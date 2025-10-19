október 19., vasárnap

Vármegyei I. osztály

1 órája

Nagy Dávid tarthatatlan volt Nagykállóban, nem botlottak az éllovasok (fotókkal)

A Tiszavasvári ezúttal is hetet kapott. Íme a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály vasárnapi eredményei.

Kerecsen József

A szombati Nagyecsed–Csenger mérkőzés után valamennyi párharcot vasárnap bonyolítottak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket, a találkozók jegyzőkönyveit és az edzői reakciókat.

Az Ibrány Nagy Dávid vezérletével győzte le a Nagykállót a Vármegyei I. osztály 11. fordulójában.
Nagy Dávid továbbra is a Vármegyei I. osztály leggólerősebb támadója.
Fotó: Sipeki Péter

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló

  • Baktalórántháza–Gyulaháza 2–0 (0–0)
    Baktalórántháza, v.: Paráda.
    Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M. (Pataki), Gyarmati, Pataki (Tóth), Jávor, Csatári, Lakatos (Kozma J.), Ferencz, Maleskovits K. (Szabó), Huncsik (Kozma K.). Edző: Illés László.
    Gyulaháza: Kasza – Mohl, Dolhai, Kozma Zs., Tóth, Simon, Csépke, Ivánkó (Kovács), Farkas, Kozma M., Galambos. Edző: Deák Béla. Gól: Maleskovits K., Jávor.
    Illés László: – Inkább hajtós, mint színvonalas mérkőzésen újra megfelelő hozzáállással sikerült lehoznunk a mérkőzést. Úgy érzem, hogy végig irányítottuk a játékot és nagyon vissza kell pörgetnem a múltba az emlékezetemet, hogy felidézzem azt, hogy mikor volt utoljára az, hogy sorozatban már harmadik hete nem kaptunk gólt. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Gyulaházának!
    Deák Béla: nem nyilatkozott.
  • Nyírbátor–Tiszavasvári 7–1 (4–1)
    Nyírbátor, v.: Sarkadi.
    Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz. (Karácsony), Bodó (Petics), Tóth Á. (Terdik), Gömze (Danó), Hunyadi, Gönczör, Márton, Tóth E., Budaházi, Ur (Boda). Játékos-edző: Erdei Zoltán.
    Tiszavasvári: Mászlai (Nagy R.) – Szolyka, Czifra Á., Tolnai, Bolega, Zsoldos, Makra (Balogh Gy.), Czifra L. (Bakos), Bóz, Nagy D. (Balogh R.), Miterkó (Vadász). Edző: Szabó Zoltán. Gól: Tóth Á., Gömze 2, Ur, Szolyka (öngól), Terdik, Karácsony, illetve Miterkó.
    Erdei Zoltán: –  Gratulálok a csapatnak a mai mérkőzéshez, további sok sikert a Tiszavasvárinak!
    Szabó Zoltán: – Korrekt játékvezetés mellett sima hazai győzelem született, amihez gratulálok a Bátor csapatának! Remélem elérik céljaikat. Hajrá Vasvári!
  • Nagykálló–Ibrány 1–3 (0–0)
    Nagykálló, v.: Belicza.
    Nagykálló: Csikós – Marozsán, Puluczkai (Simon), Homann, Oláh (Antal), Sipos, Mészáros (Bencs), Erdei, Marinka, Baráz, Kovács. Edző: Homann Richárd.
    Ibrány: Tóth – Horváth, Motkó (Bészély), Nagy (Boros), Barta, Csáki, Lakatos, Novák, Gergely (Katona), Virág (Kiss), Szokol. Edző: Fiumei Viktor. Gól: Marinka (11-esből), illetve Nagy 3.
    Homann Richárd: – Lehet több volt ebben a meccsben, de egy Nagy Dáviddal jobbak voltak. Gratulálok az Ibránynak!
    Fiumei Viktor: – Az első félidőben nehezen találtunk fogást a Nagykállón. A széleken és a kapu előtt is rendre rossz megoldásokat választottunk. Szünet után jókor rúgtuk az első gólt, ami feldobta a csapatot és Nagy Dávid és Barta Karcsi duó vezérletével megnyertük a mérkőzést. Sok sikert a Kállónak!
  • Újfehértó–Vásárosnamény 3–2 (3–2)
    Újfehértó, v.: Kosztyu.
    Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Angyal (Ferkó), Pallai B., Zámbó (Csáki), Daróczi, Tóth, Garda, Benke, Szabó. Edző: Kiss Tamás.
    Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere (Odunuga C.), Marozsán (Kálmán), Deskó, Slobodianyk, Szabó, Odunuga I. (Savenko), Kopor (Danó), Orosz, Hadadi (Illés). Edző: Kósa József. Gól: Garda 3 (egyet 11-esből), illetve Hadadi, Slobodyanik.
    Kiss Tamás: – Nagyon kellett ez a győzelem, szenvedtünk, csúsztunk-másztunk, de meglett a gyümölcse, ezért gratulálok a csapatnak!
    Kósa József: – Aki nem volt, úgysem hiszi, aki viszont látta, megérti, hogy születhetett volna fordított eredmény is. Sajnos a rengeteg helyzetünket nem tudtuk gólra váltani, így fordulatos mérkőzésen sajnos vereséget szenvedtünk. Gratulálok a csapatnak, erre még egy lapáttal rá kell tenni és akkor jobb eredmény fog kisülni belőle.
  • Nyírmeggyes–Mándok 0–5 (0–4)
    Nyírmeggyes, v.: Balogh.
    Nyírmeggyes: Varga (Ritli)– Tóth L., Nagy Zs., Török, Éles (Kujbus), Baglyos (Gere), Batizi Pócsi, Tóth Á. (Takács), Silimon, Mányi, Ádám. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.
    Mándok: Végső (Ésik)– Maroda, Csáki P. (Márton), Gyüre, Bokor (Fejes), Cservenyák, Spisák (Csáki G.), Kozma, Méhész, Jánvári, Veress (Matyi). Edző: Baksa Zoltán. Gól: Maroda, Gyüre, Veress, Csáki P., Matyi.
    Nagy Zsolt:
    Baksa Zoltán: – Az első félidőben jól játszott a csapat, itt a mérkőzést el is döntöttük nagyrészt. Nagyon szép támadásokat vezettünk, melyekből szép gólokat szereztünk. A második félidőben az eredmény tartása volt a cél, ezzel sikerült begyűjtenünk a három pontot. Gratulálok a csapatnak!
  • Mátészalka–Kótaj 2–0 (1–0)
    Mátészalka, v.: Goneth.
    Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár, Fenyőfalvi (Milák), Jene, Bényei, Mező, Bodó, Torkos (Szántó), Gyurján (Hicsár), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
    Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Ujvári (Jobbágy), Papp, Dencs, Haller, Kató, Sallai, Forgó, Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály. Gól: Bodó, Jene. Kiállítva: Bényei (54.).
    Makszim Gábor: – Az ellenfél kapusa az első félidőben több nagy védést is bemutatott, azonban Bodó Laci bombáját már nem tudta hárítani. A második félidő elején emberhátrányba kerültünk, azonban a csapat továbbra is kézben tartotta a mérkőzés irányítását és megérdemelten nyertünk. Gratulálok az egész csapatnak!
    Seregi Mihály: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez, további sok sikert kívánok nekik a bajnokságban! Mi játszottuk a játékunkat, ennyi volt benne.

Nagykálló vs Ibrány

Fotók: Sipeki Péter

A bajnokság állása:

1MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK109103443028
2NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE1091030121828
3MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE1071228101822
4NAGYECSED RSENAGYECSED RSE11713137622
5IBRÁNY SEIBRÁNY SE107032214821
6NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE115152020016
7CSENGER FCCSENGER FC105052321215
8ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE105051716115
9BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE94051621-512
10KÓTAJ SEKÓTAJ SE103251413111
11AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE103161417-310
12GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE103071431-179
13SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY102171826-87
14TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE101271436-225
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK1101101039-291

 

