Vármegyei labdarúgás

1 órája

Élre állt a Szakoly – a megye kettő 1. csoportjának hévégi eredményei (fotókkal)

Idegenben nyert a Nyírbogát, a Rakamaz sem hibázott. Mutatjuk a vármegyei II. osztály 1-es csoportjának hétvégi eredményeit.

Szon.hu

Hétvégén a 7. fordulóval folytatódtak a vármegyei II. osztály küzdelmei. Az 1. számú csoportban szombaton kettő, míg vasárnap három mérkőzést rendeztek.

vármegyei
Vármegyei II. osztály 1-es csoportjában a Nyírbogát Apagyról vitte el a három pontot fotó: Sipeki Péter

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 1. számú csoport, 7. forduló

Szakoly–Nyírvasvári 3–1 (3–1)

Szakoly, v.: Valu T.

Szakoly: Kerekes – Soós, Lőrincz (Selymes), Kerecsen, Kovács, Csatári, Boda (Balogh), Bodnár, Fazekas (Lukács), Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.

Nyírvasvári: Szegedi – Serbán (Takács), Molnár (Varga), Csiszár (Sztolyka), Pető, Nagy, Scheibli, Jónás, Polacsek, Ricei, Kiss (Farkas) Edző: Paulik János.

Gól: Kovács 2 (egyiket 11-esből), Fazeka, illetve Scheibli. Kiállítva: Soós (15.).

Kállósemjéni Herkules FC–Biri 0–2 (0–1)

Kállósemjén, v.: Faragó Ferenc.

Kállósemjén: Pekk – Docsa (Borsi), Bozsányi, Demeter, Pintye, Dócs, Bacskai, Csorba (Balogh), Jávor, Páll (Tóth), Nistor. Edző: Herczku József.

Biri: Szabolcsi – Kiss (Huri), Rácz, Szlávik, Fabu, Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Ménfői (Papp), Halastyák, Csucsi (Lippai). Edző: Dankó Zsolt.

Gól: Csucsi 2 (mindkettőt 11-esből).

Balkány–Rakamaz 1–2 (1–1)

Balkány, v.: Takács A.

Balkány: Chriszt – Ruha, Fodor, Málik, Filep, Ocskó, Vitkai (Harangi), Serbán, Kovács, Koncz, Pongó. Edző: Mirgai László.

Rakamaz: Simkó – Lupsa, Kántor, Galambosi K., Galambos (Balogh), Galambosi G., Gál (Bodnár), Parádi, Ludas, Verner. Edző: Vrnczel Imre.

Gól: Serbán (11-esből), illetve Ludas, Gál. Kiállítva: Ocskó (52.), illetve Parádi (84.).

Érpatak–Levelek 0–4(0–0)

Érpatak, v.: Horváth R.

Érpatak: Piskóti – Bakos, Nagy, Hugyecz, Daróczi, Nyíri, Katona, Seres (Serbán), Kriston, Majoros, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.

Levelek: Bodnár – Király (Papp), Hatházi, Bálint (Bakk), Fekete (Bunkóczi), Sztankula, Horváth Tolnai (Molnár), Homonyik, Nagy, Fábri. Edző: ifj. Majláth Sándor.

Gól: Fábri 2 (egyiket 11-esből), Homonyik, Hatházi.

Apagy–Nyírbogát 0–2 (0–1)

Apagy, v.: Szikszai.

Apagy: Kanócz – Bagoly, Phrakonkham (Budai M.), Árpási, Marics T., Molnár (Bőgös), Marics G., Sándor (Bagoly), Rubóczki, Hajdú, Sitku. Edző: Németh Attila.

Nyírbogát: Pécsi – Gebri, Sárközi, Hamza (Pataki), Fodor, Kornutjak, Pataki (Budai R.), Zámbori, Gyulai (File), Horváth, Csekk. Edző: Marincsák Viktor.

Gól: Hamza 2.

 

Apagy – Nyírbogát mérkőzés

Fotók: Sipeki Péter

 

