Emiatt könnyen benézheted a kezdési időpontot, csekkold le a hétvégi fociprogramot

A hosszú hétvégén folytatódnak a labdarúgó bajnokságok, szombaton és vasárnap egyaránt rendeznek mérkőzéseket. Fontos információ ugyanakkor a Vármegyei I. és Vármegyei II. osztály labdarúgói és szurkolói számára egyaránt, hogy immár 13 órakor felharsan minden pályán a kezdősípszó. Még hangsúlyosabb a vármegyei labdarúgásban résztvevők számára, hogy a téli időszámítás kezdete miatt október 26-án (vasárnap) az órákat hajnali három óráról kettőre kell visszaállítani, így érdemes kettőzött erővel figyelni az indulás időpontjára. Mutatjuk a kínálatot.

NB III. Északkeleti csoport | 13. forduló Szombat: Kisvárda II.–Tiszaújváros (kezdés: 13.00) Vasárnap: DVSC II.–DVTK II. (kezdés: 11.00)

Tiszafüred–Sényő (kezdés 13.00)

Eger–Hatvan (kezdés: 13.00)

Tarpa–Putnok (kezdés: 13.00)

Nyíregyháza II.–Cigánd (Kezdés: 13.00)

Ózd-Sajóvölgye–DEAC (kezdés: 13.00)

Füzesabony–Gödöllő (kezdés: 13.00)

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 12. forduló (kezdés: 13.00) Szombat: Nyírbátor–Mátészalka

Csenger–Nyírmeggyes

Tiszavasvári–Baktalórántháza (kezdés: 14.00)

Mándok–Újfehértó

Vásárosnamény–Nagykálló Vasárnap: Gyulaháza–Gergelyiugornya

Ibrány–Kótaj Szabadnapos: Nagyecsed.

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00): Vasárnap: Nyírbogát– Kállósemjéni Herkules FC

Levelek–Szakoly

Apagy–Balkány

Rakamaz–Tiszalök

Biri–Nyírvasvári Szabadnapos: Érpatak.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00) Szombat: Tuzsér–Nagyhalász Vasárnap: Jéke–Nyírkarász

Aranyosapáti–Ajak

Fényeslitke–Záhony

Vaja–Újdombrád Szabadnapos: Filo SE.