október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei II. osztály

1 órája

A Szakoly és a Nyírbogát is nyert, az utolsó őszi forduló dönt (fotókkal)

Címkék#vármegyei foci#megye II#labdarúgás

Pontot csent a Balkány az Apagy otthonában. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának eredményeit a 10. fordulóból.

Kerecsen József

Valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoport 10. fordulójában.

Levelek–Szakoly mérkőzés a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjából.
A Levelek (fehér) először kapott ki hazai pályán a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
Fotó: Bozsó Katalin

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 10. forduló

  • Apagy–Balkány 2–2 (2–1)
    Apagy, v.: Luzsinszki.
    Apagy: Kanócz, – Phrakonkham, Sándor (Rubóczki), Árpási, Marics T., Németh (Budai), Marics G., Sitku, Molnár (Bagoly A.), Hajdu, Bagoly Z. Játékos-edző: Németh Attila.
    Balkány: Chriszt, – Pongó B. (Ocskó), Ruha, Fodor, Málik, Filep, Koncz, Kertész, Pongó M., Harangi, Kovács. Edző: Mirgai László.
    Gól: Németh A. (11-esből), Marics G., illetve Kovács, Pongó B.
  • Nyírbogát–Kállósemjéni Herkules FC 6–3 (4–3)
    Nyírbogát, v.: Oláh.
    Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Pataki I.), Gebri, Sárközi, Hamza, File (Petruska), Fodor, Pataki E., Zámbori, Gyulai, Csekk (Nógrádi). Edző: Marincsák Viktor.
    Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demeter, Csorba, Balogh (Jávor), Borsi (Mészáros), Horváth (Nistor R.), Pintye, Páll, Nistor E. Edző: Herczku József.
    Gól: Hamza 3, Budai R 2, Fodor, illetve Docsa, Pintye, Balogh.
  • Levelek–Szakoly 1–2 (1–2)
    Szakoly, v.: Nagy.
    Levelek: Bodnár, – Fekete (Páter), Homonyik, Juhász, Hatházi, Fábri, Bálint (Molnár), Sztankula, Horváth, Bakk (Király), Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.
    Szakoly: Kerekes, – Soós, Kerecsen (Piránszki), Selymes (Balogh), Kovács (Lőrincz), Csatári, Bodnár, Módis, Lukács, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
  • Rakamaz–Tiszalök 1–1 (1–1)
    Rakamaz, v.: Kiss. 
    Rakamaz: Veres, – Verner (Villás), Lupsa, Balogh (Pásztor), Kántor, Galambosi K., Koczogh (Galambos), Cseh, Galambosi G., Ludas, Gál (Bodnár). Edző: Venczel Imre.
    Tiszalök: Jónás, – Tóth, Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka, Lakatos M. (Majoros), Lakatos Gy. (Bognár), Lakatos K. (Soltész). Technikai vezető: Fábián Attila.
    Gól: Galambosi G., illetve Kiss.
  • Biri–Nyírvasvári 0–3 (0–2)
    Biri, v.: Maleskovits.
    Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik (Papp), Fabu, Tbori, Nagy T., Nagy M. (Kelemen), Halastyák, Fegyuk (Ménfői), Kiss, Csucsi. Edző: Dankó Zsolt.
    Nyírvasvári: Szegedi, – Takács (Varga), Molnár (Varjasi), Csiszár, Pető, Nagy, Scheibli (Serbán), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
    Gól: Kiss, Scheibli, Takács.

Fotógaléria a Levelek–Szakoly mérkőzésről:

Levelek - Szakoly vasárnapi futballmérkőzés.

Fotók: Bozsó Katalin

A bajnokság állása: 

1SZAKOLY SESZAKOLY SE97203392423
2BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC971134122222
3NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC961222101219
4RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE952224131117
5LEVELEK SELEVELEK SE94322112915
6BIRI SEBIRI SE94142022-213
7KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC93151828-1010
8APAGY SEAPAGY SE82241217-58
9TISZALÖK VSETISZALÖK VSE91261727-105
10ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE91171340-274
11BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE9027630-242

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu