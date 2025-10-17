Labdarúgás
Figyelem! Bekavar a szombati munkanap, így alakul a hétvégi fociprogram
Mindössze egy mérkőzést játszanak szombaton. Mutatjuk az NB III., a Vármegyei I. és Vármegyei II. osztály hétvégi menetrendjét.
Folytatódnak a küzdelmek a vármegyei futballpályákon, íme a hétvégi kínálat az NB III.-ban, a Vármegyei I. osztályban, valamint a Vármegyei II. osztály három csoportjában.
NB III. Északkeleti csoport | 12. forduló
Vasárnap:
- DVTK II.–Kisvárda II. (kezdés: 11.00)
- Sényő–Eger (kezdés: 13.00)
- DEAC–Tiszafüred (kezdés: 13.00)
- Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye (kezdés: 13.00)
- Cigánd–Füzesabony (kezdés: 13.00)
- Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II. (kezdés: 13.00)
- Putnok–DVSC II. (kezdés: 13.00)
- Hatvan–Tarpa (kezdés: 13.00)
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló (kezdés: 14.00)
Szombat:
- Nagyecsed–Csenger
Vasárnap:
- Baktalórántháza–Gyulaháza
- Nyírbátor–Tiszavasvári
- Nagykálló–Ibrány
- Újfehértó–Vásárosnamény
- Nyírmeggyes–Mándok
- Mátészalka–Kótaj
Szabadnapos: Gergelyiugornya.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 9. forduló (kezdés: 14.00)
Vasárnap:
- Kállósemjéni Herkules FC–Levelek
- Szakoly–Rakamaz
- Balkány–Nyírbogát
- Érpatak–Apagy
- Tiszalök–Biri
Szabadnapos: Nyírvasvári.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 9. forduló (kezdés: 14.00)
Vasárnap:
- Záhony–Jéke
- Aranyosapáti–Fényeslitke
- Nagyhalász–Vaja
- Filo SE–Tuzsér
- Ajak–Újdombrád
Szabadnapos: Nyírkarász.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 9. forduló (kezdés: 14.00)
Vasárnap:
- Ópályi–Szatmárcseke
- Nyírcsaholy–Sonkád
- Tisztaberek–Nagydobos
- Őr–Fehérgyarmat
- Kocsord–Kisar
Szabadnapos: Vámosoroszi
Vérfagyasztó sérülés! Mentő vitte el a pályáról a Szakoly játékosát, videón a súlyos eset
