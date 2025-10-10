október 10., péntek

Labdarúgás

30 perce

Íme a hétvége teljes programja a vármegyei fociban

Címkék#vármegyei foci#megye II#megye I#labdarúgás

Az élvonalban két rangadót is rendeznek. A Vármegyei II. osztály két csoportjában is változhat az éllovas kiléte.

Kerecsen József

A válogatott szünet csupán a profi futballt befolyásolja, az amatőr labdarúgás robog tovább. Mutatjuk, milyen mérkőzéseket kínál a hétvége a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban, valamint a Vármegyei II. osztály három csoportjában.

A 10. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.
A Csenger hazai pályán lép pályára a 10. fordulóban, a Baktalórántháza szabadnapos a Vármegyei I. osztályban.
Fotó: Sipeki Péter

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 10. forduló:

Szombat:
Vásárosnamény–Nyírmeggyes    14.00
Csenger–Gergelyiugornya    14.00
Tiszavasvári–Mátészalka    14.00
Mándok–Nagyecsed    14.00

Vasárnap:
Ibrány–Újfehértó    14.00
Gyulaháza–Nyírbátor    14.00
Kótaj–Nagykálló    14.00
Szabadnapos: Baktalórántháza.

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport, 8. forduló:

Vasárnap:
Rakamaz–Kállósemjéni Herk.    14.00
Biri–Szakoly    14.00
Nyírbogát–Érpatak    14.00
Nyírvasvári–Tiszalök    14.00
Levelek–Balkány    14.00
Szabadnapos: Apagy.

 

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport, 8. forduló:

Szombat:
Tuzsér–Nyírkarász    12.00

Vasárnap:
Jéke–Aranyosapáti    14.00
Fényeslitke–Ajak    14.00
Vaja–Filo SE    14.00
Újdombrád–Nagyhalász    14.00
Szabadnapos: Záhony.

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport, 8. forduló:

Szombat:
Vámosoroszi–Tisztaberek    14.00
Kisar–Ópályi    14.00
Szatmárcseke–Nyírcsaholy    14.00

Vasárnap:
Fehérgyarmat–Kocsord    14.00
Nagydobos–Őr    14.00
Szabadnapos: Sonkád.

 

 

