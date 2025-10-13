Tovább robognak az éllovasok – egy helyen a megye kettő 3. csoportjának hétvégi eredményei.

Hétvégén a 8. fordulót rendezték a vármegyei II. osztályban. A 3. számú csoportban szombaton három, míg vasárnap két mérkőzést rendeztek. A Vámosoroszi, a Nagydobos és a Fehérgyarmat a múlt héthez hasonlóan ismét nyert.

A vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában vasárnap potyogtak a gólok

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!