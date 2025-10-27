október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei II. osztály

1 órája

Megfékezte az éllovast a Vámosoroszi (fotókkal)

Címkék#Fehérgyarmat#vármegyei foci#Nagydobos#megye II#labdarúgás

A Tisztaberek meglepetésre kiütötte a Fehérgyarmatot. Ezek az eredmények születtek a hétvégén a Vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában.

Kerecsen József

Szombaton három, vasárnap pedig két mérkőzést bonyolítottak le a Vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában. Mutatjuk az eredményeket és a mérkőzések jegyzőkönyveit.

Nagydobos–Vámosoroszi mérkőzés a Vármegyei II. osztályból.
A Vármegyei II. osztály 3. számú csoportját vezető Nagydobos (sárga) nem bírt a Vámosoroszival.
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 10. forduló

  • Sonkád–Ópályi 5–2 (1–1)
    Sonkád, v.: Dobos.
    Sonkád: Kondor, – Farkas (Rétfalvi), Horváth, Fejes M., Mándi Zs., Fejes P., Makuka, Farkas, Mándi Z. (Bakó), Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.
    Ópályi: Bélteki, – Szabó, Szilágyi, Varjasi, Szatlószki (Bartha M.), Máté, Pajti (Patály), Rácz D., Jónás, Rácz P. (Farkas), Bartha A. Játékos-edző: Bartha Miklós.
    Gól: Mercz 3, Mándi (11-esből), Botos, illetve Bartha A., Szilágyi.
  • Szatmárcseke–Kocsord 5–2 (2–2)
    Szatmárcseke, v.: Kocsis.
    Szatmárcseke: Pásztor, – Sztáraszta, Cigus (Kovács), Nagy (Molnár), Kóczé I. G.(Bozsányi), Bakó, Kóczé II. G., Császár, Horváth, Ombodi (Pintye). Edző: Hadadi Ferenc.
    Kocsord: Papp, – Balogh, Horváth Á., Gergely, Gáti, Horvéth T., Balogh Gy., Kiss, Bozsányi, Balogh I., Gál. Edző: Disznós Gusztáv.
    Gól: Horváth 2., Bozsányi, Cigus, Molnár, illetve Kiss 2 (egyet 11-esből).
  • Fehérgyarmat–Tisztaberek 3–6 (3–2)
    Fehérgyarmat, v.: Dobos.
    Fehérgyarmat: Munkácsi, – Dascal, Tóth, Lobos, Stef, Tempfli, Puskás (Rostás), Kinczel, Bartha, Birle, Barna. Játékos-edző: Lucian Dascsal.
    Tisztaberek: Makay, – Nagy (Molnár Roland), Molnár Róbert, Mádi, Mester (Bencze), Balogh, Bodó, Algács, Kósa (Szabó), Nagy (Jadallah), Lukács. Edző: Garda Endre.
    Gól: Tóth, Kinczel, Bartha T., illetve Algács 3, Mándi (11-esből), Balogh, Jadallah. Kiállítva: Dascal (26.).
  • Kisar–Őr 3–1 (2–0)
    Kisar, v.: Rézműves. 
    Kisar: Szabó, – Csákányóczki, Almási, Lakatos (Gacsó L.), Lakatos, Siti, Gaál, Zun, Gacsó D., Nadimov, Bornemissza (Lakatos). Játékos-edző: Siti Ferenc.
    Őr: Szabó, – Zakor, Ilyés, Pethő (Szabó J.), Rézműves, Király, Lapos, Szabó L., Mulutó, Szőke, Benkő. Edző: Szabó Attila.
    Gól: Gacsó D., Lakatos, Nadimov, illetve Szabó L. (11-esből).
  • Nagydobos–Vámosoroszi 1–1 (0–0)
    Nagydobos, v.: Hegedűs.
    Nagydobos: Pindzsula, – Mos, Varga, Paragh, Malinetescu, Bancsi, Fliesz, Zakor J., Baráth, Boldizsár (Fodor), Drabik. Technikai vezető: Illés Ferenc.
    Vámosoroszi: Bihari, – Somogyi (Kövesligeti L.), Imre Zs., Riskó (Szabó A.), Bartha, Róka, Szabó T., Dávid, Somogyi, Kövesligeti M. (Rigó), Imre M. (Somogyi). Játékos-edző: Imre Zsolt.
    Gól: Baráth, illetve Kövesligeti L.

Fotók a Nagydobos–Vámosoroszi mérkőzésről:

Nagydobos-Vámosoroszi

Fotók: Bodnárné Varga Éva

A bajnokság állása:

1NAGYDOBOSI LSENAGYDOBOSI LSE108113092125
2SONKÁD SESONKÁD SE971137181922
3VÁMOSOROSZI KSEVÁMOSOROSZI KSE961238112719
4TISZTABEREK SETISZTABEREK SE961231141719
5FEHÉRGYARMATI DFSZSEFEHÉRGYARMATI DFSZSE960333201318
6ÓPÁLYI KSEÓPÁLYI KSE93152421310
7KISAR SEKISAR SE93152533-810
8NYÍRCSAHOLY USENYÍRCSAHOLY USE92341522-79
9SZATMÁRCSEKE KSESZATMÁRCSEKE KSE92071441-276
10KOCSORD SEKOCSORD SE91261030-205
11ŐR KSEŐR KSE9018846-381

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu