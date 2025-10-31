október 31., péntek

Labdarúgás

48 perce

Mindenszentek napján is foci! Ne maradj le semmiről, mutatjuk a hétvégi kínálatot

Címkék#Vármegyei II#mindenszentek#megye II#megye I#Záhony#Aranyosapáti

Visszaveheti az első helyet a Kisvárda II. A Vármegyei I. és II. osztályban is rendeznek rangadókat.

Kerecsen József

A soron következő hétvége sem telik el labdarúgó mérkőzések nélkül, mutatjuk az NB III., a Vármegyei I. osztály, valamint a Vármegyei II. osztály csoportjainak hétvégi programját.

Vármegyei II. osztály: Záhony–Aranyosapáti.
A piros mezes Aranyosapáti Záhonyba utazik a Vármegyei II. osztály idei utolsó játéknapján.
Fotó: Bodnárné Varga Éva

NB III. Északkeleti csoport, 14. forduló:

Szombat:

  • DVTK II.–Tarpa 13.00

Vasárnap: 

  • Tiszafüred–Eger 13.00
  • Sényő–Ózd-Sajóvölgye 13.00
  • DEAC–Füzesabony 13.00
  • Nyíregyháza Spartacus II.–Gödöllő 13.00
  • Cigánd–Kisvárda Master Good II. 13.00
  • Tiszaújváros–DVSC II. 13.00
  • Putnok–Hatvan 13.00

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 13. forduló:

Szombat:

  • Nagyecsed–Gyulaháza 13.00
  • Újfehértó–Csenger 13.00
  • Mátészalka–Ibrány 13.00

Vasárnap: 

  • Baktalórántháza–Nyírbátor 13.00
  • Nagykálló–Mándok 13.00
  • Gergelyiugornya–Tiszavasvári 13.00
  • Kótaj–Vásárosnamény 13.00

Szabadnapos: Nyírmeggyes.

 

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport, 11. forduló: 

Szombat:

Vasárnap:

  • Kállósemjéni Herkules FC–Apagy 13.00
  • Balkány–Érpatak 13.00
  • Nyírvasvári–Rakamaz 13.00

Szabadnapos: Biri.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport, 11. forduló:

Vasárnap:

  • Ajak–Vaja 13.00
  • Újdombrád–Tuzsér 13.00
  • Záhony–Aranyosapáti 13.00
  • Fényeslitke–Nyírkarász 13.00
  • Filo SE–Jéke 14.00

Szabadnapos: Nagyhalász.

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport, 11. forduló:

Szombat:

  • Vámosoroszi–Fehérgyarmat 13.00
  • Tisztaberek–Kisar 13.00

Vasárnap:

  • Őr–Szatmárcseke 13.00
  • Kocsord–Sonkád 13.00
  • Ópályi–Nyírcsaholy 13.00

Szabadnapos: Nagydobos.

 

