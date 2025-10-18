október 18., szombat

Vármegyei I. osztály

59 perce

A véghajrában dőlt el a Nagyecsed–Csenger összecsapás – edzői nyilatkozatokkal

Egy büntető döntött a végén. A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában egyetlen mérkőzést játszottak szombaton.

Kerecsen József

Mindössze a Nagyecsed–Csenger mérkőzést bonyolították a munkanapnak számító szombaton a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában. Mutatjuk az eredményt, a mérkőzés jegyzőkönyvét, valamint az edzői reakciókat.

A Nagyecsed nyerte a Csenger elleni meccset a Vármegyei I. osztály 11. fordulójában szombaton.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: a Nagyecsed javítani tudott múlt heti vereségét követően.
Fotó: Illusztráció: KM-archív

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló

Nagyecsed–Csenger 1–0 (0–0)
Nagyecsed, v.: Veres.
Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Bulyáki K. (Jónás), Nagy N., Bulyáki A., Jónucz, Orosz, Kovács (Fejes), Tangel (Sarkadi G.), Lakatos (Boldizsár). Edző: Piskóti Zsolt.
Csenger: Szedlacsek G. – Lyáh (Mona), Popovics, Nagy (Fejes), Csorvási, Antal, Nyéki, Osváth, Szedlacsek Á., Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc. 
Gól: Tangel (11-esből).
Piskóti Zsolt: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, a Csenger megnehezítette a dolgunkat. Első félidőben ráadásul görcsösen ötlettelenül játszottunk, viszont a második félidőben már a jobb arcunkat mutattuk és egy teljesen jogosan megítélt büntetővel megnyertük a mérkőzést.
Orosz Ferenc: – Nagy dicséret illeti a csapatot, mert ezen a mérkőzésen a játék minden elemében egyenrangú ellenfélnek bizonyultunk. Nagyon jó hozzáállással mentünk bele ebbe a meccsbe, ami az utolsó percig háromesélyes volt. Apróságokon múlt, hogy végül pont nélkül megyünk haza. Sok sikert kívánok ellenfelünknek!

 

Vasárnap játsszák (14.00):

  • Baktalórántháza–Gyulaháza
  • Nyírbátor–Tiszavasvári
  • Nagykálló–Ibrány
  • Újfehértó–Vásárosnamény
  • Nyírmeggyes–Mándok
  • Mátészalka–Kótaj

 

 

