A véghajrában dőlt el a Nagyecsed–Csenger összecsapás – edzői nyilatkozatokkal

Mindössze a Nagyecsed–Csenger mérkőzést bonyolították a munkanapnak számító szombaton a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában. Mutatjuk az eredményt, a mérkőzés jegyzőkönyvét, valamint az edzői reakciókat.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: a Nagyecsed javítani tudott múlt heti vereségét követően.

Fotó: Illusztráció: KM-archív

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló Nagyecsed–Csenger 1–0 (0–0)

Nagyecsed, v.: Veres.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Bulyáki K. (Jónás), Nagy N., Bulyáki A., Jónucz, Orosz, Kovács (Fejes), Tangel (Sarkadi G.), Lakatos (Boldizsár). Edző: Piskóti Zsolt.

Csenger: Szedlacsek G. – Lyáh (Mona), Popovics, Nagy (Fejes), Csorvási, Antal, Nyéki, Osváth, Szedlacsek Á., Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.

Gól: Tangel (11-esből).

Piskóti Zsolt: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, a Csenger megnehezítette a dolgunkat. Első félidőben ráadásul görcsösen ötlettelenül játszottunk, viszont a második félidőben már a jobb arcunkat mutattuk és egy teljesen jogosan megítélt büntetővel megnyertük a mérkőzést.

Orosz Ferenc: – Nagy dicséret illeti a csapatot, mert ezen a mérkőzésen a játék minden elemében egyenrangú ellenfélnek bizonyultunk. Nagyon jó hozzáállással mentünk bele ebbe a meccsbe, ami az utolsó percig háromesélyes volt. Apróságokon múlt, hogy végül pont nélkül megyünk haza. Sok sikert kívánok ellenfelünknek!