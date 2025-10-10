Íme a hétvége teljes programja a vármegyei fociban

A válogatott szünet csupán a profi futballt befolyásolja, az amatőr labdarúgás robog tovább. Mutatjuk, milyen mérkőzéseket kínál a hétvége a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban, valamint a Vármegyei II. osztály három csoportjában.

A Csenger hazai pályán lép pályára a 10. fordulóban, a Baktalórántháza szabadnapos a Vármegyei I. osztályban.

Fotó: Sipeki Péter

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport, 8. forduló: Vasárnap:

Rakamaz–Kállósemjéni Herk. 14.00

Biri–Szakoly 14.00

Nyírbogát–Érpatak 14.00

Nyírvasvári–Tiszalök 14.00

Levelek–Balkány 14.00

Szabadnapos: Apagy.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport, 8. forduló: Szombat:

Tuzsér–Nyírkarász 12.00 Vasárnap:

Jéke–Aranyosapáti 14.00

Fényeslitke–Ajak 14.00

Vaja–Filo SE 14.00

Újdombrád–Nagyhalász 14.00

Szabadnapos: Záhony.