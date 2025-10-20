október 20., hétfő

Vármegyei II. osztály

27 perce

A Szakoly nyerte a rangadót, de tapad rá a Nyírbogát (videó)

Címkék#vármegyei foci#megye II#labdarúgás

Összesen 32 gól esett az öt találkozón. Íme a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának vasárnapi eredményei.

Kerecsen József

Valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában is. Mutatjuk az eredményeket, valamint a bajnoki tabellát.

A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának vasárnapi eredményei.
A Szakoly őrzi első helyét a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
Fotó: Szakoly SE

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 9. forduló

  • Kállósemjéni Herkules FC–Levelek 3–3 (1–1)
    Kállósemjén, v.: Kondor.
    Herkules: Pekk, – Docsa, Bacskai, Demeter, Pintye, Balogh, Borsi, Páll, Bozsányi, Horváth (Jávor), Nistor E. Edző: Herczku József.
    Levelek: Bodnár, – Homonyik, Juhász, Fekete (Bakk), Fábri, Molnár (Papp), Bálint, Sztankula, Király, Tolnai, Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.
    Gól: Balogh 2, Jávor, illetve Fábri 2, Bálint.
  • Szakoly–Rakamaz 4–1 (1–0)
    Szakoly, v.: Valu.
    Szakoly: Kerekes, – Soós, Kerecsen, Kovács (Piránszki), Csatári, Bodai (Berzsán), Balogh (Lukács), Bodnár, Módis, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
    Rakamaz: Simkó, – Lupsa, Balogh (Koczogh), Kántor, Galambosi K., Cseh (Galambos), Galambosi (Bodnár), Gál, Parádi, Ludas, Verver (Villás). Edző: Venczel Imre.
    Gól: Módis 3, Kerecsen, illetve Galambosi G.
  • Balkány–Nyírbogát 0–7 (0–4)
    Balkány, v.: Pál.
    Balkány: Chriszt, – Ruha, Fodor, Málik, Kertész, Ocskó, Koncz, Pongó M., Szép, Kovács, Harangi. Edző: Mirgai Lászó.
    Nyírbogát: Pécsi, – Gebri, Sárközi (Nógrádi), Hamza, File (Petruska), Fodor, Pataki E. (Pataki I.), Zámbori, Gyulai, Horváth, Csekk. Edző: Marincsák Viktor.
    Gól: Hamza 2, Gyulai 2, Pataki E., Fodor, Gebri.
  • Érpatak–Apagy 3–5 (2–3)
    Érpatak, v.: Drótos.
    Érpatak: Piskóti, – Bakos (Mikó), Kurucz, Kriston (Hugyecz), Daróczi, Nyiri, Katona, Seres, Tóth, Balogh, Nagy. Játékos-edző: Seres Konrád.
    Apagy: Kanócz, – Phrakonham (Budai), Bagoly Z., Árpási, Molnár, Németh (Bagoly A.), Hajdu (Bőgős), Marics G., Sitku, Sándor, Rubóczki (Marics T.). Játékos-edző: Németh Attila.
    Gól: Seres 2, Daróczi, illetve Németh 3 (egyet 11-esből), Sándor. Kiállítva: Tóth.
  • Tiszalök–Biri 2–4 (0–2)
    Tiszalök, v.: Takács.
    Tiszalök: Jónás, – Fábián, Tóth, Makula, Kiss (Majoros), Lakatos K., Lakatos M., Kóti, Bognár, Kóka, Lakatos Gy. Technikai vezető: Fábián Attila.
    Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Szlávik (Kelemen), Fabu, Halastyák, Tábori (Barabás), Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Huri (Ménfői). Edző: Dankó Zsolt.
    Gól: Kiss, Lakatos K., illetve Nagy T., Halastyák, Tábori, Nagy M.

Módis Dávid egyik találata a háromból a Szakoly–Rakamaz mérkőzésen: 

A bajnokság állása: 

1SZAKOLY SESZAKOLY SE86203182320
2BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC86112891919
3RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE851223121116
4NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC85121910916
5LEVELEK SELEVELEK SE843120101015
6BIRI SEBIRI SE84132019113
7KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC83141522-710
8APAGY SEAPAGY SE72141015-57
9TISZALÖK VSETISZALÖK VSE81161626-104
10ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE91171340-274
11BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE8017428-241

 

