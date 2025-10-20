Vármegyei II. osztály
A Szakoly nyerte a rangadót, de tapad rá a Nyírbogát (videó)
Összesen 32 gól esett az öt találkozón. Íme a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának vasárnapi eredményei.
Valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában is. Mutatjuk az eredményeket, valamint a bajnoki tabellát.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 9. forduló
- Kállósemjéni Herkules FC–Levelek 3–3 (1–1)
Kállósemjén, v.: Kondor.
Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demeter, Pintye, Balogh, Borsi, Páll, Bozsányi, Horváth (Jávor), Nistor E. Edző: Herczku József.
Levelek: Bodnár, – Homonyik, Juhász, Fekete (Bakk), Fábri, Molnár (Papp), Bálint, Sztankula, Király, Tolnai, Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.
Gól: Balogh 2, Jávor, illetve Fábri 2, Bálint.
- Szakoly–Rakamaz 4–1 (1–0)
Szakoly, v.: Valu.
Szakoly: Kerekes, – Soós, Kerecsen, Kovács (Piránszki), Csatári, Bodai (Berzsán), Balogh (Lukács), Bodnár, Módis, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
Rakamaz: Simkó, – Lupsa, Balogh (Koczogh), Kántor, Galambosi K., Cseh (Galambos), Galambosi (Bodnár), Gál, Parádi, Ludas, Verver (Villás). Edző: Venczel Imre.
Gól: Módis 3, Kerecsen, illetve Galambosi G.
- Balkány–Nyírbogát 0–7 (0–4)
Balkány, v.: Pál.
Balkány: Chriszt, – Ruha, Fodor, Málik, Kertész, Ocskó, Koncz, Pongó M., Szép, Kovács, Harangi. Edző: Mirgai Lászó.
Nyírbogát: Pécsi, – Gebri, Sárközi (Nógrádi), Hamza, File (Petruska), Fodor, Pataki E. (Pataki I.), Zámbori, Gyulai, Horváth, Csekk. Edző: Marincsák Viktor.
Gól: Hamza 2, Gyulai 2, Pataki E., Fodor, Gebri.
- Érpatak–Apagy 3–5 (2–3)
Érpatak, v.: Drótos.
Érpatak: Piskóti, – Bakos (Mikó), Kurucz, Kriston (Hugyecz), Daróczi, Nyiri, Katona, Seres, Tóth, Balogh, Nagy. Játékos-edző: Seres Konrád.
Apagy: Kanócz, – Phrakonham (Budai), Bagoly Z., Árpási, Molnár, Németh (Bagoly A.), Hajdu (Bőgős), Marics G., Sitku, Sándor, Rubóczki (Marics T.). Játékos-edző: Németh Attila.
Gól: Seres 2, Daróczi, illetve Németh 3 (egyet 11-esből), Sándor. Kiállítva: Tóth.
- Tiszalök–Biri 2–4 (0–2)
Tiszalök, v.: Takács.
Tiszalök: Jónás, – Fábián, Tóth, Makula, Kiss (Majoros), Lakatos K., Lakatos M., Kóti, Bognár, Kóka, Lakatos Gy. Technikai vezető: Fábián Attila.
Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Szlávik (Kelemen), Fabu, Halastyák, Tábori (Barabás), Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Huri (Ménfői). Edző: Dankó Zsolt.
Gól: Kiss, Lakatos K., illetve Nagy T., Halastyák, Tábori, Nagy M.
Módis Dávid egyik találata a háromból a Szakoly–Rakamaz mérkőzésen:
A bajnokság állása:
|1
|SZAKOLY SE
|8
|6
|2
|0
|31
|8
|23
|20
|2
|BOGÁT 2000 TC
|8
|6
|1
|1
|28
|9
|19
|19
|3
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|8
|5
|1
|2
|23
|12
|11
|16
|4
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|8
|5
|1
|2
|19
|10
|9
|16
|5
|LEVELEK SE
|8
|4
|3
|1
|20
|10
|10
|15
|6
|BIRI SE
|8
|4
|1
|3
|20
|19
|1
|13
|7
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|8
|3
|1
|4
|15
|22
|-7
|10
|8
|APAGY SE
|7
|2
|1
|4
|10
|15
|-5
|7
|9
|TISZALÖK VSE
|8
|1
|1
|6
|16
|26
|-10
|4
|10
|ÉRPATAKI SE
|9
|1
|1
|7
|13
|40
|-27
|4
|11
|BALKÁNYI SE
|8
|0
|1
|7
|4
|28
|-24
|1
