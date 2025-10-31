Labdarúgás
1 órája
Mindenszentek napján is foci! Ne maradj le semmiről, mutatjuk a hétvégi kínálatot
Visszaveheti az első helyet a Kisvárda II. A Vármegyei I. és II. osztályban is rendeznek rangadókat.
A soron következő hétvége sem telik el labdarúgó mérkőzések nélkül, mutatjuk az NB III., a Vármegyei I. osztály, valamint a Vármegyei II. osztály csoportjainak hétvégi programját.
NB III. Északkeleti csoport, 14. forduló:
Szombat:
- DVTK II.–Tarpa 13.00
Vasárnap:
- Tiszafüred–Eger 13.00
- Sényő–Ózd-Sajóvölgye 13.00
- DEAC–Füzesabony 13.00
- Nyíregyháza Spartacus II.–Gödöllő 13.00
- Cigánd–Kisvárda Master Good II. 13.00
- Tiszaújváros–DVSC II. 13.00
- Putnok–Hatvan 13.00
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 13. forduló:
Szombat:
- Nagyecsed–Gyulaháza 13.00
- Újfehértó–Csenger 13.00
- Mátészalka–Ibrány 13.00
Vasárnap:
- Baktalórántháza–Nyírbátor 13.00
- Nagykálló–Mándok 13.00
- Gergelyiugornya–Tiszavasvári 13.00
- Kótaj–Vásárosnamény 13.00
Szabadnapos: Nyírmeggyes.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport, 11. forduló:
Szombat:
- Szakoly–Nyírbogát 13.00
- Tiszalök–Levelek 13.00
Vasárnap:
- Kállósemjéni Herkules FC–Apagy 13.00
- Balkány–Érpatak 13.00
- Nyírvasvári–Rakamaz 13.00
Szabadnapos: Biri.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport, 11. forduló:
Vasárnap:
- Ajak–Vaja 13.00
- Újdombrád–Tuzsér 13.00
- Záhony–Aranyosapáti 13.00
- Fényeslitke–Nyírkarász 13.00
- Filo SE–Jéke 14.00
Szabadnapos: Nagyhalász.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport, 11. forduló:
Szombat:
- Vámosoroszi–Fehérgyarmat 13.00
- Tisztaberek–Kisar 13.00
Vasárnap:
- Őr–Szatmárcseke 13.00
- Kocsord–Sonkád 13.00
- Ópályi–Nyírcsaholy 13.00
Szabadnapos: Nagydobos.
