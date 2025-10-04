„Még a macska is pipázni fog!” - Győzelmet ünnepelhetett a Tiszavasvári

Talán mondhatjuk, meglepetés eredmény született Újfehértón, Nagyecseden pedig szülinapi ajándékot jelentett a győzelem. Négy mérkőzést rendeztek szombaton a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 9. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői értékeléseket.

Bizony volt meglepetés a vármegyei I. osztály szombati játéknapján

Fotó: Illusztráció: pixabay

Tiszavasvári–Gyulaháza 3–1 (1–0)

Tiszavasvári, v.: Kosztyu.

Tiszavasvári: Nagy – Szolyka T. (Vadász), Czifra Á., Tolnai, Bolega, Balogh R., Zsoldos, Makra, Czifra L. (Nagy), Szolyka G. (Bakos), Miterkó. Edző: Szabó Zoltán.

Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Kozma Zs., Kozma M., Simon, Farkas, Ivánkó (Papp), Fodor (Tóth), Galambos (Iski), Novák. Megbízott edző: Tóth Gábor. Gól: Miterkó 2, Bakos, illetve Galambos.

Szabó Zoltán: – Ez úgy kellett, mint tanyára a villany...Még a macska is pipázni fog...Ezt meg kell ünnepelni! További sok sikert az ellenfélnek! Hajrá Vasvári!

Tóth Gábor: – Két egyenrangú fiatal csapat közül a Tiszavasvári jött ki jobban, elkerülhető hibákból kaptuk a gólokat. Ezek is mi vagyunk, megyünk tovább a kijelölt úton. További sok sikert az ellenfélnek!

Újfehértó–Kótaj 2–4 (2–2)

Újfehértó, v.: Sántha.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai, Pallai B. (Tóth), Zámbó (Ferkó), Daróczi, Garda, Benke, Szabó, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás.

Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy D., Papp, Dencs (Ujvári), Haller (Jobbágy), Kató, Nóbrega, Magyar, Korsoveczki, lakóczi. Edző: Seregi Mihály. Gól: Toldi, Garda, illetve Nóbrega N., Czimer, Haller, Lakóczi.

Kiss Tamás: – Nagyon nehéz bármit is mondani a meccs után, hiszen végig az eredmény után futottunk. 2-2-nél több lehetőségünk is volt, hogy magunk javára fordítsuk a találkozót, de ez nem sikerült. Ettől függetlenül néhány játékosunknak gyorsan össze kell magát szednie és változtatnunk kell, mert ez így nagyon nem tetszik.

Seregi Mihály: – Játékosaim nagyon nagy melót raktak bele ebbe a győzelembe, megérdemelten hoztuk el Újfehértóról a három pontot.

Nyírmeggyes–Ibrány 2–3 (0–2)

Nyírmeggyes, v.: Tóth.

Nyírmeggyes: Varga – Törő, Tóth, Gere (Kujbus), Török, Baglyos, Batizi Pócsi, Huszti, Silimon, Mányi, Ádám (Takács). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.

Ibrány: Sira – Horváth, Motkó (Bészély), Kiss (Virág), Nagy, Barta, Cséki, Gergely, Boros, Ács, Szokol. Edző: Fiumei Viktor. Gól: Török, Takács, illetve Nagy 2 (egyet 11-esből), Ács.

Fiumei Viktor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő derekára már két góllal vezettünk, viszont ez inkább minket zavart meg. A labdarúgásban örök igazság, hogy a legrosszabb eredmény a 2-0, viszont a felnőtt fociban csak az eredmény számít, most örüljünk ennek.