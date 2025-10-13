Vármegyei II. osztály 1 órája

Vármegyei II.: nem hibáztak az 1. számú csoport élmenői, továbbra is nyílt a bajnoki harc

A Szakoly, a Rakamaz és a Nyírbogát is a második félidőben fordította maga javára a meccsét. A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában vasárnap rendezték a mérkőzéseket.

Egy kivétellel valamennyi mérkőzésen a hazai csapat gyűjtötte be a három pontot a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Mutatjuk a 8. forduló eredményeit és a bajnokság állását. A Szakoly őrzi első helyét a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.

Fotó: Szakoly SE Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 8. forduló Levelek–Balkány 5–1 (1–0)

Levelek, v.:Szilágyi.

Levelek: Bodnár (Csicsetku), – Fekete (Bakk), Homonyik, Juhász, Hatházi, Bálint, Molnár (Tolnai), Papp (Sztankula), Horváth (Király), Nagy, Fábri. Edző: ifj. Majláth Sándor.

Balkány: Chriszt, – Pongó B., Ruha, Fodor, Málik, Koncz, Serbán (Rácz), Pongó M., Harangi, Kovács, Jónás. Edző: Mirgai László.

Gól: Bálint 2, Molnár, Fábri, Bakk, illetve Koncz.

Nyírbátor, v.: Veres.

Nyírvasvári: Szegedi, – Takács, Molnár (Sztolyka), Csiszár, Pető (Serbán), Nagy, Scheibli (Varjasi), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Varga). Edző: Paulik János.

Tiszalök: Jónás, – Soltész (Majoros), Fábián, Tóth, Banga J., Kiss, Banga B., Kóti, Lakatos M., Lakatos Gy., Lakatos K. (Bognár). Technikai vezető: Fábián Attila.

Gól: Csiszár 2, Ricsei, Serbán, illetve Kiss. Kiállítva: Banga B., Banga J.

Nyírbogát, v.: Maleskovits.

Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Pataki), Gebri, Sárközi, Hamza (File), Fodor, Kornutyak, Zámbori, Gyulai, Horváth, Csekk (Nógrádi). Edző: Marincsák Viktor.

Érpatak: Piskóti, – Bakos, Kurucz, Nagy (Serbán), Hugyecz, Daróczi, Nyiri, Katona, Seres, Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.

Gól: Gyulai, Budai, Hamza, Zámbori, illetve Seres.

Rakamaz, v.: Major.

Rakamaz: Veres, – Verner, Lupsa, Balogh, Kántor, Galambosi K., Koczogh, Cseh, Galambosi G., Ludas, Gál. Edző: Venczel Imre.

Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demet, Pintye, Dócs, Páll, Csorba, Bozsányi, Horváth, Nistor E. Edző: Herczku József.

Gól: Galambosi G., Cseh, illetve Csorba.

Biri, v.: Takács.

Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik, Fabu, Lippai, Halastyák (Lakatos), Nagy T., Nagy M., Fegyuk (Somodi), Ménfői, Huri. Edző: Dankó Zsolt.

Szakoly: Kerekes, – Kerecsen, Selymes (Piránszki), Kovács, Csatári, Bodai, Bodnár, Fazekas (Módis), Lukács, Vasas, Balogh. Játékos-edző: Kovács Ádám.

Gól: Nagy M. 2 (másodikat 11-esből), illetve Módis 2, Vasas, Selymes, Bodai. A bajnokság állása: 1 SZAKOLY SE 7 5 2 0 27 7 20 17 2 RAKAMAZI SPARTACUS SE 7 5 1 1 22 8 14 16 3 BOGÁT 2000 TC 7 5 1 1 21 9 12 16 4 NYÍRVASVÁRI '16 FC 8 5 1 2 19 10 9 16 5 LEVELEK SE 7 4 2 1 17 7 10 14 6 BIRI SE 7 3 1 3 16 17 -1 10 7 KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC 7 3 0 4 12 19 -7 9 8 APAGY SE 6 1 1 4 5 12 -7 4 9 TISZALÖK VSE 7 1 1 5 14 22 -8 4 10 ÉRPATAKI SE 8 1 1 6 10 35 -25 4 11 BALKÁNYI SE 7 0 1 6 4 21 -17 1

