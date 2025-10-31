Mindenszentek napján is foci! Ne maradj le semmiről, mutatjuk a hétvégi kínálatot

A soron következő hétvége sem telik el labdarúgó mérkőzések nélkül, mutatjuk az NB III., a Vármegyei I. osztály, valamint a Vármegyei II. osztály csoportjainak hétvégi programját.

A piros mezes Aranyosapáti Záhonyba utazik a Vármegyei II. osztály idei utolsó játéknapján.

Fotó: Bodnárné Varga Éva

NB III. Északkeleti csoport, 14. forduló: Szombat: DVTK II.–Tarpa 13.00 Vasárnap: Tiszafüred–Eger 13.00

Sényő–Ózd-Sajóvölgye 13.00

DEAC–Füzesabony 13.00

Nyíregyháza Spartacus II.–Gödöllő 13.00

Cigánd–Kisvárda Master Good II. 13.00

Tiszaújváros–DVSC II. 13.00

Putnok–Hatvan 13.00

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 13. forduló: Szombat: Nagyecsed–Gyulaháza 13.00

Újfehértó–Csenger 13.00

Mátészalka–Ibrány 13.00 Vasárnap: Baktalórántháza–Nyírbátor 13.00

Nagykálló–Mándok 13.00

Gergelyiugornya–Tiszavasvári 13.00

Kótaj–Vásárosnamény 13.00 Szabadnapos: Nyírmeggyes.

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport, 11. forduló: Szombat: Szakoly–Nyírbogát 13.00

Tiszalök–Levelek 13.00 Vasárnap: Kállósemjéni Herkules FC–Apagy 13.00

Balkány–Érpatak 13.00

Nyírvasvári–Rakamaz 13.00 Szabadnapos: Biri.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport, 11. forduló: Vasárnap: Ajak–Vaja 13.00

Újdombrád–Tuzsér 13.00

Záhony–Aranyosapáti 13.00

Fényeslitke–Nyírkarász 13.00

Filo SE–Jéke 14.00 Szabadnapos: Nagyhalász.