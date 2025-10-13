október 13., hétfő

Vármegyei II. osztály

53 perce

Vármegyei II.: nem hibáztak az 1. számú csoport élmenői, továbbra is nyílt a bajnoki harc

Címkék#vármegyei foci#megye II#Balkány SE#labdarúgás

A Szakoly, a Rakamaz és a Nyírbogát is a második félidőben fordította maga javára a meccsét. A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában vasárnap rendezték a mérkőzéseket.

Kerecsen József

Egy kivétellel valamennyi mérkőzésen a hazai csapat gyűjtötte be a három pontot a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Mutatjuk a 8. forduló eredményeit és a bajnokság állását.

A Szakoly legyőzte a Birit és tartja első helyét a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
A Szakoly őrzi első helyét a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
Fotó: Szakoly SE

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 8. forduló

  • Levelek–Balkány 5–1 (1–0)
    Levelek, v.:Szilágyi.
    Levelek: Bodnár (Csicsetku), – Fekete (Bakk), Homonyik, Juhász, Hatházi, Bálint, Molnár (Tolnai), Papp (Sztankula), Horváth (Király), Nagy, Fábri. Edző: ifj. Majláth Sándor.
    Balkány: Chriszt, – Pongó B., Ruha, Fodor, Málik, Koncz, Serbán (Rácz), Pongó M., Harangi, Kovács, Jónás. Edző: Mirgai László.
    Gól: Bálint 2, Molnár, Fábri, Bakk, illetve Koncz.
  • Nyírvasvári–Tiszalök 4–1 (1–1)
    Nyírbátor, v.: Veres.
    Nyírvasvári: Szegedi, – Takács, Molnár (Sztolyka), Csiszár, Pető (Serbán), Nagy, Scheibli (Varjasi), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Varga). Edző: Paulik János.
    Tiszalök: Jónás, – Soltész (Majoros), Fábián, Tóth, Banga J., Kiss, Banga B., Kóti, Lakatos M., Lakatos Gy., Lakatos K. (Bognár). Technikai vezető: Fábián Attila.
    Gól: Csiszár 2, Ricsei, Serbán, illetve Kiss. Kiállítva: Banga B., Banga J.
  • Nyírbogát–Érpatak 4–1 (1–1)
    Nyírbogát, v.: Maleskovits.
    Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Pataki), Gebri, Sárközi, Hamza (File), Fodor, Kornutyak, Zámbori, Gyulai, Horváth, Csekk (Nógrádi). Edző: Marincsák Viktor.
    Érpatak: Piskóti, – Bakos, Kurucz, Nagy (Serbán), Hugyecz, Daróczi, Nyiri, Katona, Seres, Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.
    Gól: Gyulai, Budai, Hamza, Zámbori, illetve Seres.
  • Rakamaz–Kállósemjéni Herkules FC 2–1 (1–1)
    Rakamaz, v.: Major.
    Rakamaz: Veres, – Verner, Lupsa, Balogh, Kántor, Galambosi K., Koczogh, Cseh, Galambosi G., Ludas, Gál. Edző: Venczel Imre.
    Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demet, Pintye, Dócs, Páll, Csorba, Bozsányi, Horváth, Nistor E. Edző: Herczku József.
    Gól: Galambosi G., Cseh, illetve Csorba.
  • Biri–Szakoly 2–5 (1–1)
    Biri, v.: Takács.
    Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik, Fabu, Lippai, Halastyák (Lakatos), Nagy T., Nagy M., Fegyuk (Somodi), Ménfői, Huri. Edző: Dankó Zsolt.
    Szakoly: Kerekes, – Kerecsen, Selymes (Piránszki), Kovács, Csatári, Bodai, Bodnár, Fazekas (Módis), Lukács, Vasas, Balogh. Játékos-edző: Kovács Ádám.
    Gól: Nagy M. 2 (másodikat 11-esből), illetve Módis 2, Vasas, Selymes, Bodai.

A bajnokság állása:

1SZAKOLY SESZAKOLY SE75202772017
2RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE75112281416
3BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC75112191216
4NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC85121910916
5LEVELEK SELEVELEK SE74211771014
6BIRI SEBIRI SE73131617-110
7KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC73041219-79
8APAGY SEAPAGY SE6114512-74
9TISZALÖK VSETISZALÖK VSE71151422-84
10ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE81161035-254
11BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE7016421-171

 

