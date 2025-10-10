2 órája
Íme a hétvége teljes programja a vármegyei fociban
Az élvonalban két rangadót is rendeznek. A Vármegyei II. osztály két csoportjában is változhat az éllovas kiléte.
A válogatott szünet csupán a profi futballt befolyásolja, az amatőr labdarúgás robog tovább. Mutatjuk, milyen mérkőzéseket kínál a hétvége a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban, valamint a Vármegyei II. osztály három csoportjában.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 10. forduló:
Szombat:
Vásárosnamény–Nyírmeggyes 14.00
Csenger–Gergelyiugornya 14.00
Tiszavasvári–Mátészalka 14.00
Mándok–Nagyecsed 14.00
Vasárnap:
Ibrány–Újfehértó 14.00
Gyulaháza–Nyírbátor 14.00
Kótaj–Nagykálló 14.00
Szabadnapos: Baktalórántháza.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport, 8. forduló:
Vasárnap:
Rakamaz–Kállósemjéni Herk. 14.00
Biri–Szakoly 14.00
Nyírbogát–Érpatak 14.00
Nyírvasvári–Tiszalök 14.00
Levelek–Balkány 14.00
Szabadnapos: Apagy.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport, 8. forduló:
Szombat:
Tuzsér–Nyírkarász 12.00
Vasárnap:
Jéke–Aranyosapáti 14.00
Fényeslitke–Ajak 14.00
Vaja–Filo SE 14.00
Újdombrád–Nagyhalász 14.00
Szabadnapos: Záhony.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport, 8. forduló:
Szombat:
Vámosoroszi–Tisztaberek 14.00
Kisar–Ópályi 14.00
Szatmárcseke–Nyírcsaholy 14.00
Vasárnap:
Fehérgyarmat–Kocsord 14.00
Nagydobos–Őr 14.00
Szabadnapos: Sonkád.
