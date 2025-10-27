Vármegyei II. osztály
A Szakoly és a Nyírbogát is nyert, az utolsó őszi forduló dönt (fotókkal)
Pontot csent a Balkány az Apagy otthonában. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának eredményeit a 10. fordulóból.
Valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoport 10. fordulójában.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 10. forduló
- Apagy–Balkány 2–2 (2–1)
Apagy, v.: Luzsinszki.
Apagy: Kanócz, – Phrakonkham, Sándor (Rubóczki), Árpási, Marics T., Németh (Budai), Marics G., Sitku, Molnár (Bagoly A.), Hajdu, Bagoly Z. Játékos-edző: Németh Attila.
Balkány: Chriszt, – Pongó B. (Ocskó), Ruha, Fodor, Málik, Filep, Koncz, Kertész, Pongó M., Harangi, Kovács. Edző: Mirgai László.
Gól: Németh A. (11-esből), Marics G., illetve Kovács, Pongó B.
- Nyírbogát–Kállósemjéni Herkules FC 6–3 (4–3)
Nyírbogát, v.: Oláh.
Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Pataki I.), Gebri, Sárközi, Hamza, File (Petruska), Fodor, Pataki E., Zámbori, Gyulai, Csekk (Nógrádi). Edző: Marincsák Viktor.
Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demeter, Csorba, Balogh (Jávor), Borsi (Mészáros), Horváth (Nistor R.), Pintye, Páll, Nistor E. Edző: Herczku József.
Gól: Hamza 3, Budai R 2, Fodor, illetve Docsa, Pintye, Balogh.
- Levelek–Szakoly 1–2 (1–2)
Szakoly, v.: Nagy.
Levelek: Bodnár, – Fekete (Páter), Homonyik, Juhász, Hatházi, Fábri, Bálint (Molnár), Sztankula, Horváth, Bakk (Király), Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.
Szakoly: Kerekes, – Soós, Kerecsen (Piránszki), Selymes (Balogh), Kovács (Lőrincz), Csatári, Bodnár, Módis, Lukács, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
- Rakamaz–Tiszalök 1–1 (1–1)
Rakamaz, v.: Kiss.
Rakamaz: Veres, – Verner (Villás), Lupsa, Balogh (Pásztor), Kántor, Galambosi K., Koczogh (Galambos), Cseh, Galambosi G., Ludas, Gál (Bodnár). Edző: Venczel Imre.
Tiszalök: Jónás, – Tóth, Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka, Lakatos M. (Majoros), Lakatos Gy. (Bognár), Lakatos K. (Soltész). Technikai vezető: Fábián Attila.
Gól: Galambosi G., illetve Kiss.
- Biri–Nyírvasvári 0–3 (0–2)
Biri, v.: Maleskovits.
Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik (Papp), Fabu, Tbori, Nagy T., Nagy M. (Kelemen), Halastyák, Fegyuk (Ménfői), Kiss, Csucsi. Edző: Dankó Zsolt.
Nyírvasvári: Szegedi, – Takács (Varga), Molnár (Varjasi), Csiszár, Pető, Nagy, Scheibli (Serbán), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
Gól: Kiss, Scheibli, Takács.
Fotógaléria a Levelek–Szakoly mérkőzésről:
Levelek - Szakoly vasárnapi futballmérkőzés.Fotók: Bozsó Katalin
A bajnokság állása:
|1
|SZAKOLY SE
|9
|7
|2
|0
|33
|9
|24
|23
|2
|BOGÁT 2000 TC
|9
|7
|1
|1
|34
|12
|22
|22
|3
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|9
|6
|1
|2
|22
|10
|12
|19
|4
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|9
|5
|2
|2
|24
|13
|11
|17
|5
|LEVELEK SE
|9
|4
|3
|2
|21
|12
|9
|15
|6
|BIRI SE
|9
|4
|1
|4
|20
|22
|-2
|13
|7
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|9
|3
|1
|5
|18
|28
|-10
|10
|8
|APAGY SE
|8
|2
|2
|4
|12
|17
|-5
|8
|9
|TISZALÖK VSE
|9
|1
|2
|6
|17
|27
|-10
|5
|10
|ÉRPATAKI SE
|9
|1
|1
|7
|13
|40
|-27
|4
|11
|BALKÁNYI SE
|9
|0
|2
|7
|6
|30
|-24
|2
