49 perce
Tovább robognak az éllovasok – egy helyen a megye kettő 3. csoportjának hétvégi eredményei.
A Vámosoroszi, ötöt, a Nagydobos nyolcat vágott. Összegyűjtöttük a vármegyei II. osztály harmadik számú csoportjának eredményeit.
Hétvégén a 8. fordulót rendezték a vármegyei II. osztályban. A 3. számú csoportban szombaton három, míg vasárnap két mérkőzést rendeztek. A Vámosoroszi, a Nagydobos és a Fehérgyarmat a múlt héthez hasonlóan ismét nyert.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 8. forduló
Szatmárcseke–Nyírcsaholy 3–1 (1–1)
Szatmárcseke, v.: Kósa.
Szatmárcseke: Nagy M. – Kózczé I. G. (Danó), Nagy K., Ombodi, Sztáraszta, Bozsányi (Pintye), Bakó, Kóczé II. G., Császár (Bandics), Cigus, Horváth. Edző: Hadadi Ferenc.
Nyírcsaholy: Gáspár – Mező, Ilku, Botos, Petrohai, Marozsán, Orgován (Biczu), Szabó (Tóth), Sarkadi (Turi), Balogh, Ruha. Edző: Tóth Zoltán.
Gól: Horváth 2, Bakó, illetve Petrohai.
Kisar–Ópályi 0–0
Kisar, v.: Tóth L.
Kisar: Szabó – Gacsó D., Lakatos R., Siti, Losonczi, Csálányóczi, Almási, Tatár, Bornemissza (Lakatos D.), Zun, Gacsó L. Játékos-edző: Siti Ferenc.
Ópályi: Bélteki – Bársony, Bégány, Varjasi, Szatlószki, Máté (Patály), Rácz D., Jónás, Rácz P., Bartha A. (Kondor), Szilágyi (Szender). Edző: Bartha Miklós.
Vámosoroszi–Tisztaberek 5–1 (1–1)
Vámosoroszi: Somogyi R. (Bihari) – Imre Zs., Riskó, Bartha, Róka, Dávid, Kövesligeti (Somogyi N.), Kánya, Szabó, Somogyi T. (Szalai), Imre M. (Rigó). Játékos-edző: Imre Zsolt.
Tisztaberek: Makay – Nagy Cs. (Molnár Róbert), Mándi, Molnár Roland, Balogh, Bodó (Jadallah), Garda, Algács (Lengyel), Kósa (Lukács),Nagy, Szabó A. Játékos-edző: Garda Endre.
Gól: Dávid 2, Szabó T. 2, Kövesligeti, illetve Algács.
Fehérgyarmat–Kocsord 5–0 (2–0)
Fehérgyarmat, v.: Oláh.
Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal (Rostás), Tóth I., Lobos, Stef, Tempfli, Tóth F., Kinczel, Bartha, Birle, Barna. Játékos-edző: Lucian Dascal.
Kocsord: Balogh R. – Pályi, Horváth Á., Gergely, Gáti, Horváth T., Kiss, Bozsányi, Balogh I., Gál. Elnök: Disznós Gusztáv.
Gól: Bartha 2, Tóth F., Lobos, Kinczel.
Nagydobos–Őr 8–0 (2–0)
Nagydobos, v.: Dobos J.
Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Paragh M., Fodor (Paragh K.), Molnár, Bancsi, Fleisz (Körmös M. D.), Zakor J. (Zakor G.), Baráth, Dabik. Edző: Körmös Miklós.
Őr: Szabó A. – Zakor M., Ilyés, Pethő (Szabó L.), Husi, Tisza, Jenei Zs., Jenei B., Szőke, Benő (Rézműves), Szabó J. (Lapos). Játékos-edző: Szabó Attila.
Gól: Fodor 2, Zakor M. 2, Mos, Molnár, Fleisz, Drabik.
Vármegyei II.: nem hibáztak az 1. számú csoport élmenői, továbbra is nyílt a bajnoki harc