ez a győzelem, szenvedtünk, csúsztunk-másztunk, de meglett a gyümölcse, ezért gratulálok a csapatnak!
Kósa József: – Aki nem volt, úgysem hiszi, aki viszont látta, megérti, hogy születhetett volna fordított eredmény is. Sajnos a rengeteg helyzetünket nem tudtuk gólra váltani, így fordulatos mérkőzésen sajnos vereséget szenvedtünk. Gratulálok a csapatnak, erre még egy lapáttal rá kell tenni és akkor jobb eredmény fog kisülni belőle.
- Nyírmeggyes–Mándok 0–5 (0–4)
Nyírmeggyes, v.: Balogh.
Nyírmeggyes: Varga (Ritli)– Tóth L., Nagy Zs., Török, Éles (Kujbus), Baglyos (Gere), Batizi Pócsi, Tóth Á. (Takács), Silimon, Mányi, Ádám. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.
Mándok: Végső (Ésik)– Maroda, Csáki P. (Márton), Gyüre, Bokor (Fejes), Cservenyák, Spisák (Csáki G.), Kozma, Méhész, Jánvári, Veress (Matyi). Edző: Baksa Zoltán. Gól: Maroda, Gyüre, Veress, Csáki P., Matyi.
Nagy Zsolt: –
Baksa Zoltán: – Az első félidőben jól játszott a csapat, itt a mérkőzést el is döntöttük nagyrészt. Nagyon szép támadásokat vezettünk, melyekből szép gólokat szereztünk. A második félidőben az eredmény tartása volt a cél, ezzel sikerült begyűjtenünk a három pontot. Gratulálok a csapatnak!
- Mátészalka–Kótaj 2–0 (1–0)
Mátészalka, v.: Goneth.
Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár, Fenyőfalvi (Milák), Jene, Bényei, Mező, Bodó, Torkos (Szántó), Gyurján (Hicsár), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Ujvári (Jobbágy), Papp, Dencs, Haller, Kató, Sallai, Forgó, Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály. Gól: Bodó, Jene. Kiállítva: Bényei (54.).
Makszim Gábor: – Az ellenfél kapusa az első félidőben több nagy védést is bemutatott, azonban Bodó Laci bombáját már nem tudta hárítani. A második félidő elején emberhátrányba kerültünk, azonban a csapat továbbra is kézben tartotta a mérkőzés irányítását és megérdemelten nyertünk. Gratulálok az egész csapatnak!
Seregi Mihály: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez, további sok sikert kívánok nekik a bajnokságban! Mi játszottuk a játékunkat, ennyi volt benne.
Nagykálló vs IbrányFotók: Sipeki Péter
A bajnokság állása:
|1
|MÁTÉSZALKAI MTK
|10
|9
|1
|0
|34
|4
|30
|28
|2
|NYÍRBÁTORI LSE
|10
|9
|1
|0
|30
|12
|18
|28
|3
|MÁNDOK VSE
|10
|7
|1
|2
|28
|10
|18
|22
|4
|NAGYECSED RSE
|11
|7
|1
|3
|13
|7
|6
|22
|5
|IBRÁNY SE
|10
|7
|0
|3
|22
|14
|8
|21
|6
|NAGYKÁLLÓI VSE
|11
|5
|1
|5
|20
|20
|0
|16
|7
|CSENGER FC
|10
|5
|0
|5
|23
|21
|2
|15
|8
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|10
|5
|0
|5
|17
|16
|1
|15
|9
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|9
|4
|0
|5
|16
|21
|-5
|12
|10
|KÓTAJ SE
|10
|3
|2
|5
|14
|13
|1
|11
|11
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|10
|3
|1
|6
|14
|17
|-3
|10
|12
|GYULAHÁZA KSE
|10
|3
|0
|7
|14
|31
|-17
|9
|13
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|10
|2
|1
|7
|18
|26
|-8
|7
|14
|TISZAVASVÁRI SE
|10
|1
|2
|7
|14
|36
|-22
|5
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|11
|0
|1
|10
|10
|39
|-29
|1
