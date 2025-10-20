Ópályiban kiszakadt a gólzsák – egy helyen a megye kettő 3-as csoportjának hétvégi eredményei

Hétvégén a 9. fordulót rendezték a vármegyei másodosztályban, a 3. számú csoportban mind az öt mérkőzést vasárnap játszották. A Sonkád csak egy pontot szerzett Nyírcsaholyban, így az ismét győző Nagydobos tovább növelte előnyét a tabella élén.

A vármegyei II. osztály 3-as csoportjában mind az öt mérkőzést vasárnap rendezték

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!