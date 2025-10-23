Volt ott minden: kiállítás, tizenegyes – a Nagyecsed is bejutott a legjobb négy közé a Vármegyei Kupában

Mint arról beszámoltunk, a Vármegyei Kupa 3. fordulójában múlt héten már bejutott a legjobb négy közé az Ibrány, a Gyulaháza és az Újdombrád. Tegnap az is kiderült, hogy negyedikként csatlakozott hozzájuk a Nagyecsed, Piskóti Zsolt együttese eseménydús mérkőzésen győzte le a Baktalórántházát.

A Vármegyei Kupa 3. fordulójában a narangy felsős Nagyecsed jutott tovább negyedikként fotó: KM-archív/Sipeki Péter

A vendégek hamar megfogyatkoztak, Tóth Levente játékvezető a hetedik percben felmutatta a piros lapot Németh Bendegúznak, így Baktalórántháza tíz emberrel folytatta a játékot. Emberelőnyét kihasználva a hazaiak félóra elteltével megszerezték a vezetést, erre még volt válasza a Baktának, Maleskovits Kristóf tizenegyesből egalizált. Az első játékrészben több találat már nem esett, így a felek döntetlennel vonultak pihenőre. Fordulás után nem sokkal Boldizsár újra betalált, ezzel ismét a hazaiak vezettek. A folytatásban még Jónucz és Bulyáki Krisztián is eredményes volt, így a Nagyecsed magabiztosan nyerte meg a mérkőzést és jutott tovább.