1 órája
Volt ott minden: kiállítás, tizenegyes – a Nagyecsed is bejutott a legjobb négy közé a Vármegyei Kupában
Korán megfogyatkoztak a vendégek, ennek ellenére jól tartották magukat az első félidőben. Fordulás után kihasználta emberelőnyét a Nagyecsed és továbbjutott a Vármegyei Kupa 3. fordulójából.
Mint arról beszámoltunk, a Vármegyei Kupa 3. fordulójában múlt héten már bejutott a legjobb négy közé az Ibrány, a Gyulaháza és az Újdombrád. Tegnap az is kiderült, hogy negyedikként csatlakozott hozzájuk a Nagyecsed, Piskóti Zsolt együttese eseménydús mérkőzésen győzte le a Baktalórántházát.
A vendégek hamar megfogyatkoztak, Tóth Levente játékvezető a hetedik percben felmutatta a piros lapot Németh Bendegúznak, így Baktalórántháza tíz emberrel folytatta a játékot. Emberelőnyét kihasználva a hazaiak félóra elteltével megszerezték a vezetést, erre még volt válasza a Baktának, Maleskovits Kristóf tizenegyesből egalizált. Az első játékrészben több találat már nem esett, így a felek döntetlennel vonultak pihenőre. Fordulás után nem sokkal Boldizsár újra betalált, ezzel ismét a hazaiak vezettek. A folytatásban még Jónucz és Bulyáki Krisztián is eredményes volt, így a Nagyecsed magabiztosan nyerte meg a mérkőzést és jutott tovább.
Labdarúgás: Vármegyei Kupa, 3. forduló
Nagyecsed–Baktalórántháza 4–1 (1–1)
Nagyecsed, v.: Tóth L.
Nagyecsed: Nagy M. – Tilinger, Bulyáki K., Nagy N. (Sarkadi), Jónucz, Orosz (Bulyáki A.), Kovács, Hudák, Tangel (Nyíregyházi), Lakatos L., Boldizsár (Sarkadi). Edző: Piskóti Zsolt
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Jávor, Huncsik, Németh, Gyarmati (Kozma), Csatári, Pataki I. G., Kozma (Maleskovits M.), Lakatos I., Pataki II. G. Edző: Illés László.
Gól: Boldizsár 2, Jónucz, Bulyáki K., illetve Maleskovits K. (11-esből). Kiállítva: Németh (7.).
