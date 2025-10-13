Vármegyei II. osztály
Vármegyei II.: nem hibáztak az 1. számú csoport élmenői, továbbra is nyílt a bajnoki harc
A Szakoly, a Rakamaz és a Nyírbogát is a második félidőben fordította maga javára a meccsét. A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában vasárnap rendezték a mérkőzéseket.
Egy kivétellel valamennyi mérkőzésen a hazai csapat gyűjtötte be a három pontot a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Mutatjuk a 8. forduló eredményeit és a bajnokság állását.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 8. forduló
- Levelek–Balkány 5–1 (1–0)
Levelek, v.:Szilágyi.
Levelek: Bodnár (Csicsetku), – Fekete (Bakk), Homonyik, Juhász, Hatházi, Bálint, Molnár (Tolnai), Papp (Sztankula), Horváth (Király), Nagy, Fábri. Edző: ifj. Majláth Sándor.
Balkány: Chriszt, – Pongó B., Ruha, Fodor, Málik, Koncz, Serbán (Rácz), Pongó M., Harangi, Kovács, Jónás. Edző: Mirgai László.
Gól: Bálint 2, Molnár, Fábri, Bakk, illetve Koncz.
- Nyírvasvári–Tiszalök 4–1 (1–1)
Nyírbátor, v.: Veres.
Nyírvasvári: Szegedi, – Takács, Molnár (Sztolyka), Csiszár, Pető (Serbán), Nagy, Scheibli (Varjasi), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Varga). Edző: Paulik János.
Tiszalök: Jónás, – Soltész (Majoros), Fábián, Tóth, Banga J., Kiss, Banga B., Kóti, Lakatos M., Lakatos Gy., Lakatos K. (Bognár). Technikai vezető: Fábián Attila.
Gól: Csiszár 2, Ricsei, Serbán, illetve Kiss. Kiállítva: Banga B., Banga J.
- Nyírbogát–Érpatak 4–1 (1–1)
Nyírbogát, v.: Maleskovits.
Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Pataki), Gebri, Sárközi, Hamza (File), Fodor, Kornutyak, Zámbori, Gyulai, Horváth, Csekk (Nógrádi). Edző: Marincsák Viktor.
Érpatak: Piskóti, – Bakos, Kurucz, Nagy (Serbán), Hugyecz, Daróczi, Nyiri, Katona, Seres, Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.
Gól: Gyulai, Budai, Hamza, Zámbori, illetve Seres.
- Rakamaz–Kállósemjéni Herkules FC 2–1 (1–1)
Rakamaz, v.: Major.
Rakamaz: Veres, – Verner, Lupsa, Balogh, Kántor, Galambosi K., Koczogh, Cseh, Galambosi G., Ludas, Gál. Edző: Venczel Imre.
Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demet, Pintye, Dócs, Páll, Csorba, Bozsányi, Horváth, Nistor E. Edző: Herczku József.
Gól: Galambosi G., Cseh, illetve Csorba.
- Biri–Szakoly 2–5 (1–1)
Biri, v.: Takács.
Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik, Fabu, Lippai, Halastyák (Lakatos), Nagy T., Nagy M., Fegyuk (Somodi), Ménfői, Huri. Edző: Dankó Zsolt.
Szakoly: Kerekes, – Kerecsen, Selymes (Piránszki), Kovács, Csatári, Bodai, Bodnár, Fazekas (Módis), Lukács, Vasas, Balogh. Játékos-edző: Kovács Ádám.
Gól: Nagy M. 2 (másodikat 11-esből), illetve Módis 2, Vasas, Selymes, Bodai.
A bajnokság állása:
|1
|SZAKOLY SE
|7
|5
|2
|0
|27
|7
|20
|17
|2
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|7
|5
|1
|1
|22
|8
|14
|16
|3
|BOGÁT 2000 TC
|7
|5
|1
|1
|21
|9
|12
|16
|4
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|8
|5
|1
|2
|19
|10
|9
|16
|5
|LEVELEK SE
|7
|4
|2
|1
|17
|7
|10
|14
|6
|BIRI SE
|7
|3
|1
|3
|16
|17
|-1
|10
|7
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|7
|3
|0
|4
|12
|19
|-7
|9
|8
|APAGY SE
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|-7
|4
|9
|TISZALÖK VSE
|7
|1
|1
|5
|14
|22
|-8
|4
|10
|ÉRPATAKI SE
|8
|1
|1
|6
|10
|35
|-25
|4
|11
|BALKÁNYI SE
|7
|0
|1
|6
|4
|21
|-17
|1
