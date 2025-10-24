1 órája
Emiatt könnyen benézheted a kezdési időpontot, csekkold le a hétvégi fociprogramot
Már 13.00-kor kezdődnek a mérkőzések a felnőtt amatőr labdarúgásban. Mutatjuk a teljes menetrendet az NB III.-ban, a Vármegyei I. osztályban és a Vármegyei II. osztály három csoportjában.
A hosszú hétvégén folytatódnak a labdarúgó bajnokságok, szombaton és vasárnap egyaránt rendeznek mérkőzéseket. Fontos információ ugyanakkor a Vármegyei I. és Vármegyei II. osztály labdarúgói és szurkolói számára egyaránt, hogy immár 13 órakor felharsan minden pályán a kezdősípszó. Még hangsúlyosabb a vármegyei labdarúgásban résztvevők számára, hogy a téli időszámítás kezdete miatt október 26-án (vasárnap) az órákat hajnali három óráról kettőre kell visszaállítani, így érdemes kettőzött erővel figyelni az indulás időpontjára. Mutatjuk a kínálatot.
NB III. Északkeleti csoport | 13. forduló
Szombat:
- Kisvárda II.–Tiszaújváros (kezdés: 13.00)
Vasárnap:
- DVSC II.–DVTK II. (kezdés: 11.00)
- Tiszafüred–Sényő (kezdés 13.00)
- Eger–Hatvan (kezdés: 13.00)
- Tarpa–Putnok (kezdés: 13.00)
- Nyíregyháza II.–Cigánd (Kezdés: 13.00)
- Ózd-Sajóvölgye–DEAC (kezdés: 13.00)
- Füzesabony–Gödöllő (kezdés: 13.00)
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 12. forduló (kezdés: 13.00)
Szombat:
- Nyírbátor–Mátészalka
- Csenger–Nyírmeggyes
- Tiszavasvári–Baktalórántháza (kezdés: 14.00)
- Mándok–Újfehértó
- Vásárosnamény–Nagykálló
Vasárnap:
- Gyulaháza–Gergelyiugornya
- Ibrány–Kótaj
Szabadnapos: Nagyecsed.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00):
Vasárnap:
- Nyírbogát– Kállósemjéni Herkules FC
- Levelek–Szakoly
- Apagy–Balkány
- Rakamaz–Tiszalök
- Biri–Nyírvasvári
Szabadnapos: Érpatak.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00)
Szombat:
- Tuzsér–Nagyhalász
Vasárnap:
- Jéke–Nyírkarász
- Aranyosapáti–Ajak
- Fényeslitke–Záhony
- Vaja–Újdombrád
Szabadnapos: Filo SE.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00)
Szombat:
- Sonkád–Ópályi
- Szatmárcseke–Kocsord
- Kisar–Őr
Vasárnap:
- Fehérgyarmat–Tisztaberek
- Nagydobos–Vámosoroszi
Szabadnapos: Nyírcsaholy.