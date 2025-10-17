október 17., péntek

Labdarúgás

3 órája

Figyelem! Bekavar a szombati munkanap, így alakul a hétvégi fociprogram

Mindössze egy mérkőzést játszanak szombaton. Mutatjuk az NB III., a Vármegyei I. és Vármegyei II. osztály hétvégi menetrendjét.

Kerecsen József

Folytatódnak a küzdelmek a vármegyei futballpályákon, íme a hétvégi kínálat az NB III.-ban, a Vármegyei I. osztályban, valamint a Vármegyei II. osztály három csoportjában.

Az NB III., a Vármegyei I. osztály és a Vármegyei II. osztály hétvégi programja.
A Vármegyei II. osztályú Biri (világoskék) Tiszalökre látogat, a Vármegyei I. osztályban szereplő Gyulaháza a szomszédos Baktalórántháza vendége lesz.
Fotó: Bodnárné Varga Éva

NB III. Északkeleti csoport | 12. forduló

Vasárnap:

  • DVTK II.–Kisvárda II. (kezdés: 11.00)
  • Sényő–Eger (kezdés: 13.00)
  • DEAC–Tiszafüred (kezdés: 13.00)
  • Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye (kezdés: 13.00)
  • Cigánd–Füzesabony (kezdés: 13.00)
  • Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II. (kezdés: 13.00)
  • Putnok–DVSC II. (kezdés: 13.00)
  • Hatvan–Tarpa (kezdés: 13.00)

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló (kezdés: 14.00)

Szombat:

  • Nagyecsed–Csenger

Vasárnap:

  • Baktalórántháza–Gyulaháza
  • Nyírbátor–Tiszavasvári
  • Nagykálló–Ibrány
  • Újfehértó–Vásárosnamény
  • Nyírmeggyes–Mándok
  • Mátészalka–Kótaj

Szabadnapos: Gergelyiugornya.

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 9. forduló (kezdés: 14.00)

Vasárnap:

  • Kállósemjéni Herkules FC–Levelek
  • Szakoly–Rakamaz
  • Balkány–Nyírbogát
  • Érpatak–Apagy
  • Tiszalök–Biri

Szabadnapos: Nyírvasvári.

 

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 9. forduló (kezdés: 14.00)

Vasárnap:

  • Záhony–Jéke
  • Aranyosapáti–Fényeslitke
  • Nagyhalász–Vaja
  • Filo SE–Tuzsér
  • Ajak–Újdombrád

Szabadnapos: Nyírkarász.

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 9. forduló (kezdés: 14.00)

Vasárnap:

  • Ópályi–Szatmárcseke
  • Nyírcsaholy–Sonkád
  • Tisztaberek–Nagydobos
  • Őr–Fehérgyarmat
  • Kocsord–Kisar

Szabadnapos: Vámosoroszi

 

