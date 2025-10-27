Vármegyei II. osztály
1 órája
Megfékezte az éllovast a Vámosoroszi (fotókkal)
A Tisztaberek meglepetésre kiütötte a Fehérgyarmatot. Ezek az eredmények születtek a hétvégén a Vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában.
Szombaton három, vasárnap pedig két mérkőzést bonyolítottak le a Vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában. Mutatjuk az eredményeket és a mérkőzések jegyzőkönyveit.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 10. forduló
- Sonkád–Ópályi 5–2 (1–1)
Sonkád, v.: Dobos.
Sonkád: Kondor, – Farkas (Rétfalvi), Horváth, Fejes M., Mándi Zs., Fejes P., Makuka, Farkas, Mándi Z. (Bakó), Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.
Ópályi: Bélteki, – Szabó, Szilágyi, Varjasi, Szatlószki (Bartha M.), Máté, Pajti (Patály), Rácz D., Jónás, Rácz P. (Farkas), Bartha A. Játékos-edző: Bartha Miklós.
Gól: Mercz 3, Mándi (11-esből), Botos, illetve Bartha A., Szilágyi.
- Szatmárcseke–Kocsord 5–2 (2–2)
Szatmárcseke, v.: Kocsis.
Szatmárcseke: Pásztor, – Sztáraszta, Cigus (Kovács), Nagy (Molnár), Kóczé I. G.(Bozsányi), Bakó, Kóczé II. G., Császár, Horváth, Ombodi (Pintye). Edző: Hadadi Ferenc.
Kocsord: Papp, – Balogh, Horváth Á., Gergely, Gáti, Horvéth T., Balogh Gy., Kiss, Bozsányi, Balogh I., Gál. Edző: Disznós Gusztáv.
Gól: Horváth 2., Bozsányi, Cigus, Molnár, illetve Kiss 2 (egyet 11-esből).
- Fehérgyarmat–Tisztaberek 3–6 (3–2)
Fehérgyarmat, v.: Dobos.
Fehérgyarmat: Munkácsi, – Dascal, Tóth, Lobos, Stef, Tempfli, Puskás (Rostás), Kinczel, Bartha, Birle, Barna. Játékos-edző: Lucian Dascsal.
Tisztaberek: Makay, – Nagy (Molnár Roland), Molnár Róbert, Mádi, Mester (Bencze), Balogh, Bodó, Algács, Kósa (Szabó), Nagy (Jadallah), Lukács. Edző: Garda Endre.
Gól: Tóth, Kinczel, Bartha T., illetve Algács 3, Mándi (11-esből), Balogh, Jadallah. Kiállítva: Dascal (26.).
- Kisar–Őr 3–1 (2–0)
Kisar, v.: Rézműves.
Kisar: Szabó, – Csákányóczki, Almási, Lakatos (Gacsó L.), Lakatos, Siti, Gaál, Zun, Gacsó D., Nadimov, Bornemissza (Lakatos). Játékos-edző: Siti Ferenc.
Őr: Szabó, – Zakor, Ilyés, Pethő (Szabó J.), Rézműves, Király, Lapos, Szabó L., Mulutó, Szőke, Benkő. Edző: Szabó Attila.
Gól: Gacsó D., Lakatos, Nadimov, illetve Szabó L. (11-esből).
- Nagydobos–Vámosoroszi 1–1 (0–0)
Nagydobos, v.: Hegedűs.
Nagydobos: Pindzsula, – Mos, Varga, Paragh, Malinetescu, Bancsi, Fliesz, Zakor J., Baráth, Boldizsár (Fodor), Drabik. Technikai vezető: Illés Ferenc.
Vámosoroszi: Bihari, – Somogyi (Kövesligeti L.), Imre Zs., Riskó (Szabó A.), Bartha, Róka, Szabó T., Dávid, Somogyi, Kövesligeti M. (Rigó), Imre M. (Somogyi). Játékos-edző: Imre Zsolt.
Gól: Baráth, illetve Kövesligeti L.
Fotók a Nagydobos–Vámosoroszi mérkőzésről:
Nagydobos-VámosorosziFotók: Bodnárné Varga Éva
A bajnokság állása:
|1
|NAGYDOBOSI LSE
|10
|8
|1
|1
|30
|9
|21
|25
|2
|SONKÁD SE
|9
|7
|1
|1
|37
|18
|19
|22
|3
|VÁMOSOROSZI KSE
|9
|6
|1
|2
|38
|11
|27
|19
|4
|TISZTABEREK SE
|9
|6
|1
|2
|31
|14
|17
|19
|5
|FEHÉRGYARMATI DFSZSE
|9
|6
|0
|3
|33
|20
|13
|18
|6
|ÓPÁLYI KSE
|9
|3
|1
|5
|24
|21
|3
|10
|7
|KISAR SE
|9
|3
|1
|5
|25
|33
|-8
|10
|8
|NYÍRCSAHOLY USE
|9
|2
|3
|4
|15
|22
|-7
|9
|9
|SZATMÁRCSEKE KSE
|9
|2
|0
|7
|14
|41
|-27
|6
|10
|KOCSORD SE
|9
|1
|2
|6
|10
|30
|-20
|5
|11
|ŐR KSE
|9
|0
|1
|8
|8
|46
|-38
|1
Ezt ne hagyja ki!Vármegyei II. osztály
1 órája
A Szakoly és a Nyírbogát is nyert, az utolsó őszi forduló dönt (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
1 órája
Betelt a pohár a Szpari-szurkolóknál! Nyíltan leírták, mit gondolnak Szabó Istvánról
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
1 órája
Az újfehértói játékos besokallt: szégyen, amit a Fradi produkál a bajnokságban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre