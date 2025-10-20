46 perce
Ópályiban kiszakadt a gólzsák – egy helyen a megye kettő 3-as csoportjának hétvégi eredményei
Mind az öt mérkőzést vasárnap rendezték. Mutatjuk vármegyei II. osztály 3-as csoportjának hétvégi eredményeit.
Hétvégén a 9. fordulót rendezték a vármegyei másodosztályban, a 3. számú csoportban mind az öt mérkőzést vasárnap játszották. A Sonkád csak egy pontot szerzett Nyírcsaholyban, így az ismét győző Nagydobos tovább növelte előnyét a tabella élén.
Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 9. forduló
Ópályi–Szatmárcseke 11–1 (5–0)
Ópályi, v.: Fehér.
Ópályi: Bélzeki – Bársony, Varjasi, Patály, Szatlószki (Bartha M.), Szilágyi (Bégány), Máté (Kondor), Rácz D., Jónás (Suba), Rácz P., Bartha A. (Pajti). Játékos-edző: Bartha Miklós.
Szatmárcseke: Nagy M. – Kóczé I. G., Danó, Ombodi, Sztáraszta, Bozsányi (Kovács), Kóczé II. G., Nagy K. (Kovács), Cigus, Császár, Horváth. Edző: Hadadi Ferenc.
Gól: Szatlószki 5, Rácz D. 2, Suba 2, Bartha A.
Nyírcsaholy–Sonkád 3–3 (2–1)
Nyírcsaholy, v.: Oláh.
Nyírcsaholy: Gáspár – Mező K. (Balogh Zs.), Ilku, Botos S., Mező A., Petrohai, Marozsán, Ötvös, Balogh Sz. (Orgován), Ruha, Tóth. Edző: Tóth Zoltán.
Sonkád: Gergorics – Fejes P., Horváth (Botos Á.), Makuka (Rétfalvi), Farkas D., Farkas T. (Bakó), Fejes M., Mándi (Jencsik), Mándi, Németh, Mercz. Játékos-edző: Németh Attila.
Gól: Botos s. 2, Balogh Zs., illetve Botos Á. 2, Farkas T.
Tisztaberek–Nagydobos 0–1 (0–0)
Tisztaberek, v.: Kósa.
Tisztaberek: Makay – Nagy Cs., Molnár Róbert, Mándi, Mester (Kósa), Molnár Roland, Balogh (Fási), Bodó, Garda (Lengyel), Algács (Nagy P.), Szabó (Lukács). Játékos-edző: Garda Endre.
Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Paragh M. (Fodor), Malinetescu, Fleisz, Zakor J. (Molnár), Zakor G., Baráth, Boldizsár (Bancsi), Drabik. Technikai vezető: Illés Ferenc.
Gól. Fleisz. Kiállítva: Zakor G. (43.).
Őr–Fehérgyarmat 1–5 (0–1)
Őr, v.: Kocsis.
Őr: Szabó A. – Zakor M., Rézműves, Husi, Deme, Jenei Zs. (Lapos),Szabó L., Jenei B., Szőke, Mulutó (Szabó J.), Benkő. Játékos-edző: Szabó Attila.
Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal, Tóth I., Lobos, (rostás), Stef, Tmpfli, Kinczel, Bartha, Birle, Tóth F., Barna. Játékos-edző: Lucian Dascal.
Gól: Lapos, illetve Kinczel 4, Rosás.
Kocsord–Kisar 1–4 (1–1)
Kocsord, v.: Rézműves.
Kocsord: Papp – Balogh R., Jónás, Pályi, Gergely, Virág, Kiss, Suta (Gál), Farkas (Tősér), Balogh I., Bozsányi. Elnök: disznós Gusztáv.
Kisar: Szabó – Kacsó R., Csákányóczi, Gacsó D., Andrási, Lakatos R., Gaál, Losonczi, Almási (Lakatos D.), Tatár, Nadimov (Szűcs). Megbízott edző: Kacsó Roland.
Gól: Virág, illetve Andrási 2, Gaál, Losonczi.