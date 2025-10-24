október 24., péntek

Labdarúgás

1 órája

Emiatt könnyen benézheted a kezdési időpontot, csekkold le a hétvégi fociprogramot

Címkék#megye II#megye I#labdarúgás

Már 13.00-kor kezdődnek a mérkőzések a felnőtt amatőr labdarúgásban. Mutatjuk a teljes menetrendet az NB III.-ban, a Vármegyei I. osztályban és a Vármegyei II. osztály három csoportjában.

Kerecsen József

A hosszú hétvégén folytatódnak a labdarúgó bajnokságok, szombaton és vasárnap egyaránt rendeznek mérkőzéseket. Fontos információ ugyanakkor a Vármegyei I. és Vármegyei II. osztály labdarúgói és szurkolói számára egyaránt, hogy immár 13 órakor felharsan minden pályán a kezdősípszó. Még hangsúlyosabb a vármegyei labdarúgásban résztvevők számára, hogy a téli időszámítás kezdete miatt október 26-án (vasárnap) az órákat hajnali három óráról kettőre kell visszaállítani, így érdemes kettőzött erővel figyelni az indulás időpontjára. Mutatjuk a kínálatot.

A Vármegyei I. osztály és a Vármegyei II. osztály hétvégi programja.
A zöld-mezes Tuzsér otthonába ezúttal a Nagyhalász látogat a Vármegyei II. osztály 2. számú csoportjában.
Fotó: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

NB III. Északkeleti csoport | 13. forduló

Szombat:

  • Kisvárda II.–Tiszaújváros (kezdés: 13.00)

Vasárnap: 

  • DVSC II.–DVTK II. (kezdés: 11.00)
  • Tiszafüred–Sényő (kezdés 13.00)
  • Eger–Hatvan (kezdés: 13.00)
  • Tarpa–Putnok (kezdés: 13.00)
  • Nyíregyháza II.–Cigánd (Kezdés: 13.00)
  • Ózd-Sajóvölgye–DEAC (kezdés: 13.00)
  • Füzesabony–Gödöllő (kezdés: 13.00)

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 12. forduló (kezdés: 13.00)

Szombat:

  • Nyírbátor–Mátészalka
  • Csenger–Nyírmeggyes
  • Tiszavasvári–Baktalórántháza (kezdés: 14.00)
  • Mándok–Újfehértó
  • Vásárosnamény–Nagykálló

Vasárnap:

  • Gyulaháza–Gergelyiugornya
  • Ibrány–Kótaj

Szabadnapos: Nagyecsed.

 

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00):

Vasárnap:

  • Nyírbogát– Kállósemjéni Herkules FC
  • Levelek–Szakoly
  • Apagy–Balkány
  • Rakamaz–Tiszalök
  • Biri–Nyírvasvári

Szabadnapos: Érpatak.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00)

Szombat:

  • Tuzsér–Nagyhalász

Vasárnap: 

  • Jéke–Nyírkarász
  • Aranyosapáti–Ajak
  • Fényeslitke–Záhony
  • Vaja–Újdombrád

Szabadnapos: Filo SE.

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 10. forduló (kezdés: 13.00)

Szombat:

  • Sonkád–Ópályi
  • Szatmárcseke–Kocsord
  • Kisar–Őr

Vasárnap:

  • Fehérgyarmat–Tisztaberek
  • Nagydobos–Vámosoroszi

Szabadnapos: Nyírcsaholy.

 

 

