„Még a macska is pipázni fog!” - Győzelmet ünnepelhetett a Tiszavasvári
Otthon bukott az Újfehértó. Mutatjuk a vármegyei I. osztály szombati meccseinek eredményeit.
Talán mondhatjuk, meglepetés eredmény született Újfehértón, Nagyecseden pedig szülinapi ajándékot jelentett a győzelem. Négy mérkőzést rendeztek szombaton a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 9. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői értékeléseket.
Tiszavasvári–Gyulaháza 3–1 (1–0)
Tiszavasvári, v.: Kosztyu.
Tiszavasvári: Nagy – Szolyka T. (Vadász), Czifra Á., Tolnai, Bolega, Balogh R., Zsoldos, Makra, Czifra L. (Nagy), Szolyka G. (Bakos), Miterkó. Edző: Szabó Zoltán.
Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Kozma Zs., Kozma M., Simon, Farkas, Ivánkó (Papp), Fodor (Tóth), Galambos (Iski), Novák. Megbízott edző: Tóth Gábor. Gól: Miterkó 2, Bakos, illetve Galambos.
Szabó Zoltán: – Ez úgy kellett, mint tanyára a villany...Még a macska is pipázni fog...Ezt meg kell ünnepelni! További sok sikert az ellenfélnek! Hajrá Vasvári!
Tóth Gábor: – Két egyenrangú fiatal csapat közül a Tiszavasvári jött ki jobban, elkerülhető hibákból kaptuk a gólokat. Ezek is mi vagyunk, megyünk tovább a kijelölt úton. További sok sikert az ellenfélnek!
Újfehértó–Kótaj 2–4 (2–2)
Újfehértó, v.: Sántha.
Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai, Pallai B. (Tóth), Zámbó (Ferkó), Daróczi, Garda, Benke, Szabó, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy D., Papp, Dencs (Ujvári), Haller (Jobbágy), Kató, Nóbrega, Magyar, Korsoveczki, lakóczi. Edző: Seregi Mihály. Gól: Toldi, Garda, illetve Nóbrega N., Czimer, Haller, Lakóczi.
Kiss Tamás: – Nagyon nehéz bármit is mondani a meccs után, hiszen végig az eredmény után futottunk. 2-2-nél több lehetőségünk is volt, hogy magunk javára fordítsuk a találkozót, de ez nem sikerült. Ettől függetlenül néhány játékosunknak gyorsan össze kell magát szednie és változtatnunk kell, mert ez így nagyon nem tetszik.
Seregi Mihály: – Játékosaim nagyon nagy melót raktak bele ebbe a győzelembe, megérdemelten hoztuk el Újfehértóról a három pontot.
Nyírmeggyes–Ibrány 2–3 (0–2)
Nyírmeggyes, v.: Tóth.
Nyírmeggyes: Varga – Törő, Tóth, Gere (Kujbus), Török, Baglyos, Batizi Pócsi, Huszti, Silimon, Mányi, Ádám (Takács). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.
Ibrány: Sira – Horváth, Motkó (Bészély), Kiss (Virág), Nagy, Barta, Cséki, Gergely, Boros, Ács, Szokol. Edző: Fiumei Viktor. Gól: Török, Takács, illetve Nagy 2 (egyet 11-esből), Ács.
Nagy Zsolt: –
Fiumei Viktor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő derekára már két góllal vezettünk, viszont ez inkább minket zavart meg. A labdarúgásban örök igazság, hogy a legrosszabb eredmény a 2-0, viszont a felnőtt fociban csak az eredmény számít, most örüljünk ennek.
Nagyecsed–Vásárosnamény 2–1 (2–0)
Nagyecsed, v.: Paráda.
Nagyecsed: Nagy M. – Fejes, Tangel (Nyíregyházi), Tilinger, Bulyáki K. (Kovács), Orosz, Bulyáki A. (Nagy N.), Lakatos, Hudák, Boldizsár (Sarkadi G.), Jónucz. Edző: Piskóti Zsolt.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Újvári, Marozsán (Hadadi), Odunuga C. (Szabó), Deskó, Chepak, Lisboa, Odunuga I. (Slobodianyk), Kopor, Orosz. Egyesületi elnök: Lénárt Sándor. Gól: Tangel 2 (egyet 11-esből), illetve Újvári. Kiállítva: Lisboa (38.).
Pisktóti Zsolt: – Az első félidőben azt gondoltuk, hogy vége a mérkőzésnek. Aztán a semmiből kaptunk egy gólt, a helyzeteinket pedig elpuskáztuk. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak, mert sokan betegen és sérülten vállalták ezt a mérkőzést. A győzelmet természetesen Fodor András Elnök Úr születésnapjára ajánlja a csapat!
Lénárt Sándor: – A kiállítás megpecsélte a sorsunkat, bár még tíz emberrel is volt esélyünk az egyenlítésre, illetve a pontszerzésre. Az új edzőnek fel van adva a lecke, csapatot kell formálnia. Hétfőn elkezdi a munkát, s meglátjuk hogyan tovább.
